INTERVIU. Carmen Cârje, ”Gânduri ascunse” pentru terapia sufletului

În urmă cu aproape o lună, în data de 19 septembrie, Palatul Parlamentului din capitală a găzduit un amplu eveniment cultural în cadrul căruia a fost consemnat și debutul editorial al unei mureșence, Carmen Cârje, referent de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României – Sucursala Mureș, care și-a lansat volumul de poezie intitulat ”Gânduri ascunse”. Cartea a văzut lumina tiparului în acest an la Editura Hertzog și are ca motto dictonul lui Euripide potrivit căruia ”Dragostea este cea mai sănătoasă boală”…

Reporter: Care este povestea volumului de poezie ”Gânduri ascunse”?

Carmen Cârje: Cum e să scrii o carte? Nu știu. Încă nu știu. Încă mă uit în bibliotecă și e ciudat să-mi văd cartea acolo. Nu mi-am propus să fac asta dar s-a întâmplat. A văzut lumina tiparului, după ce o picătură de emoție și durere a umplut și revărsat un întreg pahar. Deși numele meu este Carmen Cârje, cartea apare sub numele Carmen Crefelean. Nu este un pseudonim oarecare, este numele cu care m-am născut, este un ultim omagiu pe care l-am adus tatălui meu. După luni și ani grei, de boală, tatăl meu a primit dezlegarea de suferință, anul acesta, în zorii unei zile de vară, când mă pregăteam să îi spun „La Mulți Ani!” fiicei mele. Eram la ușa zonei roșii, la SMURD, și nu voiam să înțeleg că s-a terminat. Încă mai aveam de luptat, încă mai aveam de sperat, încă mai avem planuri, încă… Am simțit furie, deznădejde, pustiu: „Nu poate fi asta, tot! Nu se poate!”. Apoi m-a copleșit durerea celor dragi, cărora trebuia să le spun, și-n minte-mi stăruia un gând: „Nu, nu de ziua ei! Cum o să-i spun?”. Nu am plâns și nu am țipat pe coridoare, nu cu vocea dar țipătul acela mi-a străbătut întreaga ființă, s-a imprimat în minte, apoi a curs pe hârtie și-a devenit „Ultima stație”. Este momentul în care ai dovada că viața e atât de fragilă, atât de scurtă și ”acum” este cel mai bun moment pentru orice. Mâine e doar o speranță, nu o certitudine. Și pentru că această pierdere să nu devină o gri-cenușie închisoare a sufletului, am început să-i pictez zidurile, în toate culorile ce le-am avut la îndemână.

Rep.: Ați lansat cartea tocmai la București, în Palatul Parlamentului. Cum a fost lansarea?

C.C.: A fost un moment deosebit, de eliberare a emoțiilor care au stat la baza nașterii acestei cărți. În noaptea dinaintea lansării, încercam să-mi creionez în minte un discurs, două vorbe despre carte, ceva demn de locul, momentul și oameni frumoși ce știam că vor participa. Deși nu s-a legat cuvânt de cuvât, am știut că va fi bine și așa a fost. Era imposibil să nu fie astfel, pentru că trăirea cuprinsă în acele pagini este autentică, nu o scriere îndelung analizată, măsurată. Mai apoi, în fața mulțimii, am simțit că mă întorc 30 de ani în timp și retrăiesc un moment din liceu când citindu-mi teza în fața clasei, am trecut prin toate emoțiile ce le presupune discursul public. Atunci am început citându-l pe Creangă: „Iubite cetitoriu, multe prostii ăi fi citit, de când ești. Cetește, rogu-te, și ceste și, unde-i vedè că nu-ți vin la socoteală, iè pana în mână și dă și tu altceva mai bun la ivală, căci eu atâta m-am priceput și atâta am făcut. Autoriul”. Ei bine, acum, în aceeași notă relaxată, invitam audiența la bucuria descoperii unor simple gânduri, de simpu om, fără pretenție de poezie sau orice gen literar ar fi putut să le cuprindă. Cuvintele au curs liber, cu patos, cu entuziasm. A fost o zi memorabilă. Am avut bucuria să am alături de mine oameni care au rezonat cu trăirea mea, am văzut în ochii lor, deopotrivă, lacrimi, uimire, curiozitate, validare, admirație. Reacțiile au fost mult peste așteptările mele și le sunt recunoscătoare pentru fiecare apreciere și gând bun.

Rep.: De ce poezie?

C.C.: A fost o recomandare sau o provocare căreia i-am dat curs. Agreez proza și aceasta va fi întotdeauna prima mea opțiune, dar nu mă tem să ies din zona de confort, lucru pe care-l consider obligatoriu pentru creștere, deci da, am acceptat provocarea, am așternut poezie. A fost interesant să transform o proză scurtă în vers modern sau să scriu direct așa. E un exercițiu interesant pe care probabil am să-l mai fac.

Rep.: Cui se adreseaza creațiile dumneavoastră?

C.C.: În primul rând sufletului meu, ca proces de vindecare, ca act de curaj de a ieși la lumină, dar imediat ce am primit reacțiile celor ce le-au au citit, am realizat că e mai mult de atât. Reușisem cumva, să fiu și vocea lor atunci când n-au putut grăi, să plâng și durerea lor atunci când ei n-au mai putut, să ne ținem de mână înțelegându-ne furia, pierderea, visul sau speranța. Am fost rând pe rând, surprinsă, onorată și nu în ultimul rând recunoscătoare pentru tot ce mi-au împărtășit după ce ecoul rândurilor mele a atins acel ”ceva” ascuns adânc în sufletul fiecăruia. Ai avut o pierdere? Ai avut un suflet drag care s-a îndepărtat de tine? Ai primit o piatră în locul unei mângâieri? Ai visat la ceva ce nu-i chip să se-ntâmple vreodată? Ei bine, poate te vei regăsi în gândurile mele ascunse.

Rep.: Ce anume vă inspiră?

C.C.: Viața, oamenii de lângă noi, frumusețea lor, unicitatea lor, iubirea din ei, iubirea din mine. Poveștile de viață mă inspiră de fiecare dată. Sunt norocoasă să găsesc frumos acolo unde poate mulți nu s-ar uita. Mă încăpățânez să văd partea frumoasă din orice, din oricine și sunt convinsă că atunci când nu o găsesc, trebuie doar să mai stărui. E imposibil să nu existe. Întâi de toate a fost iubirea și binele deci nu-i chip să nu le găsim dacă ne deschidem sufletul spre asta. Acesta este crezul meu, ceva de la care nu abdic. Indiferent cât de negri sunt norii, am credința că dincolo de ei este lumină așa cum indiferent de câtă răutate e în lume, știu că dincolo de ea, e iubirea din care lumea s-a născut și trebuie doar ajutată să iasă la lumină. „Smerenie”, poezia care încheie volumul ”Gânduri ascunse”, este cartea mea de vizită și-a tuturor ce-aleg iubirea de om, indiferent de preț.

Rep.: Cum se îmbină activitatea de creație cu munca dintr-un alt domeniu?

C.C.: Minunat! E un echilibru în orice. Vin dintr-o lume oarecum rigidă, a cifrelor, dar asta nu înseamnă decât faptul că am fost norocoasă să pot colinda și o astfel de lume, să cresc și să învăț din ea. Sunt absolventă de Științe economice, cu un master în Bănci și piețe de capital, dar cu o curiozitate imensă în ceea ce privește psihopedagogia, deci am adăugat un curs postuniversitar de psihopedagogie în portofoliul academic și multe alte cursuri de formare profesională, toate departe de litere și magia lor.

Și când se întâmplă ca această lume să devină copleșitoare am unde să evadez, în buchii și slove frumos rânduite, în povești ce-așteaptă să fie-așternute, în culori ce-mbrățișează sufletul sau, de ce nu, în acorduri fine, de pian, cu bucurie dar cu două mâini stângi, deocamdată. Sunt norocoasă că am atâtea căi deschise.

Rep.: Se întrepătrund vreodată aceste lumi?

C.C.: La prima vedere nu. Dar ceea ce m-a însuflețit în timpul liber, activitățile cu copiii, s-a împletit perfect cu ceea ce profesional, mi-e drag să urmez și anume Educație financiară pentru cei mici (clasele 0-IV). Sunt copii care nu-mi știu numele, dar mă întâmpină pe coridoarele școlii, cu bucurie, eu fiind ”tanti cu banii”, pentru că la întâlnirile noastre le-am povestit despre bani, pentru că am reușit să fac din noțiuni colțuroase și de oameni mari povești în care ei sunt eroii principali și câștigul le aparține 100%, ba chiar și ”ceva în plus”, cum i-am spus noi dobânzii. Da, aceste lumi se pot întrepătrunde și nu pierd niciun prilej de-a face asta, spre bucuria lor și satisfacția mea de-a le vedea ochișorii sclipind. Și răsplata este pe măsură. Sunt prea mici cuvintele ca să pot descrie momentul celor 100 de îmbrățișări. O vizită la clasele 0 și I, patru clase simultan, s-a încheiat cu o îmbrățișare colectivă, o îmbrățișare în care ne-am pierdut toți și pe care o voi ține veșnic în suflet ca reper de dăruire, de inocență, de total dezinteres și maximă bucurie, așa cum numai un copil o poate face, cu tot sufletul lui luminos. Și-atunci, din nou, spun DA, aceste lumi se întrepătrund și au fir comun dragostea omului ce le colindă.

A consemnat Alex TOTH