Colectivul UPU-SMURD, solidar cu protestul angajații secțiilor ATI ale Spitalului de Urgență Târgu Mureș

Cadrele medicale din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) ale Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș continuă protestul împotriva intenției conducerii Spitalului de a reduce sporurile alocate pentru condițiile de muncă cu un procentaj de 30%.

Practic, aceste sporuri reprezintă recompensele financiare pe care medicii le primesc în urma eforturilor asidue pe care le depun zi de zi, având în vedere faptul că numărul solicitărilor crește anual în mod considerabil. „Există sporuri de care beneficiază, conform legii, anumite specialități. Sunt niște limite, de exemplu pentru Medicina de Urgență, la fel ca pentru ATI, legea spune că sporul poate să fie cuprins între 50-85%. Numărul de prezentări la UPU crește în fiecare an cu un anumit număr de procente, condițiile de lucru fiind din ce în ce mai dificile, iar noi, cei din Târgu Mureș, suntem încadrați la sporuri aproape minime, de 55%. A fost perioada Covid în care a existat o lege care nu mai este aplicabilă astăzi, prin care s-a oferit un supliment de 30% sporuri pentru cei care lucrează efectiv cu pacienții infectați cu acest virus, spor care a fost retras în momentul în care legea nu a mai fost aplicabilă, dar condițiile de lucru sunt tot mai dificile de la an la an. Atât noi, cât și colegii de la ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, ne-am întors la vechile sporuri de 55%, de dinainte de Covid”, a explicat, pentru cotidianul Zi de Zi, șeful Unității de Primiri Urgențe a SCJU Târgu Mureș, conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

Sporuri maxime, la alte spitale

Intenția conducerii pentru suprimarea acestor drepturi survine dintr-o prevedere legală care arată faptul că media sporurilor alocabile angajaților unei structuri de stat nu poate depăși 30% din anvelopa salarială a ordonatorului principal de credite. Cu toate acestea, se pare că această prevedere legală nu se aplică tuturor unităților medicale de stat, conform spuselor șefului UPU: „Există spitale în teritoriu care primesc pacienți cu urgențe, pacienți pe care, de cele mai multe ori, îi trimit la noi. Culmea este că la foarte multe dintre aceste spitale, sporul este maxim. Adică, se lucrează până la o anumită limită de competență, în comparație cu ceea ce se face într-un Spital Județean de Urgență, dar sporurile sunt mult mai mari, spre maxim sau chiar maxim”.

Tot acesta a anunțat faptul că personalul medical angrenat în cadrul UPU-SMURD Târgu Mureș sprijină în mod solidar și asumat protestul inițiat de medicii secțiilor de ATI din cadrul SCJU Târgu Mureș, prin care se revendică drepturile financiare cuvenite.

„Săptămâna trecută, colegii de la ATI s-au pronunțat public cu un protest printr-o scrisoare pe care au adresat-o conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și care a fost mediatizată prin G4media. Vreau să declar în numele tuturor colegilor că noi ne alăturăm protestului făcut public de către colegii de la ATI. Motivele sunt absolut identice cu cele invocate de colegii noștri și suntem dispuși să folosim absolut toate căile legale de protest existente în speranța că vom reuși să obținem drepturile care ni s-ar cuveni”, a declarat conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

