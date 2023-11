FOTOREPORTAJ: Cărți ”pentru suflet” lansate de Ani Teglaș

Distribuie

Primitorul și elegantul spațiul al Restaurantului ”Emerald” din Târgu Mureș a găzduit, în urmă cu câteva zile, un dublu eveniment special, de suflet. Ani Teglaș, cunoscută mai degrabă datorită activității sale din domeniul business-ului și al filantropiei, s-a lansat oficial în frumoasa lume a scriitorilor, cu două volume: cartea ”Eseuri pe un colț de suflet, cu frânturi din viața unei inimi și suferință într-o picătură de iubire” și romanul ”Lara, frânturi din viața unei inimi și suferință într-o picătură de iubire”. În partea a doua a serii a avut loc o masă festivă de binefacere organizată de Parohia Ortodoxă nr. 14 Mureșeni din Târgu Mureș, cu scopul de a promova și susține investițiile parohiale aflate în curs de realizare.

De la Facebook, la destinul de scriitor

Amfitrionul dublei lansări de carte a fost îndrăgitul și apreciatul actor Nicu Mihoc, care s-a arătat impresionat de autenticitatea eseurilor semnate de către Ani Teglaș, despre care a spus că sunt ”un fel de povești de viață, simple, directe, care ating sufletul.”

”Am bucuria să văd că a trecut de bariera de a scrie pe Facebook, că toți facem asta, și-a învins emoțiile, temerile, fricile, și a dat spre publicare, și-a asumat acest destin de scriitor la Târgu Mureș, venind cu o carte de eseuri, un colț de suflet, și așa cum mă pricep eu la lectură, și nu mă pricep nici mult, nici puțin, calitatea doamnei Ani Teglaș este că știe să scrie bine, cel puțin la eseu pe mine m-a cucerit”, a afirmat Nicu Mihoc, care s-a declarat mândru de prietenia care îl leagă, de mulți ani, de omul Ani Teglaș.

77 de respirații în scris

Primul cititor al textelor semnate de către Ani Teglaș, precum și cel dintâi corector al celor două cărți lansate a fost Alina Aldea, prietenă și confidentă a scriitoarei.

”A trebuit să dovedesc că mă pot ridica la înălțimea încrederii acordate. Asta am încercat atunci când am preluat această sarcină și sper din tot sufletul că nu am dezamăgit-o. Nu voi spune foarte multe despre eseuri, deoarece Părintele Necula a spus atât de frumos că acestea sunt 77 de respirații. Cum spuneam, cele 77 de respirații sau 77 de trepte cum le-a numit tot Părintele Necula, vor fi urcate de dumneavoastră în ritmul propriului suflet și dacă îmi permiteți, îndrăznesc să cred și vă îndemn dragii mei să nu vă întrebați niciodată când citiți un poem, un eseu, ce a vrut să spună poetul. Știți de ce? Pentru că trebuie să simțiți ce sufletul dumneavoastră vă permite. Și știți de ce? Pentru că poetul a spus exact ce a vrut să spună, doar că depinde de noi ceea ce înțelegem din ce a spus poeta în cazul nostru”, a arătat Alina Aldea.

Formule de Acatist interior

Totodată, Alina Aldea a lecturat prefața cărții ”Eseuri pe un colț de suflet, cu frânturi din viața unei inimi și suferință într-o picătură de iubire”, semnată de Părintele Constantin Necula.

”Ce ne propune Ani Teglaș (Pop) este o limpezire a omeniei din noi. Nu e numai inspirație, ci refuzul de a ne lăsa să respirăm aerul toxic al necuvintelor ce zdrobesc cu răutate liniștea meditației și hotărâta melancolie a Împărăției cerurilor. Ceea ce nu-mi pare puțin pentru vremea vremuită și viermuită de urâtul de acum. Nu avem o înșirare de cuvinte magice, ci un respiro continuu printre cuvinte. Formule de Acatist interior care place aproape instantaneu”, a scris, în prefața cărții, Părintele Constantin Necula.

Ecou Transilvan, o familie mare

Directoarea Editurii Ecou Transilvan din Cluj Napoca, Nadia Fărcaș, a apreciat că dubla lansare de carte este ”un moment de mare bucurie spirituală” și i-a mulțumit Bunului Dumnezeu ”pentru toți prietenii dragi pe care îi trimite la Editura Ecou Transilvan.”

”Să știți că toți autorii noștri sunt prieteni de suflet, și mă bucur că am creat o familie mare în Editura Ecou Transilvan. Și iată că astăzi o primim cu mare drag și cu lacrimă la colțul ochiului pe Ani Teglaș (Pop), pe care o iubesc din tot sufletul și Lara, pe care am cunoscut-o astăzi, un copil minunat, un copil frumos. Așa ar trebui să fim toți, sinceri și curați la suflet. Pentru că avem nevoie în aceste vremuri tulburi să ne bucurăm și de lucruri frumoase. Și ce poate fi mai frumos decât o carte pentru suflet, o carte pentru sufletele oamenilor? Iată, Ani Teglaș (Pop) vine astăzi în fața dumneavoastră cu primele ei cărți”, a afirmat Nadia Fărcaș.

Două cărți ca doi copii de suflet

Cuvântul de final i-a aparținut autoarei cărților ”Eseuri pe un colț de suflet, cu frânturi din viața unei inimi și suferință într-o picătură de iubire” și ”Lara, frânturi din viața unei inimi și suferință într-o picătură de iubire”, Ani Teglaș, a cărei pasiune pentru scris datează încă din anii liceului.

”Sunt două cărți și chiar m-am gândit că sunt copii mei de suflet. Mi-au schimbat viața, la fel cum copii mei când au apărut în viața mea m-au transformat, am devenit alt om, exact și aceste cărți m-au făcut mai bună, mai sufletistă, și sunt foarte mândră de ele și foarte fericită. Aceste cărți sunt rodul scrierilor de mulți ani, am spus de multe ori că eu sunt un scriitor amator, deci nu sunt de profesie scriitor. Le-am adunat în aceste două volume cum s-a spus, la îndemnul prietenilor, și au văzut lumina tiparului”, a mărturisit scriitoarea Ani Teglaș.

Masă festivă de binefacere

Al doilea eveniment al serii, masa festivă de binefacere, a fost organizată la inițiativa părintelui Ioan Chebuțiu, pentru a marca într-un mod creștin sărbătoarea Lăsatul Secului, și și-a propus susținerea investițiilor demarate în Parohia Ortodoxă Nr. 14 Mureșeni din Târgu Mureș.

”La toate evenimentele, la toate sărbătorile importante, la toate situațiile deosebite doamna Ani a fost, este și cred că va fi alături de noi. Este o femeie frumoasă, așa cum zicem noi că un creștin este un om frumos, adică un om care gândește, vorbește, se poartă frumos, doamna Ani Teglaș este o femeie frumoasă, un om frumos, care gândește, vorbește, se poartă frumos, și sunt bucuros că Dumnezeu a rânduit să se întâmple aceasta tocmai cu acest prilej”, a spus părintele Ioan Chebuțiu despre scriitoarea Ani Teglaș.

Despre semnificațiile sărbătorii Lăsatul Secului și ale Postului Crăciunului a vorbit apoi părintele Gigel Roată, care a transmis mulțumiri tuturor celor prezenți, ”oameni frumoși” veniți să se bucure împreună de realizările din cadrul Parohiei nr. 14 Mureșeni.

”Dragi oaspeți, este o onoare și o bucurie în această seară să fim împreună, la Lăsatul Secului, în 14, pentru Parohia 14. Este un eveniment început undeva prin 2013, stopat de pandemie. Am socotit de cuvință să îmbinăm utilul cu plăcutul și cu frumosul. Acest eveniment înseamnă o masă festivă, cu un moment artistic, pentru susținerea investițiilor parohiale în curs, dar și pentru a-i ține aproape pe toți oamenii frumoși, toți oamenii de bine, cu care într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, colaborăm în această viață și în această rânduială. Sunt oameni apropiați Parohiei noastre, oameni apropiați realizărilor noastre și nu ne putem bucura decât împreună. Așa cum nu ne putem bucura singuri, e nevoie de solidaritate, suntem aproape în bucurii, suntem aproape și în necazuri, suntem oameni și întâi de toate suntem creștini. Dumnezeu să ne ajute la toți!”, au fost cuvintele rostite cu multă căldură de către părintele Gigel Roată.

Text și foto: Alex TOTH