Deschiderea anului universitar la filiala din Hamburg a UMFST

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a deschis luni, 25 septembrie, anul universitar al filialei din Hamburg (Germania) a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş. La Campusul UMFST-UMCH vor începe cursurile 195 de studenți boboci.

Deschiderea anului universitar 2023-2024 la filiala din Hamburg a UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a avut loc luni 25 septembrie 2023, de la ora 9:00, în Sala Auditorium UMFST-UMCH, în prezența conducerii academice și administrative, precum și a invitatului de onoare Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO.

„Soarta omenirii stă în mâinile unor oameni inteligenți ca voi, femei și bărbați din locuri diferite, naționalități diferite și diferite religii. În vara anului trecut am fost invitat la festivitatea de absolvire a promoției 2022 UMFST Palade Târgu Mureș și, gândindu-mă ce aș putea să spun într-o zi de o asemenea însemnătate,în fața a atâtor părinți, invitați, atâtor tineri frumoși, m-am întors la G.Emil Palade. Nu a fost doar medic şi om de ştiinţă de origine română, dar și tatăl biologiei celulare din lume, fiind laureat al premiului Nobel. Când rectorul Leonard Azamfirei s-a gândit să combine informația medicinei cu știința și tehnologia, am simțit că e ceva special în aer”, a menționat Mircea Geoană.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș a urat bun venit reprezentantului Ambasadei României din Berlin, la a treia vizită în campus, ambasador Adriana Stănescu.

„Dragi studenți, folosiți fiecare zi a noului an pentru a vă testa limitele și pentru a obține noi competențe. Profitați de toate oportunitățile pe care un astfel de dspațiu academic internațional vi le oferă. Dragi profesori UMFST, începând de azi și de-a lungul acestui an, veți purta pe umeri responsabilități și eforturi zilnice. Va fi provocator și, pe alocuri, dificil, dar ar trebuie să fiți mândri de evaluarea studenților voștri, deoarece răsplata voastră reprezintă rezultatele, tranziția lor de la niște începători timizi la absolvenți medicali maturi și puternici”, a menționat Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST) a deschis, în anul 2019, o filială în Hamburg, Germania (University Targu Mures Medical Campus Hamburg/Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg – sub acronimul UMCH) pe programul de studiu Medicină – Limba Engleză. Pe parcursul anului trecut, activitatea de la nivelul Universitatmedizin Neumarkt A.M. Campus Hamburg a fost susţinută prin implicarea corpului profesoral al UMFST, dar şi a cadrelor didactice asociate din spitalele partenere ale universităţii de pe teritoriul UE (Germania, Spania şi Italia).