O orădeancă vrea în Bihor primul centru de reabilitare pentru adolescenții cu adicții din România

Distribuie

Ioana Orzan, administratorul grupului de mămici „Sunt mămică, știu ce fac by Ioana Orzan” și-a propus să ajute copiii și tinerii au devenit dependenți de droguri și de jocuri de noroc.

Ioana spune că, încă din anul 2020, este implicată în campanii anti-drog și anti jocuri de noroc și că a fost impresionată de drama tinerilor și de suferința părinților acestora.

„Când te gândești la zicala «Scopul scuză mijloacele», te gândești la ceva rău, așa-i?! Ei bine, în cazul meu te asigur că este vorba despre ceva bun. Foarte bun. Practic, prin mai multe proiecte și campanii îmi doresc să deschid primul centru de reabilitare pentru adolescenții cu adicții din România. Aceste mijloace sunt: Congresul & Revista «Suflet de Antreprenor by Ioana Orzan». Lucrez în marketing și am contact mai des decât se crede cu domeniul antreprenorial. Știu că «o mână întinsă» fără o poveste nu va atrage. Lucrez cu oameni. Lucrez cu proiecte mari. Dar sunt proiecte ale clienților mei, nu proiecte personale. Acum e momentul pentru a ieși în față cu proiectele mele, cu povestea mea, cu dorința mea arzătoare: deschiderea acestui centru de reabilitare pentru adolescenții cu adicții din România.

Am creat o comunitate de mămici din Oradea, care azi numără aproximativ 15.500 de membre (din toată lumea). Fac tot felul de evenimente, campanii, fashion show-uri pentru mămici care trec prin diverse situaţii grele. Este șocant cum o femeie în România la 30 de secunde este bătută şi/sau abuzată, conform unor statistici recente. Nu pot trece cu vederea ceea ce văd, aud, întâlnesc.

Anul trecut, în decembrie, am citit o statistică care spunea aşa: în România au fost înregistrate la urgenţă 600.000 de cazuri din cauza drogurilor. Vorbim de tineri cu vârsta între 17 şi 28 de ani. Calculând şi cei sub 17 şi cei peste 28, situaţia este mai gravă. Când am citit statistica respectivă, emoţional am luat-o razna şi am zis gata, este momentul să acționez. Am două opţiuni: ori mă mut definitiv din România, ori risc tot ce am muncit în ultimii 2-3 ani şi fac ceva. Şi am decis să fac ceva”, a mărturisit Ioana Orzan.

Evenimente

Astfel, a creat, spune ea, două mijloace frumoase: Congresul „Suflet de antreprenor” și Revista „Suflet de antreprenor”. Prima ediția a congresului a avut loc pe 6 mai la Oradea și s-a bucurat de un succes deplin. A doua ediție a avut loc în 6 octombrie la Cluj Napoca.

„Ambele sunt mijloace pentru scopul despre care vorbeam la început. Prin aceste două proiecte vreau să strâng fonduri (din vânzarea biletelor la congres şi din vânzarea revistei) cu scopul de a deschide cât mai curând primul centru de reabilitare din România pentru copii care trec prin astfel de adicţii.

Mă doare și mai tare faptul că, oarecum, în subconştientul tuturor românilor, am normalizat existenţa drogurilor în licee. Dar acum avem droguri de risc maxim în clasele gimnaziale IV-VIII. Sunt o mamă cu doi copii mici. Cel mare a terminat clasa zero. Anul trecut a trecut printr-un bullying din partea unui coleg de clasă a VI-a care era consumator. Ce mă mai doare ca mamă și cred că ar trebui să ne doară pe toţi cei care mai credem în România. Rata suicidului în rândul adolescenţilor, de la 11 – 12 ani în sus, a crescut de la 2% în 2021 la 16% în 2022. Şi anul acesta este mult mai gravă situaţia”, a spus Ioana.

Centrul de reabilitate pentru adolescenții cu adicții se va întinde pe o suprafață de zece hectare și va avea săli de terapie, camere de locuit (pentru aproximativ 100 de pacienți), bucătărie, restaurant, săli de sport, săli de cursuri, sală de conferință, laboratoare și ateliere de lucru etc.

Fondurile se pot aduna prin:

* Donații către Asociația Ioana Orzan

* Achiziția de bilete la congresul Suflet de Antreprenor by Ioana Orzan

* Achiziția revistei Suflet de Antreprenor ce va apărea în următoarele zile