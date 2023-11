Joburi în IT pentru începători

Distribuie

SkillBrain Academia IT organizează miercuri, 15 noiembrie, un webinar gratuit despre modalitățile de accedere în domeniul IT-ului, în care vor fi prezentate cele mai moderne tehnologii care sunt utilizate în acest domeniu, dar și strategii de obținere a unui program acreditat în IT, util în a te lansa în această carieră prolifică și înfloritoare. Informațiile vor fi prezentate de către specialiști de seama ai acestei industrii, anume Andrei Vartanovici, IT Recruiter la banca BCR, respectiv Andrei Stan, consultant în carieră la Academia Skillbrain. De asemenea, toți participanții vor primi un grant exclusiv în valoare de 1000 de lei pentru ahiziționarea unui curs în doemniul IT.

Locurile sunt limitate, iar cei care droesc să participe trebuie să își rezerve locul în prealabil. Pentru înscriere, doritorii pot accesa site-ul oficial al academiei: skillbrain.com.

M.R.

Sursa foto: Știrile ProTV