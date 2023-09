Cu cine te poți întâlni la Biblioteca Vie

Distribuie

Continuând seria de activități Nocturna bibliotecilor, Sala Documentară a Bibliotecii Județeane Mureș, de pe strada George Enescu nr. 2 din Târgu Mureș, va găzdui vineri, 29 septembrie, între orele 18.00 – 19.00, evenimentul devenit deja o tradiție ”Biblioteca Vie”, oameni-cărți din comunitatea mureșeană.

Biblioteca Vie este un concept deja cunoscut care aduce cititorul față în față nu cu o carte tipărită, ci cu o „carte vie” – un OM care se lasă citit, descoperit pas cu pas prin întrebări directe, într-un format față-în-față. Cu cine te poți întâlni?! Remus Grama, violonist, dirijor, Alina Csatlós phihoterapeut, scriitor, pictor, Lavinia Buzilă, profesor, artist mozaicar, Márton Krisztina, restaurator, designer, Alina Verzea, medic, artist bijutier, Daniel Oltean, procuror, dramaturg.

Ediția din acest an se va desfășura sub genericul ”Raftul de sunet-imagine-culoare”, iar ”cărțile” invitate sunt oameni pentru care arta, sub orice formă, reprezintă o pasiune aparte, dincolo de profesia pe care o exercită zi de zi, creatori de frumos cu dublu rol în comunitatea mureșeană: profesioniști într-un domeniu, pe de o parte, și artiști, pe alta.

”Prin această acțiune ne dorim să subliniem caracterul enciclopedic al colecțiilor Bibliotecii Județene Mureș, accentuând faptul că, biblioteca este un univers al cunoașterii, plin de informații din toate domeniile, chiar și interdisciplinare”, au subliniat într-un anunț public reprezentanți ai BJMureș.