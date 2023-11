FOTO: Caravana USR Dizabilități la Târgu Mureș

Distribuie

Caravana USR Dizabilități a poposit sâmbătă, 25 noiembrie, la Târgu Mureș. Organizată de Asociația Natura Noastră împreună cu USR Dizabilități, acest al zecelea popas al Caravanei a prezentat și târgumureșenilor Ghidul practic cu soluții de bun-simț elaborat de voluntarii din cadrul echipei USR Dizabilități.

Ghid cu soluții practice

Scopul Caravanelor USR Dizabilități este de a prezenta Ghidul cu soluții practice, pentru rezolvarea problemelor locale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Ghidul cuprinde 17 soluții din domenii diverse: sănătate, educație, social, încadrarea în muncă, accesibilizare, transport. Toate aceste propuneri sunt gândite pentru a veni în sprijinul autorităților administrației publice locale care sunt deschise la dialog în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități din comunitate. ”Schimbarea mentalităților societății cu privire la modul în care sunt percepute persoanele cu dizabilități este un alt scop al Caravanelor USR Dizabilități. Acest deziderat nu poate fi atins decât prin implicarea activă a persoanelor cu dizabilități în viața comunităților locale și participarea lor la luarea deciziilor referitoarea la propriile drepturi”, a declarat Claudia Gasparini, din partea echipei de coordonare a proiectului.

Caravana USR Dizabilități a avut și o importantă componentă de conștientizare a problemelor cu care se confruntă zi de zi persoanele cu dizabilități și a necesității respectării drepturilor acestora. În cadrul dezabaterilor pe marginea soluțiilor din ghid, ong-urile locale și persoanele invitate și-au expus multiplele probleme cu care se confruntă, au intrat în dialog cu reprezentanții autorităților locale și s-au pus baze solide pentru viitoare parteneriate.

Normalitatea se asigură prin legislație

La Caravană au participat circa 60 de persoane dornice să afle soluțiile din ghid propuse de USR Dizabilități și să interacționeze cu persoanele cu dizabilități care au participat la realizarea ghidului, care prin realizările lor sunt un exemplu de urmat pentru alte persoane cu dizabilități, și nu numai.

”Scopul nostru este informarea și conștientizarea funcționarilor publici din instituțiile statului și a societății civile cu referire la drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități pentru o normalitate demnă de o țară europeană cu principii liberale”, a declarat Sorin Para, care s-a alăturat Caravanei cu căruciorul cu rotile. Normalitate este ceea ce-și doresc persoanele cu dizabilități, nu caritate.

”Normalitatea se asigură printr-o legislație coerentă și incluzivă. Instituțiile publice își pot îndeplini atribuțiile în limita legilor existente. Organizațiile nonguvernamentale pot suplini instituțiile statului, dar și ele au nevoie de o legislație corectă și fără lacune. De aceea soluția este una politică, oricât am încerca să nu politizăm suferința semenilor noștri”, a declarat fostul subprefect al județului Mureș, Lucia Hang, în calitate de organizator al evenimentului târgumureșean.

Cină pe întuneric

Evenimentul s-a încheiat cu un atelier de conștientizare: o cină pe întuneric. Astfel, patru invitați, directoarea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, Andreia Moraru, consilierul local Radu Pescar, președintele Fundației Alpha Transilvană, dr. Alexandru Lupșa, precum și Lucia Hang, în calitate de organizator, au fost legați la ochi, și li s-au aplicat căști, având astfel ocazia de a experimenta cum este să fii lipsit de câteva simțuri esențiale. Invitații legați la ochi nu au putut vedea pe unde merg, ce anume au în farfurie, unde sunt tacâmurile, iar experimentul a creat reacții și senzații diverse.

„Sunt onorată că am găzduit și la Târgu Mureș acest eveniment. Am reușit să aducem laolaltă oameni cu experiențe și perspective diverse și am creat un spațiu al schimbului de idei și dezbateri constructive. Atelierele au fost și ele experiențe unice pentru majoritatea participanților. Astfel de acțiuni reușesc să ne facă să realizăm dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități”, a încheiat Lucia Hang.

(Redacția)