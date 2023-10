Profesiunea de polițist în comunitățile minoritare promovată la Târgu Mureș

Distribuie

Liceul Teoretic ”Gherghe Marinescu” din Târgu Mureș a găzduit, în urmă cu câteva zile, o sesiune de informare cu mai mulți elevi din județul Mureș, pe tema promovării profesiei de polițist în comunitățile minoritare.

Activitatea a făcut parte din proiectul derulat de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) intitulat ”Combating hate crimes and violent extremism, particularly against Roma population and increasing the quality of police service”, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

Întâlnirea a fost organizată și coordonată de o delegație din cadrul IGPR, formată din specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale, cu participarea partenerilor din cadrul Oslo Police District, a reprezentanților din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, dar și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Mureș. De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a oferit sprijinul necesar bunei desfășurări a activității, fiind angrenați în cadrul sesiunii de informare și polițiști mureșeni, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroului Siguranță Școlară, dar și polițiști din rândul comunității rrome.

”Echipa astfel constituită s-a adresat unui public alcătuit din elevi din rândul comunității minoritare, din cadrul mai multor licee din Târgu Mureș, printre care Liceul Teoretic ,,Gherghe Marinescu”, Colegiul Economic ”Transilvania”, Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu”, Colegiul Național de Artă, Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Liceul Vocațional Reformat și Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”. Discuțiile au abordat subiectele legate de profesia de polițist, pașii de urmat pentru admiterea în unitățile de învățământ polițienesc, necesitatea unor cadre provenite din rândul comunităților minoritare pentru sporirea eficienței instituționale, riscurile pe care le poate implica profesia, dar și satisfacția activității desfășurate în slujba binelui public. Concomitent, și pentru că parteneriatul dintre instituțiile polițienești nu cunoaște granițe, omologii din cadrul Oslo Police District au reluat aspectele deja punctate, printr-o paralelă cu organizarea instituției de ordine publică din Norvegia”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Totodată, atât cu ocazia temelor abordate, cât și prin grija reprezentanților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, au fost punctate principalele aspecte referitoare la caracteristicile infracțiunilor motivate de ură, dar și la măsurile care pot fi adoptate pentru combaterea și prevenirea acestora.

”Prin materialele video de prezentare, prin întrebările adresate, dar și prin exemplele practice abordate, informațiile din jurul temei întâlnirii au avut ocazia de a se sedimenta, într-o manieră interactivă”, a mai precizat aceeași sursă.

(Foto: ISJ Mureș)