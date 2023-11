Proiecte noi implementate la Bălăușeri

Distribuie

Primarul comunei Bălăușeri, Varga András Adorján, a semnat, în urmă cu câteva zile, la București, două contracte de finanțare, în valoare totală de 8,2 milioane de lei.

”Am semnat contractul de finanțare pentru înființarea unui Centru de Zi pentru persoane vârstnice în valoare de 7.256.223 de lei. Am început pregătirea studiului de fezabilitate și avizarea proiectului! Am semnat contractul de finanțare pentru modernizarea iluminatului public în Bălăușeri și Chendu, în valoare de 1.000.000 de lei, și am început pregătirea și avizarea proiectului technic!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Bălăușeri.

În aceeași postare, Varga András Adorján a precizat că ”în ciuda faptului că în săptămânile trecute Guvernul a adoptat mai multe măsuri din ce în ce mai restrictive, blocând astfel autoritățile locale în implementarea proiectelor, munca nu se oprește în Comuna Bălăușeri.”

Totodată, primarul comunei Bălăușeri a informat că a semnat recent și un contrat de execuție: Un constructor local a câștigat contractul în valoare de 2.082.000 lei, fără TVA, pentru construirea unui centru de colectare prin aport voluntar în zona localității Agrișteu, am semnat contractul de execuție, lucrările urmând să înceapă la începutul săptămânii viitoare!”.

