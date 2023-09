INTERVIU. Dr. Cristian Boeriu: „Una dintre provocările medicinei de urgență este că niciodată nu știi la ce să te aștepți”

Distribuie

Conf. univ. dr. Cristian Boeriu este șeful Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, conferențiar universitar al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și totodată director de Departament în cadrul aceleași universități.

Secretul armonizării celor două domenii de activitate, cel didactic și cel medical, afirmă dânsul, este gestiunea corectă și eficientă a timpului. Expertiza sa medicală s-a concretizat atât prin responsabilitățile manageriale care i s-au încredințat prin intermediul funcției de conducere în cadrul UPU SMURD, dar și prin alte distincții și atribuțiii de ordin național, cum este, de pildă, cea de responsabil a unui program național a două atestate, în asistența medicală de urgență prespitalicească, respectiv în asistența medicală de urgență pentru structurile de primiri urgențe, despre care vom detalia în cele ce urmează. De asemenea, conf. univ. dr. Cristian Boeriu este lectorul unui curs de Medicină pentru Dezastre aflat în plină desfășurare la Târgu Mureș, un curs care pregătește medici și pompieri pentru gestiunea corespunzătoare a situațiilor cu victime multiple sau a altor accidente de ordin catastrofal. Haideți să aflăm mai multe informații referitoare la scopul și modalitățile de desfășurare ale acestui curs, aflat în cadrul celei de-a 5-a sesiune.

Reporter: Ce ne puteți spune despre cursul de medicină pentru dezastre la care participați în calitate de lector?

Cristian Boeriu: Este un proiect care este coordonat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect cu finanțare europeană, prin care am reușit realizarea unei colaborări cu experți francezi, medici și pompieri, cu experiență foarte vastă în ceea ce înseamnă gestionarea situațiilor cu victime multiple și a dezastrelor. Practic, pe parcursul a trei săptămâni/ sesiune, dintr-un total de opt sesiuni cuprinse în proiect, medicii și pompierii români beneficiază de tot ce înseamnă cunoștințele și experiența colegilor din Franța. Scopul cursului este de a pregăti medici, pompieri, comandanți ai intervențiilor pentru situații de urgență cu victime multiple sau dezastre. Este o activitate foarte complexă care nu se învață în facultate. Partea de coordonare a unei intervenții de acest gen este ceva cu totul și cu totul special. Ceea ce contează foarte mult pentru o reușită a unei astfel de intervenții este colaborarea și interacțiunea perfectă între instituțiile interveniente, pompierii și partea medicală sunt elementele principale. Dacă nu există o interoperabilitate a acestor structuri, intervenția în sine devine un nou dezastru în dezastru. Scopul acestui curs este tocmai de a-i pune pe medici și pompieri față în față și să-i învețe să lucreze împreună pe niște principii foarte clare, studiate, verificate în practică. Eu văd o utilitate extraordinară în acest curs. Eu am făcut acest curs cu mulți ani în urmă. S-au mai schimbat principiile pentru că s-a constatat că există încă loc de eficientizare, am avut, de exemplu, onoarea să îl avem alături de noi pe unul dintre coordonatorii intervenției de la incendiul catedralei Notre-Dame din Paris. Beneficiem de experiența unor oameni extraordinari care au învățat meseria și din cărți și din evenimentele pe care au trebuit să le coordoneze. Consider că acest curs este o inițiativă foarte bună. Proiectul se încheie în luna noiembrie. Intenția noastră este ca dintre participanții la acest curs, atât din partea pompierilor, cât și din partea medicilor, să se selecteze un număr de viitori instructori care vor duce mai departe aceste cursuri și în câțiva ani să reușim să instruim o bună parte a medicilor și pompierilor care participă la astfel de intervenții. Este foarte important să existe o abordare unitară pe țară, fiindcă există situații în care se întâmplă un dezastru într-o anumită zonă a țării, în care este nevoie de intervenția unei forțe care vine din alte județe, și atunci este foarte importantă unitatea. Suntem la faza de formare de formatori.

Rep.: Ne puteți comunica un număr aproximativ de cursanți?

C.B.: Sunt 70 de medici și 150 de pompieri. Există interes. Fiecare serie de curs are undeva între 8-10 medici în calitate de cursanți și 20 de pompieri. Așa se stipulează în proiect. Numărul de locuri este limitat pentru o sesiune de cursuri, pentru că nu poți să faci calitate dacă ai un număr foarte mare de participanți la un curs.

Rep.: În ce constă propriu-zis acest curs?

C.B.: Acest curs are un anumit specific. Există o parte teoretică, dar se face foarte multă practică și aici sunt două instrumente care se utilizează. Pe de-o parte este un instrument pe care îl deținem aici la Centrul Național de Instruire Târgu Mureș, Realitate Virtuală, deci scenarii care sunt dezvoltate în Realitate Virtuală și utilizate apoi în exercițiile pe care le facem în săli de curs, în care participanții sunt implicați cu roluri exact ca în teren. Urmărim modul în care ei reușesc să gestioneze fel de fel de situații. În ultima săptămână de curs se fac exerciții în teren. Scenariile sunt întotdeauna surprize pentru cursanți, căci una dintre provocările medicinei de urgență este că niciodată nu știi la ce să te aștepți.

Rep.: Având în vedere faptul că sunteți responsabil cu un program național care prevede două atestate, în asistența medicală de urgență prespitalicească, respectiv în asistența medicală de urgență pentru structurile de primiri urgențe, ne puteți spune ce ați constatat la nivel național? Care sunt statisticile privind înscrierile, respectiv rezultatele examenelor?

C.B.: Suntem doi coordonatori, eu și domnul doctor Adrian Borcea, medic șef UPU SMURD Oradea. Solicitările sunt mari, doritori de a parcurge cursurile acestor atestate sunt mulți. Aceste atestate se adresează medicilor de alte specialități. Se adresează, în primul rând, medicilor de familie și în special celor care lucrează deja în serviciile de ambulanță. Ei primesc competențe suplimentare față de ceea ce le oferă specialitatea propriu-zisă, asta când vorbim de atestatul în asistență medicală de urgență prespitalicească. Când vorbim de cel de asistență medicală pentru structurile de primiri urgențe, prima condiție este ca cel care se înscrie la acest atestat să fii absolvit primul atestat, fiecare atestat având o perioadă de 6 luni. Acest atestat de asistență medicală pentru structurile de primiri urgențe se adresează celor care doresc să lucreze în UPU, dar, totodată, ei pot lucra și în unitățile prespitalicești pentru că au trecut prin primul atestat. Acesta este motivul pentru care sunt foarte multe solicitări. În acest moment, facem demersurile pentru reluarea cursurilor în cadrul acestor două atestate, căci au fost întrerupte pe timpul pandemiei. Sperăm că undeva pe luna viitoare să înceapă înscrierile și sunt convins că vor fi liste de așteptare. Interesul este mare pentru că domeniul este interesant. Totodată, există o legislație care arată competențele pe care trebuie să le aibă un medic cu o oarecare specialitate, care dorește să lucreze în ceea ce înseamnă urgență.

A consemnat Mădălina ROHAN