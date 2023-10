Mureșeanul Radu Moga la IRONMAN

Distribuie

Sâmbătă 16 septembrie, în provincia Emilia-Romagna din Italia a avut loc un concurs important din circuitul mondial IRONMAN. Printre cei peste 2000 de participanți de pe tot globul l-am avut și pe mureșeanul Radu Moga. Competiția poartă numele IRONMAN EMILIA-ROMAGNA, fiind un concurs de top în lumea triatlonului, dovadă stând și numărul foarte mare de competitori: peste 2000 din 88 de țări. Practicant și foarte pasionat de maratoane de mulți ani, Radu Moga a devenit interesat si de triatlon, iar la competiția din Italia a concurat în cea mai teribilă probă, cea de IRONMAN: în aceeași zi a înotat 3,8 kilometri, a mers 180 de kilometri cu bicicleta și a alergat 42,2 de kilometri, terminând în 9 ore 50 de minute și 27 de secunde.

” Specific pentru triatlon, am început să mă antrenez în octombrie anul trecut. Înainte de asta am mai alergat maratoane și ultramaratoane, pot să spun că aveam un head start cu alergatul. Mai noi au fost înotul și bicicleta. Înotam când eram mic, ca antrenament pentru baschet, vara, câte 2-3 km de 2-3 ori pe săptămână. Dar chiar dacă au trecut multi ani de când nu am mai înotat regulat, știam că pot să fac față probei ”, a declarat Radu pentru Zi de Zi.

Zeci de sportivi au abandonat competiția pe parcursul traseului din cauza epuizării. Dar nu și Radu.

” Cu bicicleta a fost totul nou pentru mine, până acum nu am mai avut o bicicletă de șosea. Știam de mult timp că vreau să fac un IRONMAN și am început să mă antrenez acum un an, mult mai motivat fiind și de un prieten de-al meu care se hotărâse și el. Am început doctoratul în Anglia în luna octombrie anul trecut și, tot atunci, am luat legătura cu o antrenoare și am început să mă antrenez. Anul acesta în luna mai am făcut primul meu Half IRONMAN în Mallorca, iar în 16 septembrie am făcut primul meu IRONMAN”, adaugă Radu.

Radu Nicolae Moga a fost elev la Colegiul Național Al. Papiu Ilarian, în anul 2018 a terminat liceul cu media 9,86, fiind admis la Universitățile Oxford, Birmingham și Durham, din Marea Britanie. Elevul avea în palmares o medalie de bronz la Olimpiada Națională de Fizică, în clasa a IX-a, și a participat la Olimpiada Națională de Matematică, în clasa a XII-a. A terminat studiile cu masterat inclus la University of Oxford, iar acum urmează studiile universitare de doctorat în Fizica teoretică la University of Southampton.