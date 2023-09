Nou! seria specială de caiete cu licență Boss Phantom

Distribuie

Boss Phantom a apărut pe coperțile caietelor speciale cu licență, comercializate pe herlitz.ro. Vor urma ghiozdane, pixuri și alte rechizite, potrivit unui anunț făcut de Tudor Sălăgean, fericitul stăpân.

Boss Phantom, un exemplar canin impresionant, este un mastiff tibetan din canișă ”Lion Dog Guard” din Sangeorgiu de Mureș, cu un palmares nemaivăzut. Boss Phantom a urcat de aproape 120 de ori pe podium, a câștigat 360 de titluri de locul I și nu a înregistrat niciodată vreo înfrângere, fiind cel mai frumos câine din rasă lui.

În acest moment, Boss Phantom este de patru ori campion balcanic, și-a adjudecat de 5 ori titlul de „Supreme Best în Show” în cinci țări diferite și, nu în ultimul rând, a obținut 80 de B.O.B.-uri ,,Best of Breed”, adică titlul de cel mai bun exemplar al rasei sale. Acest superb exemplar este mândria județului Mureș, aducând faima națională și internațională țării noastre.