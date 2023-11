VIDEO, FOTO: Activitate de suflet, de Ziua Mondială a Bibliei

Distribuie

Ziua Mondială a Bibliei a fost marcată luni, 13 noiembrie, la Biblioteca Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin prin intermediul unui moment intitulat „Istoria biblică și mesajul Sfintei Scripturi”. Invitați speciali ai evenimentului au fost părintele Vasile Gherman de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Reghin și Floarea Sălăgean, președintele Asociației Femeilor Creștine Ortodoxe din Reghin.

„Ne aflăm în acest loc în care găsim sute de cărți din diferite domenii scrise de diferiți autori pe care îi cunoaștem sau nu. Însă, există o singură carte al cărei autor este prezent atunci când noi o citim, și acea carte este Biblia. Este cea mai răspândită carte din lume. Cartea Recordurilor a desemnat Biblia un ”best seller” cum zicem noi, cea mai vândută casă din toate timpurile cu peste 6 miliarde de copii. Astăzi, alături de alți creștin din lume sărbătorim Ziua Mondială a Bibliei, care în România se sărbătorește din anul 2006. Biblia, această „Carte a Cărților” a reprezentat o sursă bogată de inspirație pentru teologi, filologi, filozofi și oameni de artă general printre care și poeți români cum ar fi Tudor Arghezi, Macedonscki, Dosoftei sau Varlam. Pe ei și pe mulți alții îi putem regăsi în mica expoziție de cărți din colecția bibliotecii și din colecția personală a profesorilor realizată cu acest prilej. Ca și concluzie, această Zi Mondială a Bibliei nu are rolul doar de a discuta despre Biblie, ci să și citim ce există în Biblie”, a precizat Sanda Teodora Simon, bibliotecar, gazda evenimentului.

Clipe binecuvântate

Despre însemnătatea Bibliei a vorbit celor prezenți părintele Vasile Gherman, cu o mica introducere despre simbolisitica întâlnirii cu elevii de la „Blaga”.

„Este un moment de suflet, clipe de împărtășire de har, și aici aș pleca chiar de la cuvântul persoană, care provine din grecescul prosopon, care înseamnă față. În ideea aceasta ne împărtășim de celălalt în sensul adevărat al cuvântului, în măsura în care ne vedem față către față, nici măcar online sau sub vreo altă formă. Această întâlnire având ca tematică principală Biblia aș dori să fie o întâlnire interactivă în care să ne așezăm împreună în același duh. Poate de multe ori ca elev, și eu ca și doctorand în cazul meu, mă consider în continuare un elev, în măsura în care cineva poate că este profesor, director, are această delegare de a vorbi, cumva sufletește sunt tentat să mă raportez într-un anume fel, într-o stare de așteptare sau de interpretare subiectivă. Oare ce ar putea să spună? Oare chiar va spune ceva profund care să rămână în sufletul meu? Atunci, tocmai la chemarea aceasta v-aș provoca, să reușim împreună să împărtășim câteva cuvinte care să rămână în sufletul nostru și să rodească sau să zidească la timpul potrivit”, s-a adresat elevilor părintele Vasile Gherman.

Evenimentul, la care și-au adus contribuția profesorii Aurelian Friciu, Bianca Rotaru, Emilia Moldovan și bibliotecare Sanda Teodora Simon a fost colorat muzical grație momentul muzical ”Între mult și puțin” susținut de Antonia Botoi, clasa XII-a D și Ștefan Covrig, clasa XI-a F, dar și plastic, prin expoziția de desene cu scene biblice semnată de elevii Bejan Camelia, Cismaș Grigoriana, Crăciun Roxana, Lazar Georgiana, Popovici Oana, Ștefănescu Maria și Toncean Carla, respectiv icoane pe sticlă realizate de eleva Antonia Botoi. În partea a doua a evenimentului, elevii au fost supuși exercițiu de cunoaștere a Sfintei Scripturi, având ca și element de reper Biblia.

„Au fost clipe binecuvântate, clipe interactive, clipe în care împreună am descoperit sensuri noi, frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și importanța lucrării dumnezeiști și a mesajului evanghelic pentru viața fiecăruia dintre noi. Este un moment de bucurie, de binecuvântare. Așa cum arată însăși cuvântul Evangheliei, este o veste bună a unui timp pe care credem că l-am petrecut într-un mod minunat și ne bucurăm pentru aceasta”, a spus părintele Vasile Gherman.

Alin ZAHARIE