Liberalii propun ”o alternativă la administrația Soós”. Reacția liderilor politici mureșeni

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, prefectul Ciprian Dobre, a anunțat marți, 17 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presă, că liberalii vor susține pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, la alegerile locale din 2024, ”o persoană competentă” susținută de mai multe formațiuni politice, societatea civilă și mediul academic care ”să ia locul proastei administrații reprezentate de Soós.”

Invitație la dialog

Potrivit liderului liberalilor mureșeni, decizia de a susține un candidat comun a fost luată luni, 16 octombrie, într-o ședință a Biroului Permanent Județean al PNL Mureș, și are ca obiectiv ”detronarea” actualului primar, Soós Zoltán, la alegerile locale care vor avea loc în anul viitor.

”Partidul Național Liberal va susține pentru alegerile locale din 2024 o persoană competentă și care să redea viața acestui oraș. Partidul Național Liberal cheamă și invită toate forțele politice reprezentate în Târgu Mureș sau nereprezentate în Consiliul Local, cheamă și invită societatea academică din Târgu Mureș, mediul non-guvernamental, la discuții pentru a găsi această persoană care poate reprezenta alternativa pentru administrația Soós. Suntem ferm convinși că Târgu Mureș are această persoană care să conducă municipiul Târgu Mureș cum zicea profesorul Horațiu Suciu compatibil cu secolul 21, nu așa cum este condusă ea astăzi, iar Partidul Național Liberal nu în ultimul rând este dispusă la acest dialog și cred că fiecare dintre noi, membri de partid sau nemembri de partid, trebuie să punem deasupra intereselor de partid interesele municipiului Târgu Mureș”, a declarat Ciprian Dobre.

”Târgu Mureș trebuie să dea dovadă de unitate”

Totodată, liderul PNL Mureș a reprezentat și contextul luării deciziei de a susține un candidat comun al mai multor formațiuni politice, pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș

”La Târgu Mureș suntem într-o situație destul de delicată, cu o nemulțumire fantastică în fiecare zi în oraș, și din acest punct de vedere, local, național și regional, cred că la următoarele alegeri din 2024, și vorbesc de alegerile locale, Târgu Mureș trebuie să dea dovadă de unitate. Cred că ne-am învățat lecția din 2020 când a existat practic un singur candidat, în persoana lui Soós Zoltán, cel care a și câștigat Primăria Municipiului Târgu Mureș, iar acesta a participat independent, iar toate partidele să le spun târgumureșene reprezentate în Parlament, nereprezentate în Parlament sau candidați independenți au fost 13. Acest climat de nemulțumire de la nivelul Târgu Mureșului, Partidul Național Liberal este hotărât să îl curme. Și din acest motiv cred că trebuie să afirmăm foarte clar că orașul în ultimii trei ani a fost prost administrat și că noi va trebui să declarăm că suntem împotriva administrației Soós. Acest exemplu al administrației Soós de haos în ceea ce privește circulația, de criză în ceea ce privește deșeurile municipiului Târgu Mureș și nu vreau să mă gândesc la acea exprimare nefericită când românii au fost trimiși în ”colțul albastru” pentru a sărbători Crăciunul și Anul Nou. Cred că toate acestea, potrivit deciziei Biroului Permanent Județean al Partidului Național Liberal Mureș trebuie să înceteze și cred că la nivelul administrației Târgu Mureșului din 2024 va trebui să ia locul proastei administrații reprezentate de Soós să punem în loc profesionalismul, competența și performanța. Târgu Mureșul poate fi un oraș performant”, a argumentat Ciprian Dobre.

Alte mesaje transmise de către liderul Ciprian Dobre, PNL Mureș:

– ”Administrația Soós nu reprezintă Târgu Mureșul.”

– ”Noi (PNL Mureș – n.a.) avem multe persoane care pot fi (candidați – n.a.), însă nu e important ce propune PNL, important e ce își doresc târgumureșenii și cine este persoana pe care să o acceptăm cu toții.”

– ”Partidul Național Liberal este mai hotărât ca niciodată să facă orice fel de compromis pentru ca administrația Soós să nu mai câștige alegerile din 2024 și vom face tot ceea ce ține de noi și vom intra în dialog cu absolut toată lumea și sunt convins că vom găsi acest om.”

– ”Partidul Național Liberal din acel motiv comunică, pentru că crede că există acel candidat, există și la Partidul Național Liberal mai multe persoane, sunt sigur că există și la Partidul Social Democrat și la AUR și la alte partide. Ideea este să găsim înțelegere, persoana urmează cea care va câștiga în fața administrației Soós. Și suntem absolut deschiși în fața persoanei care va reuși să unească toate aceste energii, indiferent de la ce partid.”

– ”Noi am luat această hotărâre luând în calcul orice variante. Chiar și posibilitatea să pierdem viceprimarul de la municipiul Târgu Mureș, dar încă o dată: noi nu facem politică de dragul unui viceprimar, de dragul unui vicepreședinte, ținta Partidului Național Liberal este aceea de a obține primar la municipiul Târgu Mureș în pofida unei administrații Soós neperformantă.”

UPDATE – Reacții la ”alianța anti Soós” propusă de PNL

”Trebuie în primul rând să vorbim despre un proiect”

”Vedem dacă este o chestiune serioasă, căci la modul cum e abordată de PNL și ținând cont de realități, nu pare. În acești ultimi 3 ani, la guvernarea locală, adică la conducerea municipiului Târgu Mureș, avem alianță UDMR – PNL. Să vii să spui că ești împotriva primarului și doar el e de vină, când tu ai viceprimar PNL la Târgu Mureș, pare doar o declarație politică de inducere în eroare a electoratului. Trebuie în primul rând să vorbim despre un proiect, o strategie de dezvoltare pentru Târgu Mureș, nu despre persoane. Desigur, susținem soluția care se va dovedi serioasă și pentru binele comunității. Întotdeauna au fost discuții, negocieri politice înaintea alegerilor, dar mult mai important este ce își dorește comunitatea.”

Dumitrița Gliga, președintele PSD Mureș

”Caut acest candidat de când mi-am dat seama că orașul este fără conducător”

”Sunt încă discuții pe diferite puncte de vedere ale fiecărui partid care trebuie agreate și apoi făcute actele în termen.

Principalele variante de lucru în jurul cărora se discută sunt:

Mă ocup cu crearea unei alianțe pentru Târgu Mureș din primăvara acestui an și am vorbit în acest scop cu toate partidele, inclusiv PNL.

După părerea mea, pe care am comunicat-o partenerilor de discuție, cea mai bună soluție ar fi găsirea unui candidat unic independent fără apartenență politică, pentru primar care să îndeplinească niște condiții, să-și dorească și să fie capabil să conducă orașul.

Eu caut acest candidat de când mi-am dat seama că orașul este fără conducător, și încă nu l-am găsit.

Dacă nu găsim acest candidat independent va fi nevoie să facem un candidat independent dintr-un membru de partid desemnat să candideze din partea partidelor din alianță.

Candidatul comun dacă nu câștigă mandatul de primar nu va mai putea face parte nici din Consiliul Local din cauza demisiei din partid.

Am discutat până în prezent cu fiecare partid în parte, dar nu s-a făcut încă o discuție cu toate partidele alianței împreună.

1) Alianță doar pentru primar, sau și pentru un Consiliu Local comun.

2) Cum se stabilesc candidații comuni la echipa de consilieri locali.

3) Cum se stabilește candidatul unic de primar.

4) Un program comun pentru oraș pe care să-l susțină alianța.

5) Candidatul de primar trebuie să fie unul nou,care să aducă speranță, încredere și șansă orașului.

6) Problema ridicată de partide cu privire la alianța actuală PNL- UDMR în construcția alianței contra UDMR cu participarea PNL.”

Radu Pescar, președintele PMP Mureș

”Votul etnic este o prostie, este sărăcie și corupție”

”Liberalii sunt administrația Soós, doar îi asigură majoritatea pentru toate proiectele bugetate și toate execuțiile bugetare. Ce alternativă să ofere în plus dacă ei sunt la putere și nimeni nu i-a obligat să fie acolo? Orice număr mare de candidaturi diverse de aleși locali, cu proiecte diverse este benefic pentru comunitatea în care trăim, doar că legile date și păstrate de PNL PSD și UDMR nu permit de zeci de ani ca minim 90% din cetățenii din comunitate să poată să ofere și ei ușor alternative cu propria echipa și fără să fie parte din găștile ce au condus și conduc comunitatea de zeci de ani, adică UDMR PNL și PSD, că doar ele, împreună și pe rând, au condus și au avut puterea.

Monopolul nu înseamna liberalism. Unitatea înseamna monopol și este o prostie ca după zeci de ani să ajungi să revii din nou la PCR. Unul pe zona maghiarimii, UDMR, și altul pe zona românimii aka PSD și PNL și alți puiuți de-ai lor.

Reprezentativitatea unei comunități nu este dată de primar, ci de aleșii locali. Calitatea și diversitatea listelor de candidați vor duce la o bună reprezentativitate și poate la niște oameni liberi și nu la simple slugi care să asculte de ordinele de la unul de sus de la partid.

Votul etnic este o prostie, este sărăcie și corupție.”

Dan Mașca, co-fondator al POL Târgu Mureș

”Orașul e prea mic pentru orgoliile astea mari”

”Întotdeauna am susținut că degeaba sunt 11, 12 sau 13 candidați români și unul maghiar cât timp în România și în Târgu Mureș se votează preponderent etnic. Ăsta e adevărul. Pe de altă parte, liberalii au ieșit primii și bănuiesc că vor veni și cu oferta, adică toate partidele să susțină omul lor. Dacă vin eu cu un independent sau orice altă propunere ei vor merge cu omul lor, cum au făcut și în 2020. Apoi, ei nu pot să critice administrația Soós atâta timp cât au un viceprimar, care votează și merge cot la cot cu toate proiectele lor din Târgu Mureș. Ei acum vor să fie și în opoziție, dar și în guvernare locală. Mă așteptam să văd că viceprimarul liberal își dă demisia și să spună că se luptă cu actuala administrație. Cât timp e mână în mână cu viceprimarul, semnează și administrează orașul împreună ca într-o firmă, cu CEO și adjunctul, nu pot să iau în serios așa ceva. Da, am mare deschidere pentru târgumureșeni, aici am crescut, aici îmi sunt copii la școală, și aici vreau să rămână pentru totdeauna. Îmi doresc de la Târgu Mureș un primar care să se ocupe de dezvoltarea orașului. Mă doare sufletul când văd ce se întâmplă în Târgu Mureș, dar n-am nimic de spus. Și dacă aș avea eu, Pro România, cinci consilieri, tot aș fi în opoziție față de putere. Și atunci când au fost alții, de exemplu Dorin Florea tot primar în opoziție era, deoarece Consiliul Local nu vota cum dorea el. Niciodată n-a fost o echipă. Orașul e prea mic pentru orgoliile astea mari.”

Călin Buzgău, președintele Pro România Mureș

”Ciprian Dobre nu are credibilitatea și autoritatea morală să lanseze o astfel de invitație”

”Indiscutabil, ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani la nivelul administrației locale este incalificabil și ne-a prejudiciat dezvoltarea și evoluția orașului. Cu toate acestea, Ciprian Dobre nu are credibilitatea și autoritatea morală să lanseze o astfel de invitație! Au fost nevoie de mai bine de trei ani ca cei din PNL să își dea seama de dezastrul administrativ din care fac parte și astăzi, având un viceprimar?

O astfel de invitație venită din partea unui personaj care a prejudiciat ideea de administrație și practică politică prin tot ceea ce a făcut de-a lungul ultimilor ani, în funcțiile publice pe care le-a deținut, nu face altceva decât să adâncească distanțarea cetățenilor de bună-credință de sfera politico-administrativă și de înfăptuirea unei acțiuni unitare de opoziție.

Târgu Mureș are mai mult ca niciodată nevoie de un proiect serios, care să îl salveze din criza în care l-a adâncit administrația UDMR-PNL, dar realizarea unei astfel de coaliții pentru Târgu Mureș devine cu atât mai greu de înfăptuit cu cât astfel de personaje de tristă amintire pentru județ încearcă să se avânte cu ipocrizie în inițierea unui asemenea demers.”

Răzvan Biro, președintele AUR Mureș

”Suntem foarte aproape de a crea un pol de dreapta puternic”

”În ceea ce privește Forța Dreptei, principiul de bază pe care ne concentrăm este unitatea. Nu trebuie să reacționăm acum, deoarece acest principiu este o concluzie la care am ajuns de ceva timp și este fundația organizației noastre.

Se poate confirma acest lucru vorbind și cu reprezentanții altor formațiuni politice de dreapta, precum PMP, USR și nu numai, deoarece discuțiile pe această temă sunt în curs de desfășurare de ceva vreme. Suntem foarte aproape de a crea un pol de dreapta puternic, și acest lucru a generat reacții, așa cum cei ce văd și înțeleg jocurile politice au dedus din campania de comunicare la care facem referire.

Dacă revenim la ideea de unitate, putem compara această situație cu un tren care a plecat demult din gară, aici în județul Mureș, cu atât mai mult acum în Târgu Mureș. Ne oprim ocazional pentru a convinge și pentru a aduce mai aproape de acest țel comun, pe cei care au înțeles că doar prin consolidarea unui pol de dreapta în județul Mureș, și implicit susținerea unui candidat de dreapta pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș, reprezintă singura soluție și șansa noastră pentru dezvoltare. Un candidat de dreapta, care nu are nici o datorie morală, financiară, politică sau de altă natură, decât datoria civică în fața comunității.

Cu toate acestea, există o problemă și o dilemă semnalată de mediul academic, de oamenii de afaceri, de ONG-uri, dar și de restul formațiunilor politice și în același timp de societatea civilă. Anume, cât de serioasă și credibilă este de fapt această declarație, acest apel la candidatură comună? Cât timp alianța PNL-UDMR există în practică, dar nu și în declarații, și cât timp există o alianță PNL-PSD la București în declarații, dar nu se regăsește în practică aici, cum ar trebui să perceapă cetățeanul obișnuit, care nu este implicat în politică, toate aceste jocuri de precampanie?

Totuși eu sper că cei care vor putea contribui cu adevărat la susținerea unui candidat comun care să muncească pentru întreaga cetate, în baza unui program politic și al unui program de guvernare locală stabilit echitabil și cu argumente pertinente, împreună cu toți decidenții politici, împreună cu mediul academic, cu societatea civilă, mediul de afaceri și toți care sunt afectați de deciziile celor care îi reprezintă, să fie prezenți! Așa cum vom fi și noi!”.

Mihai-Dan Farcaș, președintele Forța Dreptei Mureș

Adrian Giurgiu (USR), fără reacție

Contactat de cotidianul Zi de Zi cu invitația de a exprima public o reacție politică oficială vis a vis de declarația liderului PNL Mureș, președintele USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu, a răspuns lapidar: ”Nu avem”.

Alex TOTH