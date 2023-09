De ce pleacă tinerii să studieze în alte orașe?

Distribuie

Anual, tot mai mulți tineri pleacă din orașele lor natale pentru a studia fie în centre universitare mari precum Cluj, București, Timișoara sau Iași, fie în străinătate. Fenomenul este unul simplu. Multe județe nu sunt centre universitare sau nu dețin anumite specializări pe care tinerii le caută pentru a-și urma visele.

Acesta este cazul multor tineri absolvenți de liceu. Spre exemplu, Jurnalismul poate fi studiat doar la Cluj, București, Timișoara, Iași, Sibiu, Oradea, Constanța sau Pitești, iar tinerii care vor să urmeze acest drum, sunt nevoiți să plece de acasă pentru a studia.

Chiar dacă alte specializări se găsesc și în alte universități din țară, mulți tineri aleg să studieze acel domeniu în alte orașe, din varii motive. Unii pleacă pentru a deveni independenți sau pentru a începe o viață nouă departe de viața cotidiană, iar alții pleacă pentru a-și urma visele și pentru a avea alte oportunități de viitor care le deschid noi orizonturi.

Am stat de vorbă cu câțiva tineri mureșeni pentru a ne explica de ce au plecat în alte orașe sau țări la studii.

„Am ales să plec la Cluj pentru a studia Jurnalismul, deoarece în Târgu Mureș nu este această specializare, iar Clujul este mai aproape și de casă. Pe lângă asta, am vrut să mă dezvolt și să mă maturizez. Și știu că acolo pot avea mai multe oportunități”, a declarat Ioana, o tânără boboacă la Jurnalism.

Desigur, așa cum am precizat și mai sus, sunt cazuri în care tinerii aleg să studieze în alte orașe sau chiar alte țări, chiar dacă aecste specializări se găsesc și în orașele lor.

„Am ales să studiez în alt oraș din varii motive. Primul motiv este reprezentat de dorința mea de a deveni independentă, de a-mi începe propriu-zis viața de ‚aproape’ adult, o viață pe care nu aș fi putut să o trăiesc în aceeași casă alături de părinți. Apoi, am ales Clujul pentru că știam de la rude și prieteni că este un oraș cu și pentru studenți. Într-adevăr, există și în Târgu Mureș o Facultate de Litere, dar consider că nu este atât de „văzută” de conducerea universităților, accentul fiind pus pe alte facultăți – pentru care este cunoscut orașul, de altfel. A fost o alegere bună din toate punctele de vedere”, a declarat Alexandra, studentă în anul II la Litere.

Și Claudiu, un tânăr de 23 de ani a plecat la studii în Cluj-Napoca, la Educație Fizică și Sport, deși această specializare există și în Târgu Mureș.

„Am ales să studiez în Cluj, deși avem și în Târgu Mureș această specializare, Educație Fizică și Sport, deoarece după cum bine știm cu toții, Clujul este un centru universitar foarte bine definit și pus la punct. Totodată, am ales Clujul și după criteriul „viața de student”, unde în Târgu Mureș este deficitară. Posibilități mai multe, oportunități mai multe și socializări cu diverse persoane, din diverse culturi. Târgu Mureș este restrâns în ceea ce privește studenția și nu văd o redresare în acest sens”, a declarat acesta.

Mai sunt și cazuri în care tinerii pleacă în alte țări să studieze, cum este și cazul Elenei care a plecat în Franța pentru a studia medicina.

„Am ales Franța pentru că știu că medicina este foarte bine dezvoltată acolo. Da, avem Facultăți de Medicină foarte foarte bune și în România, mai ales la noi, în Târgu Mureș. Dar am vrut să încerc ceva nou. Am vrut să îmi iau viața în mâini și să încep o etapă cu totul și cu totul nouă. A fost și un vis de când eram mică, să ajung medic în altă țară. Profesorii mereu m-au inspirat și m-au sfătuit să mă axez pe medicină că am chemare, și așa și este. A fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua, m-a schimbat radical, în bine, iar acum sunt medic în Franța”, a declarat aceasta.

