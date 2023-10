INTERVIU. Regal de dans sportiv, la Cupa Dance Art 2023

Distribuie

Sala de sport din comuna Sântana de Mureș va găzdui, peste câteva zile, în data de 28 octombrie, cea de-a 12-a ediție a Concursului Național Cupa Dance Art. La startul competiției sunt așteptați să participe între 400 și 500 de sportivi, din toate colțurile țării, care își vor etala măiestria și grația în ringul de dans la două secțiuni, Standard și Latino. Detalii suplimentare despre Cupa Dance Art 2023, eveniment inclus în calendarul competițional al Federației Române de Dans Sportiv, am aflat de la organizatoarea principală a acestui concurs național, Somodi Katalin, președintele Clubului Sportiv Dance Art Târgu Mureș.

Reporter: Când, unde și după ce program se va desfășura Cupa Dance Art 2023?

Somodi Katalin: Concursul Național Cupa Dance Art se va desfășura în data de 28 octombrie, la sala de sport din Sântana de Mureș. Ziua competițională este împărțită în patru părți, în care vor evoulua de la sportivii debutanți, cei care sunt la început de carieră, până la cei mai avansați, din categoria valorică Open. Vor performa sportivi de la 4 ani, cea mai mică categorie de vârsta fiind 4-7 ani, până la seniori, vor fi competiții pentru perechi, solo fete și sincron duet fete.

Rep.: Ce înseamnă pentru clubul dumneavoastră tradiția competiției Cupa Dance Art? Cum a evoluat în timp această competiție?

S.K.: Prima ediție am organizat-o în 2007 împreună cu Cupa României, au fost însă ani în care din diverse motive nu am putut organiza competiția, astfel am ajuns la ediția a 12-lea, pe care o organizăm cu multe emoții și entuziasm, de parcă ar fi prima. Contează foarte mult experiența acumulată însă de fiecare dată trebuie parcurși aceiași pași, pentru ca la final toată lumea, de la sportivi, oficiali, spectatori, să fie multumiți și să plece acasă cu o amintire frumoasă. Vom transforma sala de sport într-o sală de bal, cu parchet special, decor, sonorizare și lumini profesioniste. Sportivii calificați în finală vor primi medalii și diplome, cei de pe podium cupe special create de Centrul de Sticlă din Târgu Mureș, și sperăm că din bunăvoința sponsorilor vom putea acorda și mici cadouri câștigătorilor.

Rep.: Câți sportivi și de la câte cluburi preconizați să se înscrie la competiție?

S.K.: Așteptăm în jur de 150-200 de perechi și circa 80 de fete solo din toată țara, deoarece concursul este de nivel național, astfel că punctajul obținut de sportivi este mai mare decât la un concurs zonal. Ca și organizatori trebuie să îndeplinim niște cerințe suplimentare impuse de Federația Românaăde Dans Sportiv, sub egida căreia se desfășoară competiția noastră, ca să fie recunoscut ca și concurs național. De exemplu, mărimea ringului, numărul de locuri pentru spectatori, numărul de arbitri invitați din toată țara, mărimea cupelor oferite, etc.

Rep.: Ce fel de secțiuni va avea Cupa Dance Art?

S.K.: Concursul va cuprinde toate clasele valorice la ambele secțiuni: Standard și Latino. La clasele începătoare și intermediare sportivii sunt obligați să danseze anumite dansuri din fiecare secțiune, doar la nivel avansat poate o pereche să aleagă să danseze numai o secțiune. Secțiunea dansurilor Standard cuprinde: vals lent, tango, vals vienez, slow fox și quick step, iar dansurile Latino sunt următoarele: samba, cha cha, rumba, paso doble și jive. Sunt sportivi care dansează toate cele zece dansuri, o performanță destul de dificilă. Fiecare dans se danseză un minut și 45 de secunde, la fiecare rundă de calificare.

Rep.: Ce înseamnă dansul sportiv pentru dumneavoastră?

S.K.: Dansul sportiv a devenit deja un stil de viață, și exact cum e viața la fel există atât momente euforice cât și momente grele. În spatele performanței sportivilor de fapt stă o întreagă echipă, mai mulți antrenori, părinți, sponsori – dacă este cazul, specialiști în nutriție, psihologi sportivi. Nivelul dansului sportiv în România este foarte ridicat, țara noastră fiind în elita dansului sportiv mondial, astfel sportivii care doresc să intre și să se mențină în topul național sunt recunoscuți și peste hotare. Echipa de antrenori ai clubului este pregătită și deține experiența necesară pentru a îndruma sportivii dornici de performanță înaltă. Trăim prin dans, pentru dans.

Rep.: Prezentați vă rog și câteva repere principale despre clubul pe care îl conduceți alături de soțul dumneavoastră.

S.K.: Clubul a fost înființat în 1999, din pasiunea noastră pentru dans și pentru că doream să ne afirmăm. Eram foarte motivați și roadele muncii au demonstrat că și dintr-un oraș mai mic poți urca pe ceea mai înaltă treaptă a podiumului, chiar și la campionatul mondial. Din 2018, atât echipa de antrenori cât și conducerea clubului au fost întărite de Fodor Kiss Csanad și Vaszi Reka, antrenori și încă sportivi activi. Împreună creștem o generație nouă de sportivi, ridicăm pe cei care deja au pășit pe drumul performanței înalte și sperăm că vom găsi mereu sportivi dornici să muncească, să își sacrifice timpul liber pentru a se dezvolta, pentru a deveni oameni puternici, înțelegând că succesul depinde de noi înșine.

A consemnat Alex TOTH