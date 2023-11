Cultură oglindită în note de Strauss, pe scena Balului Palatului

Distribuie

Cultura, caritatea și promovarea tinerelor talente, acestea au fost doar câteva dintre atributele care au conferit serii de 10 noiembrie un caracter epocal. Cuvântul „bal”, provine din limba franceză și înseamnă, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, o petrecere publică cu dans, organizată în preajma serii.

Componenta caritabilă

Balul Palatului, organizat pentru cea de-a VI-a ediție la Sala Mare a Palatului Culturii, printr-un efort asiduu al celor doi organizatori consacrați, Cristina Manoilă și Ovidiu Maior, a întrunit toate aceste condiții, îmbogățind experiența socială cu detaliul caritabil care i-a unit pe oameni prin legături solidare și i-au motivat să contribuie la binele comun. În acest an, cauza umanitară se încadrează în inițiativa susținerii artiștilor novici, care au nevoie de impulsuri externe, financiare și motivaționale, pentru a-și găsi curajul de a accede în lumina reflectoarelor. Concret, componenta caritabilă din acest an se referă la susținerea financiară a patru tineri muzicieni târgumureșeni, elevi ai Colegiului Național de Artă din Târgu-Mureș, care în data de 8 noiembrie a anului viitor vor însoți Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș la una din cele mai mari săli de concerte din lume, sala MusikVerein din Viena. “Ne aflăm la cea de-a VI-a ediție a Balului Palatului, o ediție care a avut în prim-plan promovarea unui eveniment care va avea loc anul viitor, în 8 noiembrie, la Viena, strâns legat de cauza caritabilă pe care am ales-o pentru acest an. Evenimentul din acest an a fost organizat prin prisma susținerii talentelor muzicale locale, care s-a îmbinat cu nume importante ale scenelor muzicale românești”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi, Cristina Manoilă, co-organizatoare a evenimentului. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al sumedeniei de parteneri care au contribuit financiar la materializarea aceste seri de poveste, anume: IRUM, Maviprod, Astor Valpet, Rotary Târgu Mureș Maris, Visit Mureș.

De la vals, la muzica de operă

Legăturile cu cultura vieneză nu se opresc aici, căci întreg evenimentul s-a fundamentat pe tiparul unui bal vienez în care elementele esențiale sunt valsul și muzica de operă. Ca în fiecare an, muzica a fost asigurată de talentații membri ai Orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, dirijați de către consacratul dirijor argentinian, Pablo Boggiano, a cărui prezență la acest eveniment anual a devenit deja o tradiție. Pe lângă muzica orchestrală care a animat atmosfera balului, introducând participanții într-o stare de puternică vibrație sufletească, surprizele serii au constat și în materie de dans și cântec, pe scena principală urcând o gamă de artiști de anvergură, interpreți și dansatori, care au întregit tabloul feeric al evenimentului, anume: Cristina Vlaicu, soprană în cadrul Operei Naționale Române, Tibor Nemeș, tenor, student la Universitatea de Teatru și Film Budapesta cu origini târgumureșene, Cvartetul ArteMiss și Clubul DanceArt Târgu Mureș. Apogeul acestui eveniment a fost reprezentat de valsul publicului, de asemenea o tradiție mult așteptată de participanți, moment în care prezidiul are prilejul de a se angrena în această poveste magică, prin dans, prin energie pozitivă și emoție pură.

Socializare și delicii

Balul a fost organizat în trei părți, delimitate de scurte pauze de socializare menite să-i apropie pe participanți, creând o atmosferă colocvială și plăcută. În acest răstimp, participanții au avut prilejul de a se delecta cu deliciile oferite de câțiva dintre sponsorii evenimentului, anume Mirdatod Ibănești, care au pus la dispoziția oamenilor o gamă rafinată de brânzeturi, Cat Logo Chocolate, care au îndulcit seara prin intermediul ciocolatelor gustoase, respectiv Winebox, care au oferit o selecție din cele mai rafinate vinuri, satisfăcând gusturile gentlemanilor și al doamnelor.

„A fost un eveniment care s-a ridicat la nivelul așteptărilor publicului din câte ne-am dat seama, care s-a desfășurat așa cum ne-am propus, un eveniment care deși se organizează într-un an în care banii se regăsesc mai puțin în evenimente culturale, am reușit să-l realizăm la nivelul propus. Feedback-ul pe care l-am primit prin prisma aplauzelor, dar și cel verbal, a fost pozitiv din partea publicului”, a conchis Cristina Manoilă.

Mădălina ROHAN