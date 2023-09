De ce așteptăm cu orele la UPU-SMURD?!

Distribuie

Cu siguranță, noi, mureșenii, suntem familiarizați cu subiectul privind faptul că la UPU-SMURD timpul de așteptare alocat intervențiilor medicale poate fi îndelungat, motiv pentru care mulți pacienți se declară nemulțumiți de prestația medicală din cadrul acestei instituții. Poate ați auzit de la prieteni sau poate ați experimentat chiar dumneavoastră o astfel de situație care s-a materializat într-o dezamăgire vizavi de serviciile medicale de stat.

80.000 de prezentări într-un an

Cred că a venit timpul să lămurim cauzele care determină acești timpi iritant de lungi, existenți între momentul ajungerii în incinta instituției și preluarea propriu-zisă de către un reprezentant medical (asistent, medic) pentru investigațiile și intervențiile aferente afecțiunii noastre. Pentru a lămuri acest subiect, am apelat la opinia celei mai competente persoane în acest sens, anume șeful Unității de Primiri Urgențe SMURD din Târgu Mureș, conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

“Una dintre cele mai importante probleme este cea legată de creșterea constată a numărului de prezentări, cu aproximativ 10 – 15% de la an la an. În momentul acesta avem în medie cam 80.000 de prezentări per an. Numărul de locuri este limitat, beneficiem de 28 de locuri, cu tot cu partea de Pediatrie și Terapie Intensivă. Nu asta ar fi problema, ci faptul că și spitalul, pe de altă parte, este supraaglomerat și din acest motiv pacienții rămân de multe ori în UPU sub observație până în momentul în care se găsește un loc de internare în spital. Pot să rămână ore sau chiar zile. La sosirea pacienților în UPU se face prima evaluare în zona de triaj și acolo cazurile se categorisesc pe culoare, roșu fiind cel mai grav, care nu așteaptă absolut deloc, indiferent de gradul de aglomerare al UPU-lui, căci viața pacientului este pusă în pericol atunci când este triat ca fiind roșu și acești pacienți intră în Camera de Reanimare. Codul galben are nevoie de asistență medicală imediată, cât mai curând posibil, dar nu are funcțiile vitale puse în pericol imediat, deci există un interval de timp în care pacientul cu cod galben poate să aștepte, dar este preluat cu celeritate imediat ce se poate. Apoi sunt codurile verzi, albe, albastre, care înseamnă că pacienții necesită consultații, necesită o atenție, dar unde timpul de așteptare poate să fie mai îndelungat pentru că nu există pericol vital. Sunt preluați cu toții, dar pe măsură ce se eliberează locuri”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

28 de locuri

La momentul actual, Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș cuprinde un număr total de 28 de locuri, care este destul de mic având în vedere numărul crescând al solicitărilor. Cu toate acestea, șeful UPU a declarat că nu aceasta este problema esențială care împiedică eficientizarea timpilor de așteptare.

„Oricât am extinde numărul de locuri, tot nu va ajunge niciodată. Acest lucru pot să vi-l spun și din experiențele externe pe care le-am avut în alte țări sau cursuri la care am participat în calitate de student. Am avut un curs de Management al Serviciilor de Urgență, ținut de Universitatea Harvard din SUA, un curs care a avut loc la Berlin și unde am fost 40 de cursanți de pe toate continentele, toți medici de urgență, toți șefi de UPU. Acolo am constat că supraaglomerarea UPU-lui nu este o problemă națională, ci o problemă realmente globală. Exact cu problemele cu care ne confruntăm noi, se confruntă și alții. Evident, există zone în care probabil fluxul de pacienți este mai bine reglat, mă refer la fluxul în tot sistemul sanitar, adică Medicina Primară este, poate, mai bine dezvoltată și atunci foarte mulți din pacienți se pot duce să se adreseze medicului de familie, sau poate spitalul are mai multe locuri, poate că există UPU-uri unde resursa umană este mai bogată și atunci cu cât numărul medicilor care lucrează într-o tură este mai mare, atunci desigur că și frecvența cu care sunt văzuți pacienții crește. Spuneau colegii de la Harvard că ei la momentul respectiv, în UPU-rile din SUA aveau pe tură aproape triplu personal comparativ cu ce aveam noi și spuneau că la ei timpul de așteptare pentru cazurile verzi nu este mai mare de 3 ore, în condițiile în care la noi atunci când serviciul este supraaglomerat timpul de așteptare poate să fie și de 6-7 ore pentru cazurile verzi”, a explicat conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

Lucrurile, ”mai complexe decât par”

Înțelegem, așadar, faptul că timpul de așteptare este dispersat în funcție de gradul de severitate al afecțiunilor cu care ne prezentăm în cadrul acestei unități și că așteptarea nu este cauzată de vreun dezinteres al personalului medical pentru starea noastră de sănătate. Fiecare Unitate de Primire Urgențe funcționează pe principiul ierarhizării urgențelor, care trebuie respectat cu ardoare pentru ca medicii să-și împlinească sacerdoțiul medical, acela de a asigura vitalitatea și continuitatea vieții pacienților suferinzi. Din acest punct de vedere, îndemnăm populația la solidaritate civică, la conștientizarea faptului că durerea noastră de spate s-ar putea să nu fie la fel de urgentă ca starea pacientului care tocmai a fost preluat de un medic, cu toate că noi am ajuns înaintea lui/ei. Haideți să ne demonstrăm spiritul empatic și să ne gândim la binele comun.

„Există pacienți care se revoltă din cauza timpului de așteptare care poate fi și de ore întregi, adevărat, dar nu discutăm despre cei care au nevoie de intervenție imediată pentru că au funcțiile vitale puse în pericol. Personalul e obligat să explice celor care așteaptă principiul nostru de funcționare. De multe ori, noi între noi ne spunem că este cineva care s-a lovit alaltăieri la degetul mic de la mâna stângă și care este foarte vocal după câteva ore de așteptare, că vrea să fie preluat imediat, dar probabil că nu și-ar dori să fie preluat imediat pentru că asta ar însemna să fie în cod roșu și să-i fie pusă viața în pericol. Sigur, încercăm să eficientizăm cât mai mult posibil preluarea pacienților pentru că nici noi nu ne dorim să-i facem să aștepte. Îi vedem cum se ambalează, pe bună dreptate, pentru că stau și așteaptă ore întregi, iar noi îi înțelegem, dar, de cele mai multe ori, nu este neapărat sub controlul nostru ritmul în care putem prelua acești pacienți, ci depinde foarte mult de ritmul în care spitalul îi poate prelua ca să se elibereze locuri, pe care apoi să aducem alți pacienți. Lucrurile sunt mai complexe decât par. Noi știm că oamenii nu vin la urgență de plăcere, ci pentru că au o problemă și vin și cer ajutor, iar noi încercăm să oferim ajutor cât mai repede posibil, dar există de multe ori situații în care, oricât ne-am dori, îi servim dar cu o anumită întârziere, dar și în funcție de starea lor”, a conchis conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

Clasificarea urgențelor medicale în funcție de coduri

Codul roşu – Urgențe în care sunt puse în pericol funcțiile vitale ale pacienților și timpul de așteptare este zero. Exemple de urgențe care se încadrează în cod roșu: stop cardio respirator, supradozaj medicamentos, insuficienţă respiratorie gravă, stare de comă, pacientul necesită intervenție chirurgicală imediată sau resuscitare.

Codul galben (nivel critic) – Are în vedere urgențele medico-chirurgicale care indică un potențial pericol de agravare a stării sănătății pacientului. Exemple de urgențe care se încadrează în cod galben: politraumatisme, plăgi abdominale cu hemoragie fără semne de șoc, accident vascular cerebral, criză de astm prelungită, deshidratare prin vărsături în cantitate mare, vărsături, diaree, imposibilitatea de a mânca, fracturi deschise, intoxicații prin ingestii și inhalare cu comă persistentă, hipotermie severă.

Codul verde (nivel urgent) – Datele preliminare nu arată afecțiuni care pot pune viața în pericol în perioada imediat următoare. Aici sunt incluse toate urgențele care implică dureri fără substrat critic, valori tensionale mari, dar fără risc de edem pulmonar sau hemoragie cerebrală, infecții, inflamații diverse.

Codul albastru (non-urgent) – Exemple pot fi: pacient cu febră fără alte simptome de severitate, tuse, diaree, erupții cutanate care nu sunt cuprinse în sfera alergiilor severe, amigdalita, viroză renala, viroză respiratorie.

Codul alb – Este pentru pacienții care nu necesită asistență medicală de urgență. Exemple: pacienți care doresc să se vaccineze, cazuri sociale fără acuze clinice, pacienți care doresc certificate medicale, consultații de medicina muncii sau rețete medicale.

Mădălina ROHAN