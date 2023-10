Emil Morariu, mândru de evoluția Hotelului Privo

Distribuie

Omul de afaceri Emil Morariu, fost acționar al fabricii Bere Mureș, a declarat joi, 5 octombrie, cu prilejul aniversării a 10 ani de la deschiderea Hotelului Privo din Târgu Mureș, că este mândru de evoluția businessului condus de către Adina Plopeanu, fiica sa.

În scurta sa alocuțiune, Emil Morariu a dezvăluit un mic secret din culisele inaugurării Hotelului Privo, eveniment consemnat în anul 2013.

”Sunt foarte onorat de această prezență, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la deschiderea acestui mini-complex, Casa Csonka și hotelul. Aceste două investiții au fost realizate din două dorințe: una a copiilor mei, o investiție modernistă, și eu cu Casa Csonka, una clasică. Și așa a ieșit acest complex de care eu sunt foarte mândru și în special sunt foarte mândru de faptul că Adina (Adina Plopeanu – n.a), fata mea cea mică, a reușit ca în acești 10 ani să conducă, cu ajutorul colectivului ei, acest hotel la aceleași standarde înalte”, a afirmat Emil Morariu.

Totodată, Emil Morariu a reamintit celor prezenți la aniversarea Hotelului Privo că investiția realizată de familia sa a fost apreciată pe plan național, european și mondial încă din momentul lansării în industria ospitalității.

”Antevorbitorii mei au uitat să spună că acum 9-10 ani am luat locul 1 pe țară cu acest complex, am luat locul 1 pe Europa și am luat locul 1 mondial”, a precizat fostul acționar al fabricii Bere Mureș.

”Întreaga mea familie are rezultate deosebite, de care eu sunt mândru, și vă doresc și dumneavoastră să aveți în viață rezultate foarte bune și multă, multă sănătate”, a mai spus, în încheiere, Emil Morariu.

Ansamblul hotelier Privo a fost inaugurat în anul 2013, grație unei investiții inițiale de 7 milioane de euro. Hotelul Privo este structurat pe trei niveluri, dispune de 40 de camere și apartamente de 4 și 5 stele și are o capacitate de cazare de 102 locuri, iar Vila Csonka, imobil construit în anul 1904, în stilul Art Nouveau, dispune de 3 camere și 3 apartamente, cu acces direct din recepția hotelului.

Text: Alex TOTH

Foto: Ioana PORAV