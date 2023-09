INTERVIU. Simion Gergely (PSD), din nou consilier județean

Distribuie

Social-democratul Simion Gergely a depus jurământul de consilier județean joi, 21 septembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Mureș, ocupând astfel locul rămas vacant în urma trecerii în Eternitate a consilierului județean Tiberiu Bățagă. Simion Gergely are vârsta de 40 de ani, va activa în Comisia de sănătate și pentru activități social-cultural, unde a fost ales în funcția de președinte, și a declarat, în mini-interviul următor, că își dorește să valorifice experiența pe care o deține în domeniul administrației publice pentru dezvoltarea cu succes a județului Mureș.

Reporter: Domnule Simion Gergely, pentru cei care nu vă cunosc, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Simion Gergely: Sunt de profesie inginer-economist, am fost director la Casa de Cultură a Studenţilor din Târgu Mureş, director adjunct la Clubul Sportiv ”Mureşul” din Târgu Mureş, manager de proiect în cadrul unei societăţi pe acțiuni, iar în prezent sunt expert în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, sunt social-democrat de peste 20 de ani și sunt din nou în Cadrul Consiliului Județean Mureș.

Rep.: Ce obiective v-ați propus în calitate de consilier județean?

S.G.: Îmi doresc pentru perioada viitoare ca fondurile europene să fie o prioritate, deoarece consider că este o șansă pentru a realiza lucruri durabile pentru mureșeni. Îmi doresc să demarăm proiecte cât mai multe pe zona de sănătate, cultură și tineret. Trebuie să ne concentrăm pe axele de finanțare în funcție de nevoile județului și consider că Partidul Social Democrat a furnizat de-a lungul timpului o administrație performantă.

Rep.: Ce experiență aveți în administrația publică?

S.G.: În mandatul trecut am fost consilier județean, iar până ieri am fost consilier local în comuna Sânpaul. De altfel, am avut câteva mandate de ales local la Sânpaul.

Rep.: Cum v-ați simțit la reîntâlnirea cu plenul Consiliului Județean Mureș?

S.G.: Colegii m-au primit cu foarte mare căldură și m-am bucurat să fiu alături de ei, din nou. Am discutat cu ei și consider că lucrurile merg într-o direcție bună. Sper să aduc un plus în cadrul Consiliului Județean Mureș, adică în cadrul ședințelor de comisii să vin cu propuneri și cu amendamente astfel încât să încercăm să punem umărul la dezvoltarea județului Mureș.

Rep.: Care considerați că este principala prioritate din perioada viitoare a județului Mureș?

S.G.: Consider că partea de dezvoltare a infrastructurii este foarte importantă. Avem pe zona de Câmpia situația cu apa, pentru care s-au demarat proiecte, și consider că atragerea de fonduri europene, pe toate axele posibile, este o prioritate importantă deoarece reprezintă o oportunitate și ce se întâmplă în perioada următoare în acest domeniu este esențială pentru dezvoltarea ulterioară a județului Mureș.

A consemnat Alex TOTH