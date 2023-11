Propuneri pentru cartierul Mobex: blocuri cu 16 etaje, 700 de apartamente, hotel și pod nou peste Mureș!

Distribuie

Sala 45 din incinta Primăriei Municipiului Târgu Mureș a găzduit vineri, 3 noiembrie, o pre-dezbatere publică despre propunerea de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aferent obiectivului de investiție ”Reconversie funcțională din zonă industrială în centru de cartier – construirea unui ansamblu rezidențial cu dotări aferente, echipamente publice, servicii de interes general”, propus a fi realizat pe un teren intravilan aflat pe strada Căprioarei nr. 2 din Târgu Mureș, în locul fabricii de mobilă Mobex.

PUZ-ul propus, ”doar un concept”

Detaliile despre PUZ-ul propus au fost prezentate de către arh. Iszlai Tamás, care a atras atenția că este vorba despre o dezbatere publică preliminară: ”Aș dori să atrag atenția asupra faptului că documentația nu este documentația finală, deci nu vorbim aici de documentația definitivă, ci este o documentație preliminară, iar prezenta dezbatere publică s-a solicitat de către Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, prin Comisia numărul 9 de la Sibiu, de care aparține Târgu Mureș, pentru emiterea avizului de la Ministerul Culturii. Deci această dezbatere publică este preliminară și probabil va fi realizată încă o dezbatere publică atunci când se întrunesc toate documentele și toate avizele sunt obținute.”

Totodată, autorul PUZ-ului a arătat că documentul ”este doar un concept” care va fi sau nu realizat, în funcție de disponibilitatea investitorului: ”Propunerea de mobilare pe care noi o prezentăm este doar un concept și nu trebuie tratat ca și un concept care va fi susținut mai departe, dincolo de faza de autorizare. Este doar un concept de mobilare, am făcut și un concept de mobilare volumetric, dar asta nu înseamnă că acest concept va fi realizat dacă se aprobă acest Plan Urbanistic Zonal.”

Zonă de reconversie de 92.542 de metri pătrați

Referindu-se la situația actuală a terenului care face obiectul PUZ-ului propus, arh. Iszlai Tamás a menționat că ”această zonă industrială este de mult depășită de limita intravilanului”

”Incinta Mobex este astăzi în totalitate o platformă industrială cu peste 117 clădiri, unele cu activitate, altele care nu mai au niciun fel de activitate. Suprafața totală a incintei, zona de reconversie, este 92.542 de metri pătrați. Se propune păstrarea unui scuar, cu clădirile marcate în roșu, acestea fiind și în prezent servicii, plus o clădire din colțul sudic, vis a vis de calea ferată și lângă Aleea lui Gavrilă, o potecă care aparține juridic de incintă, dar este o alee semipublică”, a arătat autorul PUZ-ului ”Reconversie funcțională din zonă industrială în centru de cartier – construirea unui ansamblu rezidențial cu dotări aferente, echipamente publice, servicii de interes general”.

Propuneri de infrastructură prezentate de arh. Iszlai Tamás:

– ”Se propune reconversia funcțională din zona industrială în zonă de prestări servicii, zone mixte și de interes public.”

– ”S-au propus trei zone funcționale, delimitate de străzi existente sau nou propuse, vorbim despre o zonă rezervată unui comerț de tip retail, amplasată în zona sudică, adiacentă căii ferate. Vorbim despre o zonă mixtă pentru locuire și servicii, care ocupă partea nordică și către nord-vest a parcelelor existente și vorbim despre o subzonă rezervată pentru funcțiuni publice, probabil grădiniță sau creșă, amplasată într-un ”buzunar” între piațeta existentă și clădirile monument istoric.”

– ”Ca străzi nou propuse se propune mai întâi continuarea străzii Kós Károly, care în prezent este o fundătură care dă într-un acces secundar al incintei fabricii. De aici se propune continuarea acestei străzi până la intersecția cu strada Luntrașilor, acolo unde există acces peste calea ferată. Pe tot traseul căii ferate, noi propunem această stradă nouă.”

– ”Pe strada Luntrașilor propunem o lărgire a acestei străzi care în prezent are un trotuar marginal de doar un metru și două benzi de circulație. Propunem o ampriză mult mai generoasă, care ar însemna trotuar marginal, trei benzi de circulație, spații de parcare, spații verzi, piste pentru bicicliști și un trotuar generos. Față de situația existentă se propune cedarea unei fâșii de peste 13 metri lățime. Se propune dublarea lățimii străzii existente.”

– ”Fiind incinta de o dimensiune mare, de aproape 10 hectare, s-a propus realizarea unei străzi interioare, tot publice, care ar porni din zona scuarului existent lângă Cantina Mobex, s-ar duce paralel cu calea ferată și ar intersecta calea ferată, față în față cu strada Luceafărului care este o stradă lăturalnică Bulevardului 22 Decembrie.”

– ”Pentru reglementarea acestei zone s-a propus un alt pod peste râul Mureș, în intersectarea acestei propuneri care se vede în Planul Urbanistic Zonal care va fi aprobat în Sântana de Mureș. În continuarea acestui posibil traseu s-a propus un alt pod peste râul Mureș, din intersecția cu sens giratoriu strada Luntrașilor cu Margaretelor, continuând peste canalul Turbina și trecând râul Mureș conform Planului Urbanistic Zonal din Sântana de Mureș. Aici a figurat și celălalt pod care a fost aprobat spre finanțare în PNRR (?!? – n.a.), celălalt pod vine în completarea podului care este inclus în PUG Târgu Mureș, fiind o zonă mult mai la limita Târgu Mureșului. Acest pod ar avea funcțiunea de a conduce traficul care nu are destinația neapărat în zona centrală sau în zona Unicului, ar dirija acest trafic să zicem semitranzitoriu sau de navetiști în direcția Triumf și Spitalul Județean.”

Propuneri de mobilare prezentate de arh. Iszlai Tamás:

– ”Am propus menținerea corpului de clădire din zona scuarului existent, plus păstrarea halei industriale care va fi reconvertită în spațiu de servicii. Aici există o propunere de mobilare pentru un centru comercial de tip retail, iar pentru strada Centrală s-a propus realizarea unor clădiri cu spații comerciale amplasate la parter, iar deasupra trei blocuri de locuințe cu înălțimi de până la 16 etaje.”

– ”Pentru frontul care este în fața Complexului ”Weekend” s-a propus spații comerciale la parterul clădirilor și locuințe amplasate la frontul stradal, cu înălțimi de până la P plus 7 etaje.”

– ”În zona căii ferate, intersecției cu strada Păcii, Secuilor Martiri, s-au propus clădiri de birouri.”

– ”Pe spațiul cel mai atractiv, adiacent, în vecinătatea râului Mureș și lacului de canotaj, s-a propus o funcțiune hotelieră.”

– ”Ca și echipament public, există o propunere pentru o clădire de grădiniță.”

– ”Ca și parcaj, se propun parcări subterane, există o situație favorabilă, fericită, din punct de vedere morfologic, strada Luntrașilor fiind la o înălțime de peste 2 metri față de nivelul terenului amenajat din incinta existentă. Din această cauză, rezultă un nivel de parcaj subteran, unde am propus amenajarea unui număr de 600 de locuri de parcare. În suprateran s-au propus 570 de locuri de parcare, numărul mare de locuri de parcare dând posibilitatea de crearea unei ample zone verzi, în zona centrală, fără trafic auto.”

– ”Am avut grijă să fie și piste pentru bicicliști, marginal am propus piste pentru circulație alternativă, atât pe strada Luntrașilor, Margaretelor, strada Centrală și strada de legătură între strada nouă și strada Luntrașilor.”

– ”La o suprafață de 70 de metri pătrați per apartament am calculat un număr de aproape 700 de apartamente. Dacă suprafața apartamentelor va fi mai generoasă, acest număr va scădea.”

Pod peste Mureș propus în noul PUZ?!?

În cadrul aceleiași pre-dezbateri publice, arh. Iszlai Tamás a răspuns și la întrebările referitoare la podul peste râul Mureș propus a fi amplasat în apropiere de Sistemul de Gospodărire a Apelor Târgu Mureș, în zona actualului sens giratoriu de lângă Complexul de Agrement și Sport ”Weekend”, care a apărut aparent de nicăieri în documentația PUZ a obiectivului de investiție privat:

– ”Autoritatea locală este cea care poate finanța și gândi un asemenea pod. Prin conceptul nostru, noi am prevăzut spațiul necesar pentru coborâre, inclusiv pentru modificarea și mutarea acelui giratoriu care există la ”Weekend”.

– ”Față de acest giratoriu, noi propunem o mutare, o lărgire, o translatare, pentru a facilita eventuala realizare a acestui pod.”

– ”Nu este parteneriat public-privat.”

– ”Eu vin cu o completare a infrastructurii, cu o propunere, care nu face obiectul PUZ-ului. Zona de intervenție se limitează exclusiv la incinta Mobex. Aici vorbim de o propunere.”

– ”Ceea ce am făcut este o continuare a conceptului care începe din Sântana de Mureș (o inițiativă pentru un PUZ – n.a.), am continuat acel concept, dar nu există nicio obligativitate în privința realizării acestui pod. Noi am lăsat spațiu pentru reorganizarea traficului care ține de incinta noastră. Acel giratoriu este amplasat în incinta Mobex.”

– ”În descrierea PUZ-ului se poate citi clar că aria de influență este doar și exclusiv incinta Mobex.”

Alex TOTH