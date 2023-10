Premii importante pentru echipa JCI Târgu Mureș

Distribuie

Echipa JCI Târgu Mureș a fost răsplătită cu patru premii la Conferința Națională JCI România, eveniment care a avut loc recent, în perioada 12-15 octombrie.

”Proiectul „Dăruim Zâmbete și Energie” a fost recompensat cu premiul ”Best JCI RISE Project 2023”, subliniind astfel contribuția semnificativă a JCI Târgu Mureș alături de alți parteneri la dezvoltarea durabilă, responsabilă și sustenabilă a comunității noastre. ”Econștient – Colectare de Capace” a fost distins cu premiul ”Best Inter-organization Collaboration Project 2023”, evidențiind succesul parteneriatelor noastre și capacitatea noastră de a colabora eficient cu alte organizații pentru a aduce schimbări pozitive în comunitate”, au informat reprezentanții JCI Târgu Mureș.

La același eveniment, doi membri ai JCI Târgu Mureș au primit tot atâtea distincții deosebite.

”Alexandru Ardelean a câștigat titlul de ”Most Outstanding New Member of JCI Romania 2023.” Performanțele sale remarcabile și implicarea activă în proiectele noastre l-au plasat în fruntea noilor membri ai organizației. Pe lângă abilitățile extraordinare de leader pe care le deține, calmul și echilibrul lui Alex sunt două caracteristici care au reprezentat mereu o sursă de inspirație și pozitivism pentru restul membrilor JCI Târgu Mureș. Anamaria Vodă a obținut titlul de ”Most Outstanding Local President of JCI Romania 2023.” Această recunoaștere onorează eforturile și liderul nostru dedicat în direcționarea organizației către succes. Ana este una dintre persoanele care pune cel mai bine în valoare motto-ul organizației noastre ”Lead by example!” și îi mulțumim pentru toată dedicarea și implicarea prin care ne inspiră și motivează de fiecare dată”, a informat sursa citată.

JCI Târgu Mureș este o organizație non-profit de tineri profesioniști din Târgu Mureș și din împrejurimi, care are ca scop dezvoltarea personală și profesională a membrilor săi prin intermediul diferitelor proiecte și evenimente. Organizația pune un accent deosebit pe dezvoltarea abilităților de lider, pe promovarea antreprenoriatului și a spiritului civic, precum și pe implicarea în proiecte sociale și de caritate.

(Redacția)