Călin Buzgău (Pro România), reacție la ”alianța anti Soós” propusă de PNL: ”Orașul e prea mic pentru orgoliile astea mari”

Liderul liberalilor din județul Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, că formațiunea politică pe care o reprezintă va susține pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, la alegerile locale din 2024, ”o persoană competentă” agreată de mai multe formațiuni politice, societatea civilă și mediul academic care ”să ia locul proastei administrații reprezentate de Soós.”

”Partidul Național Liberal cheamă și invită toate forțele politice reprezentate în Târgu Mureș sau nereprezentate în Consiliul Local, cheamă și invită societatea academică din Târgu Mureș, mediul non-guvernamental, la discuții pentru a găsi această persoană care poate reprezenta alternativa pentru administrația Soós”, a declarat Ciprian Dobre, într-o conferință de presă.

Reacția președintelui Pro România Mureș

Președintele Pro România Mureș, Călin Buzgău, a răspuns în mod pozitiv solicitării cotidianului Zi de Zi și a reacționat marți, 17 octombrie, la declarația liderului PNL Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, declarația politică a președintelui Pro România Mureș:

”Întotdeauna am susținut că degeaba sunt 11, 12 sau 13 candidați români și unul maghiar cât timp în România și în Târgu Mureș se votează preponderent etnic. Ăsta e adevărul. Pe de altă parte, liberalii au ieșit primii și bănuiesc că vor veni și cu oferta, adică toate partidele să susțină omul lor. Dacă vin eu cu un independent sau orice altă propunere ei vor merge cu omul lor, cum au făcut și în 2020. Apoi, ei nu pot să critice administrația Soós atâta timp cât au un viceprimar, care votează și merge cot la cot cu toate proiectele lor din Târgu Mureș. Ei acum vor să fie și în opoziție, dar și în guvernare locală. Mă așteptam să văd că viceprimarul liberal își dă demisia și să spună că se luptă cu actuala administrație. Cât timp e mână în mână cu viceprimarul, semnează și administrează orașul împreună ca într-o firmă, cu CEO și adjunctul, nu pot să iau în serios așa ceva. Da, am mare deschidere pentru târgumureșeni, aici am crescut, aici îmi sunt copii la școală, și aici vreau să rămână pentru totdeauna. Îmi doresc de la Târgu Mureș un primar care să se ocupe de dezvoltarea orașului. Mă doare sufletul când văd ce se întâmplă în Târgu Mureș, dar n-am nimic de spus. Și dacă aș avea eu, Pro România, cinci consilieri, tot aș fi în opoziție față de putere. Și atunci când au fost alții, de exemplu Dorin Florea tot primar în opoziție era, deoarece Consiliul Local nu vota cum dorea el. Niciodată n-a fost o echipă. Orașul e prea mic pentru orgoliile astea mari.”

Alex TOTH