INTERVIU cu Maria Matean: „Prin muzică și poezie pot vindeca sufletul, iar prin farmacie trupul”.

Maria Matean este exemplul omului care și-a demonstrat empiric multiplele îndeletniciri în profesii diverse, distincte, dar apropiate deopotrivă. Înzestrată cu abilitatea cunoașterii științifice și cu harul artistic, materializat atât scriptic, cât și vocal, Maria Matean, originară din județul Bistrița-Năsăud, este studentă în anul III la Facultatea de Farmacie din cadru Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, dar și compozitoare, interpretă de muzică folk și poetă deopotrivă. Prin aceste interese, Maria demonstrează un puternic devotament față de artă, fie ea medicală, muzicală sau literară. În accepțiunea tinerei, cele trei domenii în care excelează sunt unite de un scop comun: vindecarea, fie ea trupească, prin medicină, sau sufletească, prin artă.

Vineri, 10 noiembrie, Maria Matean a debutat oficial în universul auctorial prin intermediul lansării primei ei cărți, intitulată „Atmosferă de vânzare”. Detalii privind experiența debutului literar, dar și altele, regăsiți în interviul următor.

Reporter: În primul rând, aș vrea să ne spui cum a apărut predilecția ta pentru a compune texte literare și muzicale?

Maria Matean: Eu am început să scriu de mică, încă din clasele primare, însă scriam mai mult proză sau scenete de teatru. Am făcut o pauză care s-a extins pe întreaga durată a gimnaziului și a primului an de liceu, iar din clasa a X-a am început să scriu din nou și să merg la Cercul de creație al Palatului Copiilor din Bistrița. Apoi, am primit premii la concursuri, am publicat în diverse reviste literare și am văzut că am un feedback pozitiv și astfel am continuat să scriu.

Rep.: Unde ți-ai publicat lucrările până la momentul actual și care sunt principalele distincții dobândite?

M.M.: Am participat la diverse concursuri și mi-am publicat lucrări în mai multe reviste, printre care: Neuma, Cronograf, Caiete Silvane, Mișcarea literară, Semn, Convorbiri literare în antalogia Plantația de cuvinte, editura Ecou Transilvan. De asemenea, am primit premiul pentru Debut în poezie la revista Mișcarea literară.

Rep.: Cum reușești să îmbini cele trei profesii distincte, aceea de farmacist, scriitor și compozitor?

M.M.: Eu cred că ceea ce le îmbină pe toate trei este creativitatea și ambiția, dar și faptul că cele trei domenii au în comun ideea de vindecare, prin muzică și poezie pot vindeca sufletul, iar prin farmacie trupul. Într-adevăr, sunt diferite, dar, de exemplu, poezia se îmbină cu muzica foarte bine, iar farmacia este o profesie nobilă care mă face să mă deschid și către partea profilului real.

Rep.: Cărei profesii îi vei acorda titulatura de job principal?

M.M.: Voi continua cu farmacia, de aceea am și ales această facultate. Faptul că eu scriu sau cânt, este strict un hobby, fiind activități pe care le fac cu plăcere și vreau să le mențin tot așa în continuare.

Rep.: Care este semnificația titlului primei tale cărți, „Atmosferă de vânzare”, lansată recent?

M.M.: Am ales titlul cărții după una din poeziile care se regăsesc în carte. Semnificația acestuia este una conotativă. Am crezut că acest titlu este potrivit pentru carte, deoarece din atmosferă ne luăm energia prin oxigen, prin aer, și practic asta face să ajungă în apropierea sufletului, iar tocmai asta este ceea ce îmi doresc, ca poeziile mele să ajungă la sufletul celor care le citesc.

Rep.: Căror teme literare se subsumează poeziile tale din această carte?

M.M.: Mie mi s-a spus de către scriitorii și criticii din jurul meu că poeziile mele tind spre partea de științe reale. Temele mele sunt diverse, unele dintre ele aprofundează tema farmaciei, de exemplu, dar nu direct, însă am și poezii care abordează obiceiurile oamenilor, cum ar fi plimbatul. Sunt poezii în care constat diverse lucruri.

Rep.: Cum a fost experiența primei lansării de carte?

M.M.: Lansarea mea a avut loc la Bistrița, în cadrul Bibliotecii Județene Bistrița Năsăud „George Coșbuc”, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Am avut foarte mari emoții, deoarece am fost înconjurată de oameni dragi mie.

A consemnat, Mădălina ROHAN