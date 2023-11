Anunț umanitar urgent

Distribuie

O fetiță de 1 an și 6 luni, cunoscută cu Sindrom Down, este internată momentan in Clinica Pediatrie I/ Compartimentul Hemato-Oncologie Pediatrică, din cadrul Spitalului Clinic Judetan de Urgentă Targu Mures, cu suspiciunea de Leucemie acută. Micuța are nevoie urgent de transfuzie de trombocite, procedura care implică donator de sex masculin, fetița având grup sanguin B si Rh negativ. Procedura de recoltare este diferită față de donarea de sânge clasică, de asemenea impune și un timp mai prelungit. Un donator pe zi, este suficient.

Dacă îndepliniți criteriile (sex masculin, grup sanguin BIIIRh-, fără boli sau tratamente cronice) și sunteți dispuși să donați, vă rugăm să vă prezentați la Centrul de Transfuzii și să specificați numele pacientei: Bota Clara.