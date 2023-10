Serviciul de apă-canal, gestionat în totalitate de Primăria Deda

Distribuie

Comuna Deda continuă demersurile pentru asigurarea în cele mai bune condiții a serviciilor către populație. În acest demers se înscrie și apa potabilă, utilitate care va fi deservită în totalitate populației de către Primăria Deda, fapt posibil datorită retragerii comunei Deda din Aqua Invest Mureș.

„Comuna Deda are un serviciu prin care se asigură apa pentru cetățenii comunei, mai exact pentru satele Filea, Deda și o parte din Bistra Mureșului, respectiv 60% din necesarul de apă pentru cetățenii comunei. Partea de Bistra Mureșului și o parte a satului Pietriș erau aprovizionate cu apă prin compania Aquaserv. Primăria comunei Deda, printr-o solicitare către Aqua Invest Mureș, a cerut retragerea din această asociație de dezvoltare intercomunitară, respectiv ieșirea din Aquaserv. Printr-o decizie dată am reușit să obținem această ieșire din Aquaserv fapt pentru care, începând cu data de 30 septembrie 2023 s-a realizat predarea-primirea rețelei de apă a Aquaserv-ului către Primăria Deda, urmând ca din data de 10 octombrie 2023 să asigurăm apa necesară și pe partea de Bistra Mureșului și Pietriș, respectiv pentru 420 de gospodării”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Situația la zi

„În acest moment întreaga rețea de apă pe o lungime de circa 35 de kilometri este asigurată din aducțiunea de apă a comunei Deda. Procedăm în acest moment la realizarea unui serviciu de apă care să poată asigura necesarul de apă din sursa noastră proprie cetățenilor comunei și de asemenea să cuprindem și canalizarea comunei Deda. În acest moment 14 kilometri de canalizare existenți în comuna Deda sunt în serviciul nostru actual. Urmează ca cei alți 14 kilometri din satele Bistra Mureșului și Pietriș să fie arondate tot la serviciul de apă al comunei Deda. De asemenea, cei 7,5 kilometri de canalizare din satul Filea vor încheia circa 90% din necesarul de canalizare al comunei Deda, astfel încât cetățenii vor avea serviciile asigurate de către primăria comunei Deda prin serviciu care se va realiza în următoarele trei luni de zile”, a precizat primarul comunei Deda.

Motivația

„Ieșirea din Aquaserv am gândit-o în urmă cu doi ani de zile. Solicitarea celor din Bistra Mureșului este de foarte multă vreme făcută, de peste 5 ani de zile. Foarte greu se putea ieși din Aquaserv, Acum am găsit înțelegerea necesară pentru a face acest pas. Având în vedere că încălzirea globală perturbează oarecum asigurarea cu apă potabilă, cantitățile de apă cerută de către populație fiind din ce în ce mai mari, poate pentru noi este o responsabilitate în plus. Dar având apa aici și făcând investiții vom reuși. De exemplu, în proiectul de 2,5 milioane de euro de canalizare și extinderea rețelei de canalizare și apă în comuna Deda am adus de la Izvorul Donca o conductă de 5 kilometri. De asemenea, în acest moment se lucrează la curățarea conductelor care le-am preluat de la Aquaserv precum și la verificarea conductei de apă care am pus-o de 5km. În același timp, la Pietriș am dus o conductă de 8,5 kilometri deoarece partea de Valea Pietrișului nu aveau apă decât din surse proprii. Și acolo, pe lângă ceea ce am preluat de la Aquaserv, circa 50 de gospodării, am asigurat apă pentru cele 76 de gospodării existente pe Valea Pietrișului, ducând o aducțiune, așa cum vă spuneam de 5 kilometri de conducte de Ø110 până peste pășune în zona locuibilă în satul Pietriș, respectiv Valea Pietrișului. Prin extinderea la cele 76 de familii avem asigurată apă de Donca iar cetățenii sunt extrem de mulțumiți. Am ieșit din Aquaserv în ideea că, cetățenii noștri trebuiau să aibă cu toții serviciile asigurate de comuna Deda și o apă pe care o avem din sursă proprie. Trebuie să se știe că această apă vine prin cădere este înregistrată la Apele Române și noi o plătim statului român. Sunt cheltuielile cu întreținerea, sunt cheltuielile cu utilajele, avem la dispoziție buldoexcavator, avem la dispoziție o autocamionetă și avem patru angajați pe apă plus un șef de serviciu. Asta înseamnă niște cheltuieli, iar în condițiile în care va trebui să deservim și cei peste 400 de beneficiari de apă ca și gospodării, la acestea se adaugă și casele de vacanță care sunt în continuă creștere, peste 350 de case de vacanță pe Valea Bistrei, asigurăm apa și pentru ei în același timp. Consider că prin această măsură am venit în sprijinul cetățenilor comunei Deda, în sensul că, apa de la Donca este de o calitate deosebit de bună ca potabilitate. De asemenea, consider că prețurile care la o să livrăm apa spre cetățeni sunt prețuri mai decente, prețuri mai mici. În acest moment prețul la apă este 3 lei/mc, canalizarea este aproximativ tot 3 lei/mc. Sperăm ca lumea să fie mulțumită, în mod deosebit bistrenii. Ei au fost cei care au cerut să aibă apă de Donca deoarece izvorul Donca este situat pe Valea Bistrei și erau îndreptățiți să aibă această apă”, a menționat Lucreția Cadar.

Spre binele comunității

„Bucuria mea personală ca primar este dată de faptul că cei din cadrul conducerii comunei Deda au făcut acest efort de a prelua apa de la Aquaserv, să asigure întreaga populație din Deda cu apă de Donca și să rezolve și serviciile de canalizare. Nu este o treabă deloc ușoară, dar am dorit să venim în sprijinul locuitorilor comunei noastre și serviciile să fie mai ieftine și de o calitate superioară. Bineînțeles că toate acestea înseamnă foarte multă muncă, înseamnă foarte multă implicare, dar atunci când vrei să faci ceva pentru comunitatea pe care o reprezinți nu trebuie să ne împiedice nimic. Iată că am reușit acest lucru după multe promisiuni. A fost o problemă pe care a am avut-o permanent în atenție și pe care în cele din urmă am rezolvat-o. Sigur că responsabilitatea noastră este una deosebită, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Știu că se discută problema că ar trebui să vină apa fără să se taxeze. În funcție de volumul cheltuielilor făcute facem și noi la rândul nostru costul apei, ceea ce înseamnă 3 lei sau 4 lei pe mc, respectiv 3 lei pentru persoanele fizice și 4 lei pentru persoanele juridice ceea ce înseamnă foarte puțin față de ceea ce s-a plătit la Aquaserv”, a subliniat Lucreția Cadar.

Alin ZAHARIE