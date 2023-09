Dragoș-Adrian Dascăl, primul admis la Institutul Medico-Militar Bucureşti

Distribuie

Primul admis la Institutul Medico-Militar Bucureşti este studentul Dragoș-Adrian Dascăl, Secţia de pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, selectat în urma unui proces de admitere riguros desfășurat pe 23 iulie 2023. Această oportunitate este începutul unei călătorii educaționale și profesionale excepționale pentru tânărul admis, care va deveni o sursă de inspirație pentru cei din jur și va consolida încrederea în sistemul medical și în cel de siguranță națională.

”La început, intenționam să urmez calea medicinei civile. Cu toate acestea, pe măsură ce am progresat în acest proces de selecție și am intrat în contact cu valorile și cerințele specifice ale profesiei de medic militar, am fost profund impresionat de noblețea și onoarea asociate acestei vocații. Medicina militară nu înseamnă doar o carieră medicală; ea implică un devotament aparte față de țară și de concetățenii mei. Drumul meu către admitere a fost presărat cu provocări și sacrificii notabile, dar, acum, recunosc că acestea au constituit temelia unei experiențe de învățare și dezvoltare extrem de valoroase. Realizez că astfel de eforturi au fost imperios necesare pentru a ajunge la această realizare, iar victoriile obținute devin cu adevărat semnificative în contextul unor astfel de provocări, a atrsnmis Dragoș-Adrian Dascăl.

Alegerea de a îmbrățișa concomitent două cariere, medicina și armata, se bazează pe convingerea profundă că meseria de medic ilustrează perfecțiunea în arta de a îngriji și vindeca, în timp ce cariera militară pune în prim-plan conceptul de siguranță și apărare națională, mai adaugă tânărul. Felicitări!