”O scrisoare pierdută”, versiunea 2023. Gáspárik Attila, reacție genială la gafa lui Klaus Iohannis

Ex-directorul Teatrului Național Târgu Mureș, Gáspárik Attila, a fost invitat de președintele României, Klaus Iohannis, să participe la Recepția Oficială oferită cu prilejul Zilei Naționale a României. Evenimentul de gală va avea loc vineri, 1 decembrie, de la ora 14.00, în Sala ”Unirii” din incinta Palatului Cotroceni din Târgu Mureș.

Demisionar din septembrie 2022

La prima vedere, invitația primită de către Gáspárik Attila este mai mult decât onorantă.

În realitate însă, Gáspárik Attila a renunțat prin demisie la funcția de director al Teatrului Național Târgu Mureș în urmă cu mai bine de un an, gestul său fiind însoțit și de o scrisoare deschisă adresată tocmai președintelui României, în luna septembrie 2022.

Și chiar dacă ar fi fost director al instituției și astăzi, Gáspárik Attila nu ar fi putut da curs invitației dintr-un motiv bizar: în invitația care a ajuns la destinație în data de 28 noiembrie i se solicita să confirme prezența până în data de 24 noiembrie!

Gáspárik Attila, răspuns haios, dar tăios

Incredibila întâmplare a fost dezvăluită chiar de către Gáspárik Attila, care a scris marți, 28 noiembrie, un text pe cât de haios pe atât de incisiv pe pagina sa de Facebook, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”Astăzi 28 noiembrie pe adresa Teatrului Național din Târgu Mureș a venit această scrisoare! Conține o invitație, în care se precizează, să trimit răspuns până pe 24 noiembrie! Sunt onorat domnule Președinte Klaus Werner Iohannis!

Țin să precizez!

De un an jumate mi-am dat demisia, după ce nici ministerul, nici Parlamentul nici instituția Prezidențială nu mi-a răspuns la scrisorile mele referitoare la situația clădirii a teatrului pe care-l conduceam pe atunci! Am cerut aplicarea programului guvernamental în care expris-verbis era menționată reabilitarea. N-a venit răspuns, am înțeles atitudinea. Am considerat că persoana mea este o piedică. Am plecat.

În plus, stimate Domnule Președinte, timp de 11 ani nu m-ați invitat, la nici un eveniment ținut la Cotroceni, acuma ce s-a întâmplat? Sint 8 teatre Naționale în această țară, e atât de greu să mai aruncați, Dumneavoastră sau colegi dumneavoastră o privire spre ele? Totuși de la cine așteptați cultivarea minții, inimii și a identității ? Două teatre de peste un an n-au director numit prin concurs!

Mulțumesc pentru invitație dacă vă pot ajuta, poate ca voluntar, să mai înțelegeți ce se petrece în domeniu cultural vă stau la dispoziție. Mă găsiți la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. La teatru să nu mai scrieți!”.

Alex TOTH