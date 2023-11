Baschet: Echipa tânără a marcat peste 100 de puncte

Distribuie

În runda a V-a a Ligii I (divizia secundă), tânăra echipă de baschet din cadrul CSM Târgu Mureș a întâlnit Gheorgheniul pe terenul de joc, aceasta fiind o echipă cu mai multă experiență, cu foști jucători din prima divizie, care țintește promovarea.

După un început mai dificil, echipa lui Péter Faragó nu s-a lăsat mai prejos și au doborât adversarii cu un scor mare.

Potrivit CSM, rezultatul final al meciului a fost următorul:

CSM Târgu Mureș – CSS VSK Gheorgheni: 107-99 (16-26, 30-23, 36-24, 25-26).

Marcatorii din cadrul echipei au fost: Vlad Nistor 28 (5×3), Cristian Mureșan 22 (2×3) + 8 recuperări, Răducu Blaga 20 (2×3), Kiss Roland 17 (3×3), Szilveszter botond 8 (1×3), Bot Róbert 8, Major Koppány 2 și Szász Ian 2.

Au mai jucat și Robert Trif și Patrick Ghiță.

„În primul sfert jocul nostru a scârțâit, diferența s-a datorat în principal impreciziei aruncărilor noastre, pe care am îmbunătățit-o în schimb în sfertul al doilea. La pauză am fost conduși cu doar trei puncte”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, în al treilea sfert, echipa lui Péter Faragó și-a îmbunătățit jocul, iar cu multă alergare și o apărare bună, și-au obosit jucătorii echipei vizitatoare, iar datorită unor aruncări de la distanță reușite, mureșenii au reușit să creeze un avans de peste 10 puncte.

Echipa adversară a încercat să revină în joc, însă mureșenii au avut o apărare foarte bună și i-a împiedicat din a reveni.

„Mă simt foarte bine, mai ales după așa meci. Am avut emoții, mai ales în prima jumătate și în sfertul trei, dar chiar mi-am revenit și cu glezna și sunt pregătit acum 100%. Eu nu consider că este o surpiză această victorie. Consider că suntem o echipă care își arată caracterul și punem mult suflet în meciurile pe care le jucăm. Acum am arătat că suntem o echipă tânără și putem face față și echipelor formate din jucători mai în vârstă. Nici nu se pune problema să fim doar 3-4 jucători în echipă, suntem 12 care ne facem toți treaba. Și cei care stau pe bancă vin cu multă energie și ne ajută foarte mult. Cred că apărările ne-au intrat foarte bine. În primul sfert nu prea, dar după am început să ne revenim”, a declarat Vlad Nistor la finalul meciului.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: depositphotos.com