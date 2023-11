Ateliere de origami pentru cei mici la Muzeul Județean Mureș

Distribuie

Târgumureșenii sunt invitați să îi ducă pe cei mici, la „o întâlnire” cu Arta provenită din cultura niponă (cultura japoneză), în cadrul atelierelor creative „Origami cu Raluca Dumitrescu”. Atelierele de creație vor avea loc lunar, în prima zi de luni a lunii, între orele 10:00 și 14:00, la Muzeul Județean Mureș din Cetatea Medievală Târgu Mureș.

„Atelierele creative oferă copiilor, și nu numai, o modalitate distractivă de a învăța noțiuni din cultura niponă prin intermediul artelor plastice, dezvoltând în același timp și creativitatea, simțul estetic și curiozitatea pentru cultura japoneză. Colega noastră, Raluca Dumitrescu, șef de secție la Laboratorul de Conservare și Restaurare, și-a descoperit pasiunea pentru origami acum 15 ani când a făcut mai multe cursuri profesioniste de origami, din tainele cărora dorește să le împărtășească și celor mai mici vizitatori ai muzeului”, au transmis organizatorii atelierului de origami.

Tema de luni, 6 noiembrie, va fi dedicată sărbătorilor de iarnă, având ca subiect principal „Scrisori pentru Moș Crăciun. Toți copiii care au vârste cuprinse între 6 și 11 ani sunt așteptați în fiecare lună la atelierele de creație origami, care se vor desfășura în două grupe, una de la ora 10:00 și una de la ora 12:00.

Tema de luna viitoare, 4 decembrie, se va axa în totalitate pe crearea de ornamente pentru brad. Înscrierea doritorilor se va face telefonic la numărul de telefon 0749 912 992 sau prin e-mail la adresa pr@muzeulmures.ro, în limita a 15 locuri/grupă. Taxa de participare este de 10 lei de participant.

Ce este origami

Tehnica origami este o artă japoneză ce datează de secole întregi și are în vedere împăturirea hârtiei în forme simetrice. Primele modele de origami realizate cu mult timp în urmă erau modele simple și aveau diverse scopuri. Odată ce hârtia a ajuns în Japonia, în jurul anului 600, arta de „modelare” a hârtiei a fost dusă la desăvârșire, japonezii utilizând-o pentru confecționarea tradiționalelor paravane, batiste, evantaie, etc. Modelele tradiționale japoneze de origami sunt flora şi fauna, însă în zilele noastre s-a ajuns până la exprimarea unor idei abstracte. Dincolo de valoarea estetică, arta origami are în viața de zi cu zi și alte „întrebuințări”, fiind folosită pentru a realiza acccesorii vestimentare, accesorii pentru păr și chiar pentru ornamente pentru decorarea interioarelor (lămpi, bibelouri, abajururi, etc). Totodată, meșteșugarii origami mai produc farfurii, cupe, șervețele ornamentale, cutii de diferite forme, și altele.

(L.P.)