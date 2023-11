LIVE: ”Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale”, conferință organizată la Târgu Mureș

Distribuie

Revista economică Transilvania Business și cotidianul Zi de Zi organizează joi, 23 noiembrie, de la ora 10.15, Conferința cu tema ”Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Noua abordare.”

În noul climat generat de investițiile consistente, multiple, esențiale, din fonduri europene și românești în Sănătatea Publică, și o dată cu Noul Contract Cadru al Casei Naționale de Sănătate, ne vom bucura de spitale noi și aparatură de ultimă generație. În vreme ce investitorii privați în sistemul de sănătate s-au adaptat cerințelor pieței, noua arhitectură a provocărilor din sistemul public de sănătate aduce o serie de dileme, întrebări, soluții pe care revista Transilvania Business, alături de elita din sănătatea publică și privată transilvăneană, dar si națională, vine să le propună înspre dezbatere la conferința găzduită de Europa BallRoom din Târgu Mureș.

Gazdele evenimentului sunt jurnalista Ligia Voro, redactor șef al revistei Transilvania Business, și Conf. Dr. Corneliu Florin Buicu, deputat PSD și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, care are și titulatura de Mentor al conferinței.

”Ne bucurăm să putem organiza prima conferință regională de sănătate la Târgu Mureș, în acest fief recunoscut pentru valoarea atât a medicilor, cât și a farmaciștilor și a altor profesioniști din domeniul sănătății. Vom avea două paneluri de discuție, despre finanțarea serviciilor medicale și despre dezvoltarea infrastructurii de sănătate. Ne vom concentra mai mult pe zona de Centru și de Nord-Vest a țării”, a afirmat jurnalista Ligia Voro.

Dialog între actorii sistemului de sănătate

În debutul alocuțiunii sale, Conf. Dr. Corneliu Florin Buicu a transmis mulțumiri participanților la conferință și a îndemnat audiența să rămână activă pe durata conferinței.

”Așa mi-aș dori să fie această întâlnire, un dialog între actorii care alcătuiesc sistemul de sănătate. Acesta este rolul meu de astăzi, voi încerca, din punct de vedere profesional, să moderez și chiar să pun întrebări legate de sistemul de sănătate”, a precizat deputatul Corneliu Florin Buicu.

Referindu-se la faptul că UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este principalul partener al conferinței, Conf. Dr. Corneliu Florin Buicu a subliniat necesitatea încheierii de parteneriate între actorii din sistemul de sănătate.

”Universitatea are multiple roluri. Are rolul de a pregăti resursa umană, dar are și rolul de a se deschide către comunitate, iar manifestarea de astăzi este această deschidere către comunitate a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, astfel încât împreună cu actorii din sistem, cu furnizorii de servicii medicale, cu industria, cu reglementatorii, cu asiguratorii, să încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care se pot naște”, a arătat Conf. Dr. Corneliu Florin Buicu.

Alex TOTH