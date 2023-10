Chitară care poate cânta singură și imita alte instrumente, produsă la Reghin

Distribuie

Fabrica de instrumente muzicale Hora din Reghin, în colaborare cu un grup de pasionaţi de electronică din Bucureşti, a dezvoltat o chitară de lemn care poate să cânte singură, putând imita şi alte instrumente muzicale, precum pian sau tobe, ca urmare a instalării unui soft.

„Este un instrument nou, rod al unei colaborări a noastre cu nişte IT-işti din Bucureşti, iubitori de muzică. Avem în construcţie o serie zero de 10 bucăţi cu o electronică proiectată în Franţa, executată în Hong Kong şi care uimeşte publicul prin posibilităţile pe care le are. (…) Noua chitară va fi lansată pe piaţă în decembrie şi va costa aproximativ 750 euro”, a declarat presei directorul general al Hora Reghin, inginerul Nicolae Bâzgan.

Chitara este dotată cu boxe pe interior, care captează vibraţiile corzilor, le transformă în sunet pe care îl procesează utilizând cele 12 efecte din banca soft-ului şi redă sunetul prin cutia de rezonanţă. Noul instrument poate fi conectat şi prin bluetooth, poate funcţiona ca boxă portabilă şi poate permite înregistrarea a până la patru layere de muzică.

Nicolae Bâzgan a precizat că ideea acestei noi chitare îi aparţine inginerului Radu Doru Alexandru, specializat în energetică şi informatică, care a gândit acest soft pentru chitară împreună cu soţia şi cu doi prieteni.

„Ideea a pornit în urmă cu 2 ani, când am văzut nişte filmuleţe online, cu inovare în zona asta. A fost o chitară care făcea ceea ce îmi doream. Am încercat să iau legătura cu cei care au produs-o, să fac rost de acel dispozitiv, boxe şi acel procesator de efecte. Aveam o chitară pe care o primisem de la Reghin şi am zis: hai să investesc să creeze această chitară. Împreună cu lutierul am montat acele boxe, am montat dispozitivul, am calibrat chitara şi a ieşit primul prototip. Poţi să devii efectiv un band întreg cu o singură chitară, fără cabluri, fără amplificator, fără toate aceste accesorii care erau folosite în trecut. Am pornit din comoditate acest proiect, pentru că aveam un pedalboard, aveam amplificatoare, dar îmi era foarte greu să fac setup-ul acasă, înşiram patru-cinci cabluri, laptop etc”, a spus Radu Doru Alexandru.

Specialiştii de la Hora Reghin susţin că această chitară e una obişnuită, produsă aici de multă vreme, dar că este o adevărată provocare montarea părţii electronice, fiindcă softul instalat pe chitară înregistrează, dar şi redă ce s-a înregistrat şi, în plus, poate imita sunetul de tobe, de pian şi al altor instrumente.

(www.agerpres.ro)