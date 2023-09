Spectacol total în prima etapă a Superligii județului Mureș de minifotbal

Distribuie

Prima etapă a Superligii județului Mureș de minifotbal a avut loc miercuri, 27 septembrie, la baza sportivă „Junior” din Sâncraiu de Mureș. Primul meci s-a disputat începând cu ora 20.00 între Fotbal Club Nova Vita și ACS Pompierii Mureșeni. Cel de-al doilea meci al etapei s-a desfășurat la ora 21.00, avându-i pe teren pe jucătorii echipei ACS Portugalia Târgu Mureș și pe cei de la ACS Milu 2018.



Egalitate în prima partidă

Primul meci disputat între Fotbal Club Nova Vita și ACS Pompierii Mureșeni s-a încheiat la egalitate după prima repriză, scor 1-1. La finalul celei de-a doua reprize, meciul a ajuns la scorul de 2-2. Arbitrajul ambelor meciuri a fost realizat de către Dragoș Chiorean și Viorel Vega.

La finalul meciului, antrenorul echipei Fotbal Club Nova Vita, Virgil Bejenaru a precizat că meciul a fost foarte intens și s-a declarat foarte mulțumit de echipă.

„Echipa pompierilor este una foarte muncită, sunt pregătiți foarte bine fizic. Noi am jucat în cinci oameni, câteodată chiar și în patru. Din păcate am avut suspendări și jucători accidentați după turneul din Sunny Beach, dar băieții și-au făcut foarte bine treaba. Sunt foarte mulțumit de ei că au rezistat unui ritm foarte alert până la capăt și am reușit să egalăm pe final”, a declarat acesta.

Antrenorul echipei ACS Pompierii Mureșeni, Constantin Cătălin, a declarat la finalul meciului că echipa trebuie să învețe din fiecare meci și să își mențină obiectivul pe care îl au la fiecare început de an.

„Ne onorează să jucăm în compania fraților noștri de la Nova Vita care ne reprezintă cu succes de atâtea ori în competițiile europene și ne obligă să devenim mai buni. Din păcate am pierdut o victorie la mustață, dar acesta este minifotbalul, acesta este fotbalul”, a declarat acesta.

Scor de tenis în al doilea meci

Cel de-al doilea meci care s-a disputat între ACS Portugalia Târgu Mureș și ACS Milu a adus după prima repriză scorul de 2-1 pentru ACS Portugalia, iar finalul meciului a venit cu o victorie de 6-3 tot pentru ACS Portugalia.

Antrenorul echipei ACS Portugalia Târgu Mureș, Răzvan Chirilă a precizat că meciul a fost unul destul de greu.

„Ne așteptăm ca acest sezon să fie de trei ori mai greu. Am întâlnit o echipă foarte bună, am stat foarte bine în teren. Am condus cu două goluri diferență, apoi au reușit să ne egaleze și ne-au făcut meciul greu, însă într-un final este bine că am reușit să câștigăm astăzi”, a declarat acesta.

Totodată, antrenorul ACS Milu, Pap Levente, a precizat că rezultatul a fost echitabil.

„Amândouă formațiile au luptat de la egal la egal. Scorul nu prea a arătat ce s-a întâmplat în teren, dar felicităm echipa Portugalia”, a precizat acesta.

Data, ora și locația următoarelor meciuri care vor avea loc în decursul săptămânii viitoare vor fi anunțate în timp util de către organizatori.

Diana CĂRBUREAN