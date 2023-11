INTERVIU. 47 de proiecte de succes în 10 ani, în valoare de 40 de milioane de euro, în Sângeorgiu de Mureş

Distribuie

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Szabolcs, face în interviul de mai jos o scurtă radiografie a principalelor proiecte pe care localitatea cu statut de sat cultural, dar și de stațiunea balneo-turistică, le-a reușit în ultimul deceniu.

Reporter: Pentru început, vă rog să prezentați o sinteză a numărului de proiecte și a valorii acestora derulate în ultimul deceniu de Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureș.

Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș: S-au câștigat în total 47 de proiecte, valoarea lor ridicându-se la circa 40 de milioane de euro. La nivelul unei comune este o sumă foarte mare și atunci când am făcut o strategie pe termen lung și termen mediu, practic această strategie s-a putut formula într-o singură propoziție, o viziune a comunei, să devenim acea localitate balneo-turistică în care vin investitorii, vin familiile să se mute și viața multiculturală atinge cote maxime. Practic, ne-am și dorit ca pe lângă investițiile standard de dezvoltare a infrastructurii să avem și proiecte mai curajoase, mai ieșite din comun, fiind cea mai mare comună din județul Mureș cu statut de localitate turistică, evident că ne-am gândit să fie lucruri mai ieșite din comun și orice investiție pe care o facem să nu fie doar o simplă realizare, o simplă clădire, ci să aibă și suflet. Astfel, o să număr câteva proiecte câștigate, finalizate, dar pe lângă asta câteva proiecte care erau mai degrabă de categoria unor vise care poate nu se pot realiza.

Rep.: Să începem, vă rog, cu infrastructura…

S.S.: A trebuit să recuperăm ani grei pierduți înainte pe acest sector. Primele proiecte câștigate au fost pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, comuna noastră având peste 150 de străzi.

A fost o mare provocare ideea de a atrage atât de mulți bani prin intermediul proiectelor UE, pentru că, dacă mă bazam doar pe bugetul local, adică pe sumele provenite din plata impozitelor și taxelor de către sângeorzeni, atunci doar 20% din investiții le puteam realiza din totalul proiectelor de dezvoltare.

Astfel, dezvoltarea infrastructurii s-a extins aproape în proporție de 95% pe toate străzile rețelele de apă și canalizare, atât din fonduri europene, cât și din fonduri guvernamentale. O provocare mare a fost că în multe locații a trebuit să realizăm și stații de pompare sau repompare. Condițiile impuse de operatori au fost la un nivel foarte ridicat, toate stațiile de pompare fiind obligate să fie dotate cu sisteme moderne SCADA, ca să fie accesibile de la distanță. După ce s-a realizat aceasta, evident că proiectele mari așteptate erau cele de asfaltare. Parcă parcă succesul unui primar e măsurat în câte străzi a asfaltat, deși eu nu consider că sunt prioritățile maxime, dar și aici am accesat fonduri multe și peste 50 de străzi am asfaltat, iar acum, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, avem cel mai mare proiect câștigat vreodată de comuna noastră, în valoare totală de 29,5 de milioane de lei, prin intermediul căruia vor fi asfaltate 27 de străzi. Astfel, vom ajunge la un procentaj de peste 85%, restul străzilor fiind ori străzi noi, ori străzi private. Evident, odată cu dezvoltarea infrastructurii a crescut numărul activităților culturale organizate sau sprijinite împreună cu parohii și asociații culturale. Am organizat foarte multe evenimente și am și obținut statutul de ”Localitate – sat cultural al României”, poziția doi pe țară.

Rep.: Cum s-a dezvoltat comuna Sângeorgiu de Mureș din punct de vedere economic?

S.S.: Această veste a circulat și investitorii, cei prezenți, dar și investitori noi, au început să se orienteze spre Sângeorgiu de Mureș. Spre bucuria noastră, zona industrială pe care o avem a început să se dezvolte, au venit noi mari investitori aproape în toate domeniile, au creat locuri de muncă și evident au adus un plus la bugetul local. Iată că investițiile făcute de administrația publică locală, dacă le faci cu succes, atragi investitori, pentru că se consideră că e o localitate prosperă unde merită să vină. Evident, o condiție este și să fie infrastructura cât de cât dezvoltată. Când am văzut acest lucru, am început să ne orientăm către anumite domenii, așa cum în viziune am spus, suntem o localitate balneo-turistică, ceea ce înseamnă că accentul este pus pe infrastructura de sănătate, de sport, inclusiv pe proiecte inovative de digitalizare. Viziunea noastră a continuat cu proiecte cum e cel pentru salvarea de la prăbușire a Castelului Máriaffi, imobil care este monument istoric. Când s-a făcut studiul de fezabilitate și am văzut că ne va costa milioane de euro am știut că din bugetul local nu vom putea face investiția, dar am accesat fonduri europene și acum e un monument istoric salvat, care deja a intrat în circuitul turistic. Încă nu e deschis oficial, pentru că am câștigat un nou proiect de dotare a acestei clădiri cu sistem multimedia, care va atrage și tinerii, va prezenta istoricul comunei, a familiei de aici, a băilor sărate, a unor evenimente care au avut loc aici, ca să atragem turiști. Acesta a fost un vis curajos care a devenit realitate.

Rep.: Ce valoare are proiectul?

S.S.: Vorbim de aproape 2 milioane de euro.

Rep.: Veți avea și un cămin cultural modern…

S.S.: Am avut până acum un cămin cultural mic, neîncăpător, și am câștigat un proiect grandios, vorbim de aproape 3 milioane de euro. Se va construi o clădire în stil arhitectural Transilvănean, cu turn, cu sală mare, cu loje interioare, cu o capacitate de peste 350 de locuri, care va fi iarăși un punct de atracție pentru turiștii care vin aici. Vor putea urca în turn și acolo, prin mijloace digitale vor putea vedea unele părți din comună, dar și din apropiere.

Rep.: Să trecem vă rog la prezentarea celor mai relevante investiții de pe plan sportiv.

S.S.: Când am început să investim și în domeniul cultural și turistic, au început să apară și alte pretenții. Oare în domeniul sportului ce putem face? Am construit un teren de fotbal, am câștigat un proiect pentru o sală de sport multifuncțională, vom amenaja și un patinoar exterior, tot pe strada Gării, unde se construiesc aceste clădiri enumerate În mod automat, când s-a văzut că avem deschidere către sport au venit și investitori privați. Aici s-a construit primul teren de hochei acoperit de către statul maghiar, unde peste 400 de copiii din localitate și din împrejurimi vin pentru a învăța sau a juca hochei, dar și patinaj artistic, patinaj viteză. Majoritatea, cum sunt și elevii Școlii Gimnaziale ”Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș, pot participa în mod gratuit, datorită sprijinului oferit de Primărie, la ore de sport petrecute pe gheață, simțindu-se foarte bine și o mare parte dintre ei învățând deja să patineze foarte bine. Tot la investiții private amintesc faptul că se construiește, din bani privați, o academie de fotbal cu patru terenuri, cu peluze, dintre care două deja sunt construite. Pe noi ne-a determinat având atât de multe puncte de atracție turistică în comună cum sunt Băile Sărate, Dealul Pițigoilor, biserici, monumente istorice, zona satului Tofalău – Cotuș unde grofii de pe timpuri aveau viță de vie și au câștigat locul întâi în Europa la concursuri de vinuri, să accesăm un proiect foarte curajos și creativ. Ne-am gândit la o pistă de bicicliști și până la urmă am câștigat trei.

Rep.: Vă rog să detaliați.

S.S.: Dintr-o pistă, au devenit trei piste în lungime totală de peste 25 de kilometri. Prima parte a pistei leagă orașul Târgu Mureș, zona ”Weekend”, zona de agrement, cu Castelul Máriaffi. Pista va avea o lungime de 5 kilometri și câteva puncte de oprire, cum ar fi în locațiile unde s-a construit terenul de hochei, în zona academiei de fotbal. Al doilea traseu pornește de la granița administrativă cu orașul Târgu Mureș și va avea traseu pe malul râului Mureș până la Băile Sărate, pe o lungime de 10 kilometri. Ca puncte de oprire vor fi un loc de pescuit, cinematograf în aer liber, bar și cofetărie pe insulă, loc unde se putea pescui sau participa la concursuri off-road și de atelaj canin care deja este o tradiție la noi în comună. Locația va trece și prin locația unde construim un centru de colectare deșeuri cu aport voluntar, unde va fi un centru educativ pentru tineri și pentru elevi, care vor primi informații despre modul în care să colecteze selectiv deșeurile, vor putea vedea acolo, la fața locului ce înseamnă biodegradare, vor fi și filme de prezentare. Cea de-a treia pistă de bicicliști va porni de la Castelul Máriaffi și va merge pe strada Tofalău, până în satele Tofalău și Cotuș, va avea o bifurcație și un traseu pe Dealul Pițigoilor, spre Muzeul aflat în turnul Bisericii romano-catolice, iar al doilea traseu va reveni în apropierea limitei cu Târgu Mureș, pe lângă liziera Pădurii, prin zona Subpădure – Poligon – Capela Máriaffi. Va avea puncte de atracție, loc unde poți mângâia animale și vizita ferma de tauri Semtest, posibilitate de a vizita locuri cum ar fi pivniță pentru degustări de vin și stână unde se prepară caș și urdă. De asemenea, turiștii vor putea să prepare produse de panificație într-o brutărie din zonă și să viziteze ferma de tauri, obiectiv unic în sud-estul Europei, precum și Mănăstirea Carmelitană, care este unicat în Transilvania. Iată cum sub egida unei piste de bicicliști legăm practic punctele forte turistice ale localității, dar și punctele culturale sau punctele sportive, care atrag oamenii. Aici aș mai aminti faptul că pe traseul pistei care va merge către ”Weekend”, pe străzile asfaltate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, o parte dintre ele vor avea benzi pentru bicicliști și practic toată partea stângă a comunei se va lega prin piste de bicicliști de Târgu Mureș. Paralel cu aceste piste pentru bicicliști vor fi amenajate și străzi pe unde se va putea ocoli drumul național.

Rep.: Care este numitorul comun între dezvoltarea infrastructurii și investițiile în cultură și turism?

S.S.: Cred că se pot face în paralel ambele lucruri, și aici intervine și al treilea factor, să fii la curent cu provocările de digitalizare, de lucruri care te determină să reduci consumul de energie electrică. De exemplu, la Grădinița cu Program Prelungit am câștigat un proiect de peste 2 milioane de lei care prevede creșterea eficienței energetice acestei clădiri, care înseamnă că se va reizola toată încălzirea și răcirea clădirii publice se va realiza în surse alternative.

Rep.: Să trecem atunci, cu voia dumneavoastră, la infrastructura dedicată Educației…

S.S.: În ultimii șapte-opt ani am observant un fenomen, și anume că tot mai multe familii au început să se mute în Sângeorgiu de Mureș, tendința este crescătoare și se nasc tot mai mulți copii. A fost o provocare pentru noi, pentru că dacă vrem să fim o Primărie care încurajează familiile și creșterea natalității, evident a trebuit să investim și în acest domeniu. S-a modernizat Școala Gimnazială ”Sfântul Gheorghe”, s-a extins Grădinița ”Bambi” prin mansardare, dar prin acest proiect nou câștigat va avea surse alternative de energie, practic cu consum zero. La fel, am construit o creșă din fonduri europene care tot timpul e plină și am depus încă un proiect pentru a construi încă o creșă în Sângeorgiu de Mureș, cea prezentă are o capacitate de 60 de locuri, plus sunt copii și pe listele de așteptare.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți în portofoliul Primăriei?

S.S.: Pentru clădirea Primăriei avem un proiect care are valoarea de peste 2 milioane de lei, tot pentru extinderea acesteia, pentru a oferi condiții mai bune pentru a servi cetățenii și pentru a reduce la zero consumul de curent electric. E un proiect interesant, cred în aceste proiecte care au ca țintă scăderea cheltuielilor legate de energia electrică, de gaze.

Rep.: Relativ recent ați pus în funcțiune și rețeaua modernizată de iluminat public…

S.S.: Da, și acel proiect a fost câștigat printre primele localități din țară și finalizat în prezența ministrul Mediului de atunci, practic pe toate cele 150 de străzi, mai puțin pe cele provate, au fost montate lămpi de tip led, cu consum foarte redus. Să dau un exemplu concludent, cu atât de mult s-a redus consumul de curent electric încât pe o perioadă de aproape un an am putut economisi la buget valoarea unui terende joacă și realizarea unui piețe agroalimentare. Din acești 120.000 de lei economisiți la buget se va deschide o piață agoalimentară, iar în cursul verii am deschis un teren de joacă pentru cei mici. Tot la categoria de proiecte în care am țintit să fim în pas cu viitorul, cu provocările actuale, amintesc amplasarea a 11 stații de încărcare a mașinilor electrice. Practic, puteam accesa suma de un milion de lei, dar fiind localitate turistică suma putea fi dublă. Astfel, am accesat suma de 2 milioane de lei, iar stațiile de încărcare vor fi 22 la număr și vor fi amplasate pe de o parte în cartierele de blocuri, pe de altă parte în locațiile unde vine multă lume, în zona Băilor Sărate, unde vin oamenii să petreacă una sau două ore, cum sunt terenurile de hochei și de fotbal, dar și în curtea Castelului Máriaffi. Am studiat și statistica și am remarcat faptul că în ultima perioadă de timp, începând din noiembrie 2022, în Sângeorgiu de Mureș au fost achiziționate peste 60 de autoturisme electrice.

Rep.: Ce efecte au avut, în ultima perioadă, aceste investiții?

S.S.: Structural, fiind în apropierea zonei municipiului Târgu Mureș unde se află Universitatea de Medicină și Farmacie, Spitalul Clinic Județean de Urgență și alte spitale, nu au întârziat să apară și investitorii din domeniul sănătății. Astfel, aici se va construi cel mai mare spital oncologic din Europa de Est, care va folosi cele mai moderne tehnologii. În proporție de 80% lucrările sunt terminate. Este o investiție și a statului, dar și privată în cea mai mare parte, și sunt convins că de aceea s-a ales localitatea noastră, pentru că e aproape de Spital, de Universitate, dar și pentru că s-a văzut această dezvoltare și deschidere față de util în comuna noastră. Tot în Sângeorgiu de Mureș funcționează un centru de fertilitate, un centru de dializă și se află în stadiul de proiect-realizare un centru modern de imagistică. Iată cum vin investitori privați care văzând ritmul în care se dezvoltă comuna, deschiderea Primăriei, modul cum reacționăm, pentru că într-adevăr la investitori le-aș pune covor roșu.

Rep.: Sângeorgiu de Mureș este un exemplu la nivel național de conviețuire etnică. Cum ați reușit?

S.S.: Așa e, structura etnică a localității noastre este 45% locuitori români, 45% locuitori maghiari și cam 10% locuitori romi. Evident că a fost un obiectiv pentru mine conviețuirea pașnică, dând exemplu inclusiv familia mea multiculturală și poate unii spuneau că după ce s-a întâmplat în martie 1990 nu va funcționa. Eu spun acum, după 15 ani de Primărie, că ba da, funcționează, am reușit să învingem acele stereotipii care au existat, să trecem peste lucrurile care ne despărțeau, ne îndepărtau și noi ca Primărie, și eu ca primar, am încercat să construim poduri și să dărâmăm acei pereți care ne despărțeau și acum petrecem împreună, ne bucurăm împreună, nu mai există vot etnic la Sângeorgiu de Mureș și activitățile multiculturale au ajuns să fie date ca exemplu în toată țara.

Rep.: Ce prevede strategia dumneavoastră în privința proiectelor sociale?

S.S.: Evident, a trebuit să ne ocupăm în mod special de familiile mai sărace, de etnie romă, și am câștigat cele mai mari proiecte sociale din județ, în valoare de aproape 3 milioane de euro, care aveau o durată de patru-cinci ani, în care se căutau locul de muncă, se organizau cursuri pentru tineri, efectiv toată procedura în care își găseau loc de muncă era prin acestproiect. Persoanele de etnie romă au fost îndrumate și încurajate astfel încât și-au creat chiar propriile afaceri. Foarte mulți copii au umblat la ”Școală după școală”, la aceste programe și ce este îmbucurător, s-a redus fenomenul de abandon școlar, tot mai mulți copii au început să ajungă la școală, ceea ce e un rezultat excepțional. E adevărat că aceste programe sociale nu își demonstrează beneficiile decât după mai mulți ani, dar fiind primar de 15 ani au început să se vadă rezultatele pe termen lung. Avem acum elevi de etnie romă care au rezultate foarte bune, astfel încât se află pe primele trei locuri din clasă, ceea ce mă bucură ca primar. Un alt proiect social derulat în prezent se numește ”Început sigur pentru un viitor sigur.” Practic, împreună cu Asociația Caritas Alba Iulia oferim un mare sprijin familiilor nevoiașe unde se așteaptă copil, consultanță de specialitate mămicilor gravide, inclusiv după ce nasc, și până ce copiii împlinesc vârsta de 6 ani. Am apelat bineînțeles la specialiști, și avem în acest sens specialiști, asistenți sociali și asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, psihologi, colaborăm cu mai multe asociații care au profesioniști în domeniu și rezultatele nu au încetat să apară. Sigur, rezultatele nu sunt ca atunci când asfaltezi o stradă în două-trei luni. Dar s-au văzut după o generație de patru-cinci ani: s-a redus infracționalitatea, a crescut numărul de elevi care umblă la școală, gradul de șomaj a scăzut, suntem sub 4 procente, care e lucru îmbucurător.

Rep.: În ce direcție se îndreaptă comuna Sângeorgiu de Mureș?

S.S.: Noi credem că se îndreaptă spre o direcție bună. Cred că trebuie să ai o viziune dacă ești conducător, indiferent cine va fi primar. Să fie pusă pe hârtie strategia și nu ceva copy-paste de teorie, ci ceva concret, care se bazează nu doar pe analize SWOT, ci și pe un sondaj de opinie realizat în cazul nostru în rândul a peste 4.000 de persoane. Nu ai cum să greșești atunci când vezi cam de ce au nevoie locuitorii, mai ales în domeniul social. Chiar la începutul acestui an am câștigat câteva proiecte în domeniul digitalizărilii școlii și a grădiniței. Astfel, toate sălile de clasă sunt dotate cu table smart, toți profesorii cu laptopuri, tablete pentru elevi. Mai mult de atât, am câștigat încă un proiect de digitalizare și de modernizare a școlilor și grădinițelor, cu tot cu mobilier. Am auzit deja în rândul elevilor acest feedback: ”oho, ce ne bucurăm, că așa vedem că avem viitor, noi ca și comună și noi nu dorim să ne mutăm de aici în străinătate, cum e trendul”. Când auzi din partea elevilor și a tinerilor așa un feedback, că ”ne place aici și vedem un viitor”, eu consider că are viitor Sângeorgiu de Mureș și într-adevăr ne îndreptăm spre acea direcție în care activitățile culturale, educative, sportive dar și dezvoltarea infrastructurii medicale ne va determina să devenim o localitate turistică care va avea mult mai multe servicii de oferit și acelor persoane care vin aici, la băile sărate, să se vindece, și acelor persoane care vin să se delecteze, și acelor persoane carevin la tratament și au rude pe care vin să viziteze și pentru cei care vin să facă sport de performanță. Nu în ultimul rând, viața din Sângoergiu de Mureș are parcă trepidații pozitive, deoarece am reușit să atragem pe teritoriul comunei organizarea unor festivaluri de renume, cum e Festivalul VIBE sau Festivalul Studenților din Județul Mureș. Aceste aspecte ne determină să credem că suntem o localitate căutată din toate punctele de vedere. Sunt convins că în ciuda faptului că vin tot mai multe informații negative și Ordonanțe de Urgență de restricții, de blocări de investiții sau chiar de returnare de fonduri, totuși am încredere că bunul Dumnezeu mă va ajuta să putem continua dezvoltarea comunei Sângeorgiu de Mureș, pe care o iubesc foarte mult!

A consemnat Alex TOTH