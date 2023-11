FOTO: Întâlnirea plăieșilor, la Idicel Pădure

Distribuie

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, în acest sfârșit de săptămână, la Întâlnirea plăieșilor, ”între părăie – ”Vara Arhanghelilor”, la Idicel Pădure.

”În limita bunului simț, fără pretenții, cu voie bună” am fost așteptați de autenticul rapsod popular – ”Vedeta populară” Mihai Moldovan, de Fira lui și de Tezaurul uman viu, Rafila Moldovan, mama lui Mihai. Manifestarea tradițională este o întâlnire între ciobani și oamenii satului și are loc în fiecare an, în preajma sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, între Idicel Pădure și Idicel Sat, în locul numit ”între părăie”, a scris luni, 13 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga.

