INTERVIU. Cristina Pui, șefă prin delegare la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș

Începând cu data de 4 octombrie 2023, prin Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr. 872/25 septembrie 2023, conducerea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș a fost preluată de către Cristina Pui, şef serviciu la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul aceleiași instituții.

Preluarea funcției de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș s-a făcut prin delegare, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2023, în baza Deciziei Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 884/3 octombrie 2023. Deciziile au fost luate ca urmare a faptului că fostul director al instituţiei, Dănuţ Ştefănescu, s-a pensionat cu data de 24 septembrie 2023.

Reporter: Vă rog, pentru început, să prezentați principalele repere din CV-ul dumneavoastră.

Cristina Pui: Sunt absolventă a Facultăţii de Geografie, specializarea Ştiinţa Mediului, din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 2002. În cadrul aceleaşi facultăţi, în anul 2003, am obţinut diploma de master în specializarea Climatologie aplicată şi protecţia mediului. Sunt coautoarea cărţii „Sângeorgiu de Mureş – studiu geografic”, publicată în anul 2003.

Rep.: Când v-ați început activitatea la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș și care a fost în timp evoluția dumneavoastră profesională?

C.P.: Activitatea în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş am început-o la data de 22 iunie 2004. De-a lungul timpului am susţinut mai multe examene de promovare pentru dezvoltarea carierei de funcţionar public de la consilier debutant până la consilier superior, iar în anul 2015 am promovat examenul pentru funcţia de şef serviciu. În vederea perfecţionării pe linie de reglementare din punct de vedere a protecţiei mediului, în toată această perioadă am participat la diverse cursuri şi seminarii organizate de către Ministerul Mediului, devenind expert formator pentru elaborarea ghidurilor necesare îmbunătăţirii capacităţii administrative a autorităţilor pentru protecţia mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Rep.: Cu ce gânduri ați preluat funcția de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș? Ce prevede Planul dumneavoastră de management?

C.P.: Din funcţia de director, voi încerca să fac față lipsei de personal, numărului mare de solicitări de acte pentru planuri, proiecte, activități și cereri pentru evaluarea pagubelor şi/sau daunelor produse de speciile de faună de interes cinegetic, voi încerca să îmbunătăţesc nivelul de digitalizare a serviciilor oferite de Agenția pentru Protecția Mediului Mureş privind activităţile autorizate şi să contribui la o relaţie cât mai deschisă şi mai corectă a instituţiei cu cetăţenii, persoanele fizice şi juridice şi ONG-uri. În ceea ce privește colectivul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş, pot spune că sunt foarte buni profesioniști care își fac treaba în mod corect şi cu promptitudine, servind toate solicitările depuse de beneficiari privind documentele pe care instituţia le emite la solicitarea acestora. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Agenția pentru Protecția Mediului Mureş îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean. Prioritate în planul managerial al instituției mai este implementarea în școlile mureșene a unor activități de prevenire și protecție a mediului înconjurător, astfel încât în viitor să vorbim cât mai puțin de poluare, deșeuri şi cât mai mult despre dezvoltare durabilă şi un mediu curat.

Rep.: Care considerați că este principala provocare a noii funcții?

C.P.: Una dintre principalele provocări şi responsabilităţi o constituie emiterea actelor de reglementare în termenele prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia mediului, în onorarea tuturor solicitărilor pe diferite domenii în care Agenția pentru Protecția Mediului Mureş are responsabilităţi, astfel încât dezvoltarea economică a judeţului să fie îmbinată cu protejarea permanentă a mediului înconjurător.

Director timp de 26 de ani

Dănuț Ștefănescu a condus Agenția pentru Protecția Mediului Mureș timp de 26 de ani, fiind unul dintre cei mai longevivi directori de instituție din județul Mureș.

”Am fost director 26 de ani. Un timp îndelungat. Practic, de la începuturile Mediului până în prezent. Le doresc numai bine foștilor colegi de la Agtenția pentru Protecția Mediului Mureș și să ducă o viață bună și liniștită, fără evenimente de Mediu”, a declarat Dănuț Ștefănescu, care a mai transmis, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, mulțumiri tuturor colaboratorilor și partenerilor instituționali avuți pe perioada celor 26 de ani de la conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Mureș.

A consemnat Alex TOTH