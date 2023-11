FOTOREPORTAJ: Eveniment special, la inaugurarea Baroului Mureș. Ministrul Justiției, întâlnire cu avocații mureșeni

Distribuie

Ministrul Justiției din România, Alina Gorghiu, a participat vineri, 24 noiembrie, la evenimentul de inaugurare a sediului Baroului Mureș. Clădirea care găzduiește Baroul Mureș se află pe strada Marton Aron nr. 8/1, la doar două străzi distanță de Palatul de Justiție din Târgu Mureș, a fost achiziționată în anul 2018 și a beneficiat de renovări interioare în anii 2019 și 2020 și de renovare la exterior în anul 2023, inclusiv panouri solare și instalație de climatizare.

La eveniment au participat și Bogdan Ilea – secretar de stat în Ministerul Justiției, avocatul Ciprian Dobre, în prezent prefect al județului Mureș, precum și reprezentanți ai instanțelor din Târgu Mureș, care au fost întâmpinați de către av. Viorel Gorea – decanul Baroului Mureș, av. Nicolae Traian Galdea – prodecanul Baroului Mureș, alături de câțiva reprezentanți ai Consiliului Baroului Mureș.

Ședință informală, la sediul Baroului

Timp de aproape o oră, sala de ședințe a Baroului Mureș a găzduit o ședință informală cu ministrul Justiției, în cadrul căreia au fost dezbătute teme de interes pentru avocați, dar și pentru justițiabili.

”Evenimentul de astăzi a constat într-o reinaugurare a sediului Baroului, după ample lucrări de renovare, de reabilitare a imobilului din Marton Aron numărul 8, apartamentul 1. Desigur, această reinaugurare a sediului am corelat-o în mod fericit cu prezența doamnei ministru Alina Gorghiu în Târgu Mureș, pentru inaugurarea sediului instanțelor de judecată. Am găsit oportună nevoia de a discuta cu doamna ministru, dar și cu reprezentanți ai instanțelor de judecată care ne-au onorat cu prezența, probleme care sunt de actualitate pentru avocați, care sunt de actualitate pentru desfășurarea actului de justiție, astfel încât evenimentul în sine reprezintă un plus atât pentru noi, avocații, cât și pentru buna funcționare a justiției mureșene. Din această perspectivă am avut și avem privilegiul ca sediul pe care îl deținem să se prezinte într-o lumină extrem de frumoasă, de favorabilă, este un sediu pus la punct cum se spune, care prezintă toate facilitățile și utilitățile necesare și care asigură atât pentru personalul propriu, cât și pentru avocații care ne calcă pragul, condiții optime de desfășurare a activității”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, av. Viorel Gorea.

Memoriu către ministrul Justiției

La finalul întâlnirii informale, conducerea Baroului Mureș a înmânat ministrului Justiției un memoriu cu diverse doleanțe și chiar propuneri pentru îmbunătățirea activității din sectorul justiției.

”I-am înmânat doamnei ministru Alina Gorghiu un memoriu în care am punctat o serie de probleme pe care în mod uzual le avem cu instanțele, dificultăți pe care le înregistrează justițiabilii sau chiar avocații și din punctul acesta de vedere în afara materialului scris s-au purtat și discuții punctuale în cadrul acestei ședințe informale cu doamna ministru și cu președinții de instanță, legat de aceste probleme”, a subliniat decanul Baroului Mureș.

Mesaj special, în Cartea de Onoare

La finalul vizitei, ministrul Justiției a semnat în Cartea de Onoare a Baroului Mureș, nu înainte de a-i felicita pe avocații mureșeni: ”Aveți unul dintre cele mai frumoase sedii, ceea ce mă bucură pentru că sunt județe, nu am să dau nume, unde sunt sedii improprii.”

”O societate fără avocați ar fi tristă! O justiție fără avocați ar fi ineficiantă și incompletă! Sunt avocat înainte de orice altă demnitate pe care am ocupat-o în acești ani mulți de viață publică! Și este momentul să mulțumesc tuturor avocaților pentru parteneriatul loial, constructiv, cu Ministerul Justiției!”, este mesajul scris de Alina Gorghiu în Cartea de Onoare a Baroului Mureș.

Text și foto: Alex TOTH