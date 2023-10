INTERVIU. Dorin Florea reacție la ”alianța anti Soós” propusă de PNL: ”Votul etnic este păgubos”

Distribuie

Fostul primar al municipiului Târgu Mureș din perioada 2000-2020, Dorin Florea, analizează în mini-interviul următor cele mai recente declarații făcute pe eșichierul politic local, în perspectiva alegerilor locale care vor avea loc în anul viitor.

”Sunt declarații doar cu scopul de a se poziționa electoral”, a comentat Dorin Florea recenta propunere făcută de liderul PNL Mureș, Ciprian Dobre, în vederea susținerii unui candidat unic de către mai multe partide politice pentru funcția de primar al ”Orașului Trandafirilor.”

”Aici, într-adevăr, Consiliul Local se pare că este coordonat de acasă de lideri din pijamale, pentru că nu e normal ce se întâmplă, calitatea consilierilor locali a scăzut extraordinar în opinia mea”, a caracterizat Dorin Florea activitatea din actualul Consiliu Local Târgu Mureș.

”Dezvoltarea orașului o doresc și românii și maghiarii”, s-a referit fostul primar întrebat fiind ce părere are despre votul etnic.

Reporter: Domnule Florea, ați urmărit declarația liderului PNL Mureș care a propus ca mai multe partide politice să susțină un candidat unic la alegerile din anul 2020, pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș?

Dorin Florea: Vă pot spune că pentru Târgu Mureș este specific această declarație. Specific spun pentru că de fiecare dată în precampanii partidele au încercat să se poziționeze declarând aceste lucruri, că vor susține un candidat unic. Sunt declarații doar cu scopul de a se poziționa electoral, de a arăta că le pasă de alegerile locale pentru că realitatea ultimilor să zicem 30 de ani a demonstrat clar, fără echivoc, că niciodată nu s-a întâmplat acest lucru, partidele punându-și candidați de fiecare dată. Reaminesc că atât PSD, cât și liberalii, Uniunea România Mare, PUNR-ul pe vremuri, puneau candidați împotriva mea. Rezultatele le știu cetățenii. Eu consider că cel mai important lucru e ca nu partidele să se unească, pentru că sunt doar declarații ipocrite. Pur și simplu, cetățenii trebuie să fie uniți, atât românii cât și maghiarii trebuie să înțeleagă că administrația locală nu e un joc al partidelor, ci trebuie să fie o responsabilitate a lor. Eu văd ce se întâmplă, sunt mai supărat ca mulți alții pentru că știu cum am lăsat orașul, l-am lăsat la cheie, l-am lăsat cu o serie de proiecte care trebuiau demarate din timp și nu intempestiv și modificate substanțial, motiv pentru care vor crea mari prejudicii orașului. Mai știu că s-a pierdut o etapă pe care foarte-foarte greu o pot recupera, ca să nu mai vorbim de bani.

Rep.: V-ar interesa să fiți dumneavoastră acel candidat unic, susținut de mai multe formațiuni politice?

D.F.: Sigur că urmăresc cu mare atenție aceste declarații, nu exclud posibilitatea să mă angajez într-o cursă tocmai pentru a arăta târgumureșenilor că nu-i de joacă acest lucru și împreună cu ei să definim tipologia omului de administrație pe viitor. Adică nu e normal să oscilezi de felul acesta și să dai în spate, ceea ce vedem, și foarte multe exhibiții de acestea verbale, foarte mulți cetățeni gălăgioși, au reușit să câștige alegeri locale și cu rezultate dezastruoase practic în toată țara. Regret să spun acest lucru. Desigur că în urma consultării cu cetățenii voi decide la vremea respectivă ce voi face.

Rep.: Ați sesizat că se vorbește prea puțin despre relația primarului cu Consiliul Local, cu consilierii locali? Aproape toată lumea vorbește despre un candidat unic, dar nu prea se discută despre Consiliul Local. Cum credeți că ar trebui să fie relația primar – Consiliu Local?

D.F.: Întrebarea este cât se poate de corectă, pentru că trebuie să vină în completare. De fapt, partidele au demonstrat că în momentele în care au interese personale, de familie, chiar de grup, reușesc să se înțeleagă în Consiliul Local. Aici, într-adevăr, Consiliul Local se pare că este coordonat de acasă de lideri din pijamale, pentru că nu e normal ce se întâmplă, calitatea consilierilor locali a scăzut extraordinar în opinia mea, profesional, din prisma cunoașterii și din punct de vedere cultural. Dacă vă uitați este o adunare jalnică, în momentul în care vezi bâjbâielile care sunt acolo, ca să nu mai spun de calitatea actelor administrative emise. Nu o spun cu răutate, sunt lucruri demonstrabile. Da, trebuie un Consiliu Local responsabil. Eu vă pot spune că niciodată nu am avut un Consiliu de partea mea. Niciodată! Întotdeauna am fost cenzurat extraordinar de dur, dar în același timp pot să spun că maghiarii care au fost în Consiliul Local au fost oameni responsabili. Acei oameni nu mai sunt, iar cei care sunt acum… mi-e și greu să îi definesc. Sunt aproximativi în tot ceea ce fac, ce au făcut, practic nu au demonstrat nimic în viață decât că sunt susținuți de anumite cercuri de interese. Va trebui un Consiliu responsabil, un Consiliu care în momentul în care a intrat în Primărie să își respecte jurământul și să aibă cetățenii în prim plan. Eu am susținut de-a lungul anilor modificarea Legii electorale, foarte clară și precisă, nu sunt de acord ca primarul să fie la cheremul și șantajat de un Consiliu Local. Aceasta e cea mai mare greșeală a Legii electorale care spune, alături de Constituție, că oricine poate candida. Este greșit. Vedeți și dumneavoastră cu ce te poți catadicsi, ce poate să îți apară. Uitați-vă și la Consiliul Județean, cu câtă abnegație s-au unit partidele să definească un președinte al Consiliului care nu face nimic, nimic, nimic. Aici mă îngrijorează și în același timp sunt blocate toate zonele din jurul orașelor mari. Tocmai din acest considerent nu e normal ca partidele care l-au pus acolo, PNL, PSD, alte partide, să nu reacționeze, să nu îi ceară să facă lucrurile care sunt necesare acum. Pentru că ne-a luat-o în față Bistrița, Sibiul, Brașovul. Târgu Mureș practic involuează, asta a marea problemă pe care mi-o pun. Involuează cu concursul partidelor pentru că și Consiliul Local ca și Consiliul Județean pot să intervină într-un mod ferm. La fel, Instituția Prefecturii. Nu poți să stai și să faci numai declarații politice. Ești într-o funcție administrativă, din care trebuie să ceri și să spui aceste lucruri. La noi din păcate se spun doar înainte de campaniile electorale.

Rep.: Și o întrebare de final… Ce opinie aveți despre votul etnic?

D.F.: Este o mare greșeală dacă se continuă cu acest vot etnic. Maghiarii trebuie să facă o mică reflecție. Cât au beneficiat de la acești oameni pe care i-au trimis în Parlament de 30 de ani, ce au făcut acești oameni pentru ei, pentru orașul lor, penru județul lor, pentru anturajul respectiv. Sigur, de fiecare dată m-am bucurat când au ajuns maghiari în Guvern, maghiari în poziții cheie, așteptând să facă ceva pentru acest oraș. Din păcate, știți foarte bine că nu s-a întâmplat acest lucru. Maghiarii trebuie să înțeleagă că primarul trebuie să fie al tuturor, să stea lângă el și să îi ceară. Eu mă bucur că maghiarii m-au înțeles, am venit pe un val de tensiuni extraordinar de mari, aduceți-vă aminte, și una dintre cele mai mari realizări ale mele a fost faptul că am reușit prin ridicarea nivelului cultural și înțelegerea dintre cele două culturi apropierea dintre români și maghiari, și să se respecte cât s-a putut. Ca dovadă că și maghiarii m-au sprijinit în campaniile electorale. Consider că la alegerile locale trebuie să fie mai curajoși, orașul este și al lor. S-a văzut în mai multe locuri, în momentul în care maghiarii au avut încredere într-un român și românii într-un maghiar, l-au votat fără rezerve. Cred că e păgubos să spui că votezi numai pentru acest lucru (naționalitatea candidatului – n.a.), ați văzut ce s-a întâmplat, într-una din primele declarații s-a încercat împărțirea românilor în ”colțul albastru” și a maghiarilor în ”colțul verde”. Niște declarații care efectiv îți fac rușine în secolul 21. Atâta pot să spun, votul etnic este păgubos și în același timp creează disensiuni și în loc să apropii cele două etnii, pentru că aceasta este frumusețea orașului, practic îi separi pe oameni și asta nu e deloc benefic în ceea ce privește dezvoltarea, pentru că dezvoltarea orașului o doresc și românii și maghiarii.

A consemnat Alex TOTH