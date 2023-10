Excelența tinereții premiată la TEDxCornisa Youth

Distribuie

Un moment cu totul special în cadrul evenimentului Transform(n)ation organizat sâmbătă, 14 octombrie la Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș de către TEDxCornișa Youth la reprezentat premierea tinerilor de succes din județul Mureș.

„În declarația de misiune, TEDxCornisa Youth își propune să inspire și să transforme ideile în proiecte și proiectele în oameni. Explorăm idei și inițiative, gânduri și oameni care pot schimba lumea în care vor trăi cei care acum sunt copii, adolescenți și tineri. TEDxCornisa Youth va avea, și la edițiile viitoare, invitați lideri de opinie recunoscuți la nivel național, antreprenori și tineri vizionari, care au reușit să-și transforme ideile în acțiuni. De asemenea, în același cadru, ne propunem organizarea, în fiecare an, a Galei Change Makers, care identifică tineri remarcabili, indiferent de domeniul în care excelează. Pot fi remarcabili în educație, în sport, afaceri, artă, muzică, IT, cercetare, sau în orice alt domeniu. Singurele criterii de diferențiere primară sunt vârsta – sub 24 de ani și locul nașterii – județul Mureș. De această dată am adunat, printr-un public call, propuneri de la cine a vrut să prezinte un tânăr deosebit. Ne-au trimis propuneri prieteni, părinți, profesori, școli și universități. Am beneficiat de prețiosul sprijin al diriginților de la școlile din județul Mureș, prin Inspectoratul Școlar Județean, dar și de la facultățile universităților mureșene. S-au adunat câteva sute de propuneri. A fost extrem de greu de ales”, a precizat Sergiu Zereș, organizatorul TEDxCornisa Youth.

Change Makerii premiați în cadrul TEDxCornisa Youth

Tudor Iacob

Este medaliat cu aur la Olimpiada Națională de Informatică, membru al lotului lărgit informatică- seniori al României. S-a calificat în lotul național de juniori, apoi a participat la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori, unde a obținut medalia de bronz.

De asemenea, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică în calitate de lider de generație, obținând medalie de aur.



Anastasia Elena Bodan

Este elevă a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică “Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, unde studiază balet clasic. Vorbește engleza și franceza. Nu a avut niciodată o medie mai mică de 10. A obținut media 10 pentru clasele V-VIII, la examenul de capacitate, la admiterea în liceu și pentru clasele IX-XI.

A fost selectată de “Opera Națională Română” Cluj-Napoca, începând cu luna martie 2022 și până în prezent, să danseze în ansamblul spectacolului „Lacul Lebedelor”. La finalul acestui an, va participa alături de balerinii Operei Naționale Române din Cluj, într-un turneu de 30 de zile în Spania, cu spectacolul „Lacul Lebedelor”.

“DANCE Campus and Contest San Francesco di Paola” Italia – 2019. A câștigat premiul special al juriului la un concurs în Italia și a obținut o bursă de studii în Chicago. A câștigat locul I la concursul internațional “Vienna Dance Open”.

Anastasia Elena Bodan

„Mulțumesc părinților mei pentru că m-au susținut mereu în cariera mea. Chiar dacă pentru mulți baletul reprezintă o carieră din care nu poți să trăiești, părinții mei m-au susținut și m-au încurajat să fac ceea ce îmi place. Acesta este și motivul pentru care am ajuns la Cluj. M-au lăsat să plec de acasă repede și chiar au încredere în mine, fapt pentru care vreau să le mulțumesc. De asemenea, îmi mulțumesc mie pentru că am ales acest drum pentru care muncesc foarte mult”, a precizat Anastasia Elena Bodan.

Camelia Maria Serbezan

A câștigat locul I la Olimpiada Națională de Sociologie din anul 2023. A participat, cu succes, la mai multe olimpiade școlare din domenii diverse: Limba și Literatura Română, Religie, Lectură și Interpretare și Științe Socio-Umane.

Camelia Maria Serbezan

„Doresc să îmi exprim recunoștința pentru acest premiu. Înainte de olimpiadă trebuia să merg la Viena și la Budapesta și într-un final am ajuns la Slobozia. Cu toate acestea s-a concretizat o realizare de care sunt mândră. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat”, a spus Serbezan Camelia Maria.

Denisa Maria Gorea

Este șefă de promoție a Colegiului Național Unirea în anul 2023, cu media generală 10. Pasionată de știința calculatoarelor, de programare, de științe, Denisa a fost o prezență activă în activități de voluntariat, în proiectele europene și naționale.

Denisa Maria Gorea

„Vreau să mulțumesc atât părinților cât și profesorilor, în special doamnei diriginte care m-a susținut pe tot parcursul anilor. Fără aoortul lor și fărp muncă nu putem ajunge aici. Vă mulțumesc!”, a transmis Denisa Maria Gorea.

Ema Dalia Constantin

Este Campioană Mondială in cadrul concursului de dezbateri PDA World Congress Japonia. A câștigat premiul Best Speaker si locul III la premiul Best POI (point of intervention). A obținut locul I la concursul de dezbateri „Road to University”. Este trainer în cadrul clubului de dezbateri „Mindbusters” Papiu.

Ema Dalia Constantin

„Mulțumesc în primul rând părinților mei. De când am fost mică m-au susținut în a-mi exprima opinia în absolut fiecare caz. Astfel, fiind în dezbateri unde sunt abordate aspecte politice, economice și sociale, îmi exprim opinia zilnic față de orice concurs în care mă aflu dar și față de viață mea de zi cu zi. Doresc să mulțumesc și prietenilor mei, fără susținerea lor n-aș fi ajuns unde sunt acum”, a fost mesajul transmis de Ema Dalia Constantin.

Dorinel Vasile Todoran

Este Masterand la servicii si tehnologii financiare, la UMFST Târgu Mureș. De asemenea, este absolvent Finanțe și Bănci, tot la UMFST, cu nota 10 la licență. A avut mobilități de studiu Erasmus+ în Austria, Spania lși Germania.

Dorinel Vasile Todoran

„Pe lângă mulțumirile adresate tuturor, vreau să vă spun faptul că pentru o viață frumoasă și extraordinară trebuie să ieșim din zona de confort. Asta vă îndemn să faceți”, a spus Dorinel Vasile Todoran.

Ștefania Ilinca Gherasim

A câștigat Premiul I la Olimpiada Națională de limba engleză, premiul I la Concursul județean de Traduceri – Plurilingvism – secțiunea de limba engleză. Este membră în cluburile Socratic English Club, de teatru Starlight.

Ștefania Ilinca Gherasim

„Aș dori să mulțumesc părinților mei, profesorilor și prietenilor mei care mă susțin zi de zi. Aș vrea să mai fac o mulțumire puțin ieșită din tipiar. Vreau să mulțumesc mie, celei din trecut care nu a renunțat și care a continuat chiar și atunci când a fost greu, când m-am simțit copleșit de ceea ce aveam de făcut, în experiențele de la olimpiadele la care am participat încă din școala primară. Am avut și experiențe foarte ok dar și experiențe foarte proaste. De aceea aș vrea să mulțumesc acestui eveniment pentru că încurajează tinerii să persevereze și să fie cea mai bună versiune a lor pe plan academic, social ș.a.m.d.”, a precizat Ștefania Ilinca Gherasim.

Maria Cristina Herțeg

Masterand la Contabilitate si Audit. Maria Cristina Herțeg este Șef de promoție la programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune, Sef de promotie al Facultatii de Economie si Drept.

„Vreau să le mulțumesc în primul rând părinților, familiei și prietenilor pentru că mi-au fost alături. Vreau să vă îndemn să spuneți DA la cât mai multe proiecte ori de câte ori aveți ocazia, să răspundeți la cât mai multe provocări și să vă urmați visul și pasiunea”, a precizat Maria Cristina Herțeg

Marius Iulian Moldovan

Este Masterand la Instituții judiciare și profesii liberale, la UMFST Târgu Mureș. A obținut de trei ori Locul 1 la Moot Court Competition-Drept Constituțional, Drept European și Drept Penal. Locul 1 Concursul de Negocieri – Drept Comercial. A fost șef de promoție la Drept, cu media 10. Este Avocat Stagiar în Baroul Mureș.

Marius Iulian Moldovan

„Aș vrea să mulțumesc în primul rând părinților mei, colegilor, profesorilor, prietenilor care mi-a fost alături fără de care cu siguranță nu aș fi reușit. Ca îndemn, aș vrea să rețineți că orice e posibil, să luptați pentru visele voastre. Dacă îți dorești ceva cu adevărați și lupți pentru acel ceva, cu siguranță vei reuși”, au fost cuvintele adresate de Marius Iulian Moldovan.

Răzvan Ștef

La doar 12 ani și-a dat seama că vrea să-și facă propriii bani, fără să mai ceară de la părinți. La 16 ani, a încasat prima mie de euro. Este voluntar paramedic la ISU, Junior contabil și asistant supervizor în compania în care a reușit.

Răzvan Ștef

„Mulțumesc tuturor, în special celor care nu m-au susținut pentru că datorită lor mi-am dat seama că visul meu eu mult mai puternic și că nu am nevoie de ei, ci am nevoie de mine pentru că eu sunt cel care a crezut de mine”, a transmis Răzvan Ștef.

Cătălin Macovei

A fost nominalizat printre liceeni cu performanțe deosebite din România în cadrul evenimentului Champsions United 2023 grație participării în cadrul universității de vară Junior Summer University, ca parte din echipa Facultății de Fizică a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Este membru în echipa de seismologie a Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele.

Cătălin Macovei

„Vreau să vă recomand câteva lucruri. Trebuie să vă implicați cât mai mult. Mai mult de atât, trebuie să fiți diferiți. Este important să vă comparați, să comparați și acolo unde puteți să aduceți o schimbare s-o faceți. Dacă te duci pe o cale pe care nu a mai luat-o nimeni, sigur vei ajunge la in rezultat nou”, a precizat Cătălin Macovei.

Yanis Pop

15 ani, fost elev al Colegiului Național Unirea din Tîrgu Mures, actualmente elev al British School of Bucharest. Are 5 titluri de Campion Național la yachting, iar în 2023 a devenit campion absolut, prin cucerirea tuturor titlurilor puse in joc la categoria lui de vârsta.



Filip Ugran

Primul pilot român din Campionatul Mondial de Anduranță, a luat startul la clasa LMP2 pentru puternica echipă italiană Prema Racing, campioană în Formula 2, Formula 3, Formula 4 și în Seria Europeană Le Mans ELMS. Filip Ugran a concurat în Formula 3 Championship, cu un monopost Jenzer Motorsport, și a câștigat curse în campionatele de Formula 4 din Italia și Spania. Asta după ce debutase în acest sport în karting, acum fix 7 ani. Anul trecut, Filip-Ioan Ugran a concurat în European Le Mans Series pentru echipa Algarve Pro Racin și în Euroformula Open Championship pentru echipa Van Amersfoort Racing.

Filip Ugran

„Vreau să vă încurajez să nu vă dați niciodată bătuți. Orice problemă ați avea, să vă uitați în ansamblu la situație și să priviți unde vreți să ajungeți într-un final. Vă veți da seama că problema care o întâmpinați de fapt este foarte măruntă și nu e ceea ce pare în momentul acela. Vă mulțumesc pentru invitație și baftă tuturor în ceea ce vă doriți”, a spus Filip Ugran.

Mara Livanu

A câștigat Grand Prix si 4 premii I la concursul Les Etoiles de Paris, respectiv Locul I la Concursul National Ritm Dans Fantezie. De la vârsta de 4 ani, Mara se antreneaza zilnic la cursuri de balet, dans contemporan si dans de caracter. Este elevă a sectiei Germane a Gimnaziului ”Friedrich Schiller”, și are bursă de merit.

Mara Livanu

„Doresc în primul rând să le mulțumesc părinților că au fost acolo pentru mine mereu, profesorilor de balet și profesorilor de la școală pentru faptul că m-au ajutat foarte mult în cariera mea de dans. Nu în ultimul rând mulțumesc organizatorilori pentru faptul că că sunt aici”, a declarat Mara Rivanu.

Bíró Krisztián

Este legitimat la CSS-CSM Tg Mureș, secția lupte libere. A obținut locul II la Campionatul Mondial U17, Locul II la Campionatul European U23, Locul III la Campionatul European U23, Locul I la Campionatul Balcanic. Este multiplu Campion Național.

Bíró Krisztián

„În primul rând aș vrea să mulțumesc clubului, antrenorilor și nu în ultimul rând Primăriei Municipiului Târgu Mureș pentru sprijinul acordat. Sper că am putut să vă fac mândri. Următorul meu scop este Olimpiada din 2024 de la Paris”, a spus Bíró Krisztián.

Georgiana Lircă

Este legitimată la CSS-CSM Tg Mureș, secția lupte libere. A câștigat Locul I la Campionatul European U17, 2 locuri II la Campionatul European U15, Locul II la Campionatul Mondial U20, Locul II la Campionatul European U20, Locul III la Campionatul European U20, Locul I la Campionatul Mondial Școlar-Gimnaziada, Locul I la Campionatul Balcanic. Este de asemenea multiplă campionă națională.

Georgiana Lircă

„Sunt foarte recunoscătoare pentru acest premiu. Aș vrea să le mulțumesc părinților, antrenorilor și clubului meu. Doresc succes tuturor pe viitor”, a precizat Georgiana Lircă.

David Gliga

Practică judo-ul de la varsta de 4 ani. A câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Tineret European 2023, medalie de aur la Campionatele Balcanice de Judo din Macedonia si Grecia, 9 titluri de campion national si alte 6 medalii la campionatele nationale de judo. În prezent este component al Centrului Olimpic de Judo Cadeți din Pitești.

„Sunt aici în locul lui Gabi deoarece el este prezent la Campionatul Național U21 la Izvorani, lângă București. Mulțumesc foarte mult organizatorilor, clubului care l-a antrenat, în special tatălui lui Gabi care i-a fost antrenor și în același timp și mentor. Mulțumesc tuturor celor de la lotul olimpic care-l antrenează în continuare. Rezultatele obținute de Gabi se datorează în primul rând lor”,a spus mama lui David.

Maria Alexandra Boroș

Este componentă a Lotului Național de Ju Jitsu al României. Practică acest sport de la 6 ani și a adunat în palmares numeroase titluri de campioană și vicecampioană, mondială, europeană, balcanică și națională

Maria Alexandra Boroș

„Vreau să le mulțumesc părinților mei care au fost alături de mine, antrenorilor și nu în ultimul rând prietenilor mei care au crezut în mine”, a declarat Maria Alexandra Boroș.

Mara Zidărescu

Este Campioană Europeană la fitness în 2023, dublă vicecampioană mondială, locul 1 la cel mai mare festival al fitness-ului -Arnold Sport Festival Sevilla 2022, dublă campioană națională la juniori 2021,2022, campioană națională la senioare.

„Vreau să vă transmit un mesaj care a ajuns la mine pe spatele unui bilețel, în momentul în care simțeam că nu mai am putere și vroiam să renunț care sună cam așa: singurul drum imposibil este cel pe care nu îl încerci. Cu toții sunteți tineri, așa că îndrăzniți să visați și cu siguranță veți ajunge departe”, a fost mesajul transmis de Mara Zidărescu.

Adelin Piștănilă

Simplu: 7 medalii de aur, 3 de argint 4 de bronz la canotaj. Sportiv al Clubului CS Mureșul



Oana Belean

Sportivă de elită la wu-shu. A câștigat 3 medalii de aur la Campionatul Național, medalii de argint și de bronz la Campionatele Europene.



Böjthe Benjámin

Campion național U17,U20 la lupte libere. Locul I la Cupa României U17. Este legitimat la CS Mureșul.

Böjthe Benjámin

„Vreau să mulțumesc antrenorilor, părinților și colegilor pentru rezultatele obținute. Fără aportul lor nu aș fi reușit. Pe viitor voi munci mai mult pentru a avea rezultate și mai bune”, a spus Böjthe Benjámin

Aris Luca Priță

Reprezintă Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș. Campion Mondial la Shotokan, Vicecampion Mondial la Campionatul Mondial Shotokan, Vicecampion la Campionatul European de Karate Shotokan, vicecampion European la Campionatul European de Karate Shotokan, câștigător al Cupei României de Karate Shotokan, Vicecampion al Cupei României de Karate Shotokan, Vicecampion European la Campionatul Eurpean de Karate GojuRyu și Vicecampion al Cupei României de Karate.

Aris Luca Priță

„Mă simt onorat pentru acest premiu și pentru faptul că sunt în mijlocul acestei comunități minunate. Este important să ne alegem modelele frumoase în viață, să ne urmăm visele și pasiunile, iar acest premiu este un motiv în plus pentru mine pentru a-mi urma visurile și a muncii în continuare”, a declarat Aris Luca Priță.

Paula Frandeș

Reprezintă Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș. Este Vicecampioană europeană Fit Model 2023, vicecampioană balcanică la categoria Women’s Fit Model Open și medalia de bronz la categoria Bikini Fitness Junioare 21 – 23 Open, la Campionatul Balcanic din Macedonia, 2023. Are trei medalii de aur la Cupa României, în probele Women’s Bikini Juniori 166, Fit Model Open și Fit Pairs seniori. Este campioană națională 2023 Fit Model si Bikini Fitness 166 cm.

Paula Frandeș

„Sunt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, nu aș fi realizat nimic fără ajutorul Lui. Tot ce sunt îi datorez cumva Lui și mamei mele care astăzi este prezentă aici. Nesajul ei către mine a fost că în viață, nici măcar un țel nu este de neatins, prin foarte multă muncă și împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc întregii familii, clubului CSU Târgu Mureș, antrenorului meu, Pop Paul Alexandru și întregii familii din lotul național. Chiar dacă vin de la țară se poate reuși. De aceea, vreau să vă îndemn să îndrăzniți să visați, deoarece prin multă muncă puteți să obțineți rezultate incredibile. Sâmbăta viitoare o să fiu în drum spre Lituania unde voi reprezenta România la Campionatul Mondial de Fit Model”, au fost cuvintele adresate celor prezenți de Paula Frandeș.

Vlad Nistor

Este component al echipei de baschet 3×3 CSU Târgu Mureș. Joacă si la CSM, în echipa de baschet seniori. Ne uimește constant cu abilitățile impresionante, dedicarea, modestia, energia frumoasă și determinarea de a ajunge la nivelul celor mai buni. Recent, a reprezentat România la Campionatul Mondial de Basket 3×3 din Polonia, unde a fost declarat cel mai bun marcator român și în circuitul profesionist FIBA 3×3 World Tour Masters din Amsterdam. În circuitul Sport Arena Streetball (SAS) a fost lăudat pentru jocul său, motiv pentru care au urmat convocările la națională. Cu echipa CSU Târgu Mureș, au câștigat locul 4 în marea finala SAS2023.

„Vreau să-i mulțumesc lui Vlad pentru că m-a făcut foarte mândru. În numele lui vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul lui. Sperăm că acesta nu se oprește aici, și cum spunea cineva, ”Sky is the limit!”, a spus tatăl lui Vlad Nistor.

Victoria Șerban

Victoria Șerban s-a evidențiat prin obținerea primul punctaj la secțiunea de balet a Concursul internațional de dans Etoiles de Paris 2023.

Victoria Șerban

„Vreau să le mulțumesc în primul rând părinților mei care au făcut atâtea sacrificii ca să mă ducă la antrenamente, să vină la spectacole. M-au încurajat întotdeauna indiferent de situație. Vreau să le mulțumesc și profesoarelor mele de dans care m-au suportat, să zic așa și în cele mai proaste zile ale mele”, a spus Victoria Șerban.

Bogdan Iacob

A câștigat premiul I la Festivalul Internațional de Arte și premiul de originalitate la mai multe concursuri literare. A câștigat locul 1 pe țară la Olimpiada naţională de Limba şi literatura română pentru şcolile și secţiile cu predare în limbile minorităţilor.

„Vreau să spun un sincer mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajungă aici. Închei prin a spune că singurul scop comun pe care trebui să-l avem este să devenim cea mai bună variantă a noastră”, a precizat Bogdan Iacob.

„Sunt cei pe care noi pariem că vor schimba lumea!”

„TEDXCornisa Youth a premiat Change Makerii .Nu sunt cei mai buni elevi la învățătură din județul Mureș. Sunt cei pe care noi pariem că vor schimba lumea, fiind încă de pe acum, liderii generației lor. Este prima ediție, care va deveni anuală și pe care vrem să transfomăm într-un proiect de ledership pentru tineri. De asta am spus că TRANSFORMNATION pornește de la Târgu Mureș. Iar Change Makers vrem să devină o bază de date deschisă, o platformă despre care vom vorbi curând, în care își vor găsi locul acei tineri care le arată colegilor lor de generație, că se poate. Atunci când crezi în visul tău și când muncești pentru asta”, a subliniat Sergiu Zereș, organizatorul TEDxCornișa Youth.

Alin ZAHARIE