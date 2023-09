Nocturna Stadionului Trans-Sil Târgu Mureș scoasă la licitație

Distribuie

Lichidatorul judiciar al Asociației Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureș, societatea RTZ & Partners SPRL din Cluj-Napoca, scoate la vânzare, prin licitație publică, instalația de nocturnă a Stadionului Trans-Sil din Târgu Mureș.

Potrivit unui anunț făcut public pe portalul licitatiapublica.ro, instalația de nocturnă este alcătuită din stâlp nocturnă PD1 36/42, stâlp nocturnă PD1 36/34, stâlp nocturnă PD1 36/33, proiector MVF404 MHN-SE 2000W/956 B1-B3 SI AM, ZVF320 MHN-SE 2000W 380-415WV FU, LB LED 230V, RVP351, SON- T400 KS, 105250 FB 150-400W IP 65 S, halogen IDE 2000W E40 CL, MHN-SE 2000W/956 GX22 și a fost folosită ”la iluminarea terenului de fotbal, an PIF 2011” are o stare ”satisfăcătoare”, însă ”nu beneficiază de generator propriu.”

”Licitațiile publice se vor desfășura săptămânal, în zilele de joi, următoarea licitație va avea loc în data de 28 septembrie 2023, de la ora 14.00. Condițiile de participare la licitație se regăsesc într-un caiet de sarcini ce poate fi achiziționat de la biroul regional al lichidatorului judiciar situat în Cluj-Napoca, Aleea Detunata nr. 4, județul Cluj, telefon 0726-178.731. Prețul de pornire la licitație este de 284.687,1 lei, plus TVA”, se menționează într-un anunț publicat în data de 15 septembrie 2023.

(Redacția/ Foto: PIXEL PhotoStudio)