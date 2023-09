Volum liric lansat de Andrei Vornicu: ”Sunt un artist mult mai mult legat de natură”

Distribuie

În perioada 22 – 24 septembrie, literatura a devenit vedeta Cetății Medievale din Târgu Mureș, în cadrul festivalului „FORMA 3: Pansament pentru prezent”, un festival cu și despre lecturare în spațiul public. Evenimentul organizat de Centrul 3g HUB a reușit să unească publicul pasionat de literatură cu scriitori și artiști locali. Andrei Vornicu și-a dat întâlnire cu târgumureșenii vineri, 22 septembrie, lansând volumul său de poezie intitulat „scurtmetraje”. Alături de autor au fost prezenți și criticul literar Alexandru Cistelecan, Dan Coman, poet și romancier din partea editurii Charmides, discuția fiind moderată de scriitorul Valentin Covaciu.

Andrei Vornicu, omul…

Absolvent de Litere, vrea să facă film. Credea în liceu că nu va mai scrie poezie niciodată, dar e bucuros că s-a înșelat. Pregătește un roman și e interesat de scenaristică. A publicat cronici de teatru și film, interviuri, eseuri și poeme în numeroase reviste și platforme precum „Vatra”, „Dilema veche”, „LiterNet”, „Familia”, „Echinox”, „O Mie de Semne”, „Adevărul” ș.a.m.d. E președintele Asociației „Podium”, prin intermediul căreia a inițiat în 2017 împreună cu Valentin Covaciu proiectul „Scriitori la școală”.

… și poetul

Lansarea a debutat cu lecturarea volumului de către actorii Centrului 3g HUB, organizatorii festivalului, urmată de cuvântul criticului literar și profesor universitar Alexandru Cistelecan.

„Nu merg niciodată cu așteptările mele la o carte de poezii – aștept să-mi spună ea ce fel de poezie vrea să-mi propună. Primul lucru cu care un poet convinge, cu care se acreditează este vocea cu care îți vorbește. Vocea lui Vornicu e o voce convingătoare – este primul punct pe care îl câștigă. E un pact de încredere între tine și poet. Apoi, desigur, orice exigențe ai avea, ți le adaptezi la ce el propune. Jocul acesta de „mască”, care ține în umbră anumite componente spirituale și sentimentale ale poetului este jucat și de Andrei. E limpede că e un poet sensibil”, a declarat criticul Alexandru Cistelecan.

Apoi, Dan Coman a ilustrat publicului perspectiva sa în calitate de editor al volumului.

„Primul lucru care mi-a plăcut la Andrei a fost faptul că vine fără să fie foarte clar din nicio „școală”; cu alte cuvinte, nu scrie nici poezie socială, nici poezie de dragoste – deși scrie poezie de dragoste. Îmi place foarte mult cum lucrează cu autoironia. A găsit doza excelentă – asta este inteligența artistică, asta înseamnă să știi să construiești un text”, a transmis Dan Coman.

Vorbind de operă în sine, autorul a fost întrebat despre modul propriu-zis de scriere a versurilor din volumul „scurtmetraje”.

„Au fost foarte multe lucruri pe care le-am scos – în principiu, mai mult scot decât adaug – și, într-adevăr, îmi scriu textele destul de laborios și, chiar și acum, la atâta timp, după ce le-am scris pe unele din ele, nu sunt mulțumit de forma finală. Le lucrez cu atenție”, a declarat Andrei Vornicu.

Pendularea între spațiul rural și cel urban, diferențele dintre cele două au fost elemente ce au influențat opera lui Andrei Vornicu – într-o oarecare măsură.

„Mediul în care trăiesc în anumite perioade, mediul în care exist la un moment dat influențează cumva starea mea interioară care va genera reacții sau poezie. Pot scrie oriunde la fel de bine în momentul în care am deja o idee foarte bine conturată și în momentul în care știu exact ce vreau să scriu. Nu scriu de obicei sub impulsul momentului – le am în mine, dar le las să se acumuleze, după care le transpun. Eu având o relație foarte apropiată și organică, aș spune, cu natura, cu animalele, cu plantele și faptul că am acces la un spațiu de țară, m-a ajutat. Am texte pe care le-am scris chiar acolo. Sunt un artist mult mai mult legat de natură decât de tehnologie, dacă e să o luăm așa. Și cred că toți cei care vor citi cartea își vor da seama de asta”, a adăugat poetul.

Alexandra BORDAȘ