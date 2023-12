FOTOREPORTAJ: Prefectul Ciprian Dobre acordă Fibula de la Suseni UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și lui Iacob Răzvan Șulea, Protopopul Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș

Distribuie

De Ziua Națională a României, gloria se răsfrânge asupra acelora care, prin munca lor asiduă, aduc prestigiu meleagurilor natale și contribuie la promovarea identității societății românești și care își construiesc reușita pe baza idealului național unanim. Instituția Prefectului – Județul Mureș a ales să valorifice această zi sfântă și deosebit de importantă pentru sorgintea națiunii noastre prin a-i recompensa pe mureșenii care au excelat în domeniile lor profesionale, acordându-le acestora cea mai prestigioasă distincție din județul nostru, Fibula de la Suseni.

Descoperită în anul 1924 și acordată drept premiu oamenilor merituoși începând cu anul 2001, Fibula de la Suseni este cea mai înaltă formă de considerație, însemn de prețuire și apreciere publică. În cadrul celei de-a 22-a ediții a decernării distincției Fibula de la Suseni, organizată vineri, 1 decembrie, la Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș, nouă nume mureșene au fost nominalizate, reprezentând oameni de anvergură ai județului, care au cunoscut performanța prin efort profesional și dedicare sacerdotală: Mariana Gorczyca – scriitoare, Răzvan Iacob Șulea – protopopul ortodox al municipiului Târgu Mureș, Dorin Stanciu – toboșarul Cetății Medievale Sighișoara, Ella Kovacs – multiplă campioană națională la atletism, Szélyes Ferenc – actor și președinte al Asociației Teatru Șura, Radu Florea – jurnalist și artist plastic, Mihai Suciu – prozator și publicist, Petruț Chirteș – meșter popular și ”Tezaur Uman Viu” și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

„Trebuie să vă mărturisesc cel puțin două lucruri, anume faptul că eu cred într-un destin bun al județului Mureș și cred că prin înțelepciune putem să schimbăm lucrurile, iar dovada acestui lucru sunteți exact dumneavoastră. Astăzi, ne-am gândit să vă mulțumim decernându-vă ceea ce putem noi, cea mai înaltă distincție a județului Mureș, Fibula de la Suseni, unul dintre cele mai importante artefacte ale județului Mureș, ale României de când există civilizație umană. Cred, de asemenea, că dumneavoastră sunteți cei care ne reprezentanți, cei care astăzi sunteți practic ambasadorii gândurilor noastre și cel mai important lucru este de fapt să duci gândurile până la capăt, adică să le înfăptuiești”, a precizat Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș.

Visul mureșean

Festivitatea de decernare a veritabilei distincții a debutat prin numirea și felicitarea scriitoare Mariana Gorczyca, introdusă publicului prin frumoasele cuvinte rostite în semn de Laudatio de către directorul Institutului de Cercetări în Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Corneliu Sigmirean.

„Pentru că vin dinspre proză, aș vrea să rezum un vis de-al meu – Mureșul va deveni în curând ceea ce înseamnă Sibiul sau Clujul. Sibiul cu Festivalul Internațional de Teatru, Clujul cu Festivalul de Film. Îmi imaginez Târgu Mureşul, pentru că este oarecum scindat, o reunire a forțelor şi un limbaj al muzicii care să se transforme într-un festival de câteva zile, în care atât maghiarii, cât şi românii să facă din Târgu Mureş un obiectiv de vizitat şi de revizitat”, a afirmat scriitoarea.

Despre adevărata bucurie

Cea de-a doua persoană căreia i s-a încredințat prestigioasa distincție a fost protopopul ortodox al municipiului Târgu Mureș, Răzvan Iacob Șulea. Momentul de Laudatio a fost susținut de către arhidiaconul lector univ. dr. Răzvan Brudiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În cadrul discursului său, părintele Răzvan Iacob Șurlea a dat curs sentimentelor care abundau interior, vorbind despre simțământul adevăratei bucurii: „Voi enumera trei sentimente care mă încearcă. Mă simt onorat de a face parte dintre cei care punem osul la treabă și încercăm să facem ca lucrurile să fie pe placul lui Dumnezeu întâi de toate. Al doilea sentiment care mă încearcă este bucuria, dar să nu uităm faptul că bucuria adevărată nu se trăiește în singurătate, nu poți fi fericit singur, de aceea doresc să vă împărtășesc bucuria mea fiecăruia dintre dumneavoastră, ca împreună, cu toții, să fim fericiți. Iar cel de-al treilea sentiment care mă încearcă în aceste momente deosebite este responsabilitatea cu care m-a înzestrați fiecare dintre dumneavoastră”.

Cel care salută turiștii în 60 de limbi

În continuare, Fibula de la Suseni a fost atribuită toboșarului Cetății Medievale din Sighișoara, Dorin Stanciu, cel care și-a creat un renume în turismul sighișorean prin intermediul caracterului vesel și a talentului său incontestabil. Toboșarul este recunoscut drept cel care salută turiștii din Cetate în 60 de limbi. Dorin Stanciu a fost introdus prin prezentarea directorului Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșculă.

„Premiul aceste este mare lucru, este un premiu de suflet. Este o muncă de aproape 20 de ani pe stradă, pe ploaie, pe vânt, cu aceeași modestie, cu aceeași dăruire. Așa le spun la copii – ai încredere în Dumnezeu, ai încredere în ceea ce îți propui și sigur vei reuși”, au fost cuvintele emoționante ale toboșarului.

Campioană europeană la atletism

Cea de-a patra persoană căreia i-a fost decernată impresionanta distincție a fost Ella Kovacs, campioană europeană și multiplă campioană națională la atletism, a cărei moment de Laudatio a fost prezentat de prof. univ. dr. Corina Țifrea.

„Este o mare bucurie și o mândrie pentru mine să fiu apreciată pentru cariera mea sportivă. Voi purta această distincție cu mândrie și responsabilitate și mă angajez să promovez sportul și stilul de viață sănătos în rândul tinerilor și nu numai”, a fost promisiunea laureatei.

Reușite universitare răsunătoare

În cadrul festivității au fost recunoscute atât eforturile individuale, cât și cele colective, motiv pentru care printre laureați s-a aflat și o instituție academică, cea care încorporează eforturile unanime ale unei colectivități de oameni cu idealuri comune – performanța în educație. Astfel, cea de-a cincea nominalizare a aparținut Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș, reprezentată de rectorul universității, prof. dr. Leonard Azamfirei. Momentul de Laudatio a fost susținut de către președintele Senatului UMFST, prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

„De-a lungul timpului, universitatea a primit de mai multe ori recunoașteri naționale, atât din partea președinției, cât și din partea unor ministere importante din România, dar este pentru prima dată când universitatea din Târgu Mureș primește o recunoaștere din partea unor autorități locale. Astăzi spun că UMFST este a Târgu Mureșului și va rămâne aici. Dacă Fibula are 3000 de ani de istorie, vă garantez că nici universitatea nu se va opri aici”, a explicat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Maestru al teatrului

Din spectrul teatral s-a remarcat anul acesta Szélyes Ferenc, președintele Asociației Teatrul Șura, introdus laudativ de jurnalistul Vajda Gyuri.

„În anul acesta și în anii precedenți am primit foarte multe premii pentru actorie și în țară și peste hotare, dar cred că această distincție îmi este mult mai dragă pentru că am primit-o de la ai mei, este singura pe care am primit-o în județul Mureș”, au fost cuvintele înduioșătoare ale actorului laureat.

Un talent dual

Cel de-al șaptelea titlu decernat a aparținut jurnalistului și artistului Radu Florea, care a fost introdus prin cuvinte de considerație, rostite din inimă de către Virgil Natea, redactorul-șef al Radio Târgu Mureș.

“E mai ușor să faci o emisiune radio în direct toată ziua, decât să vorbești în spațiul public vizibil. Dedic această onorată distincție, care mă responsabilizează peste măsură, echipei de la Radio Târgu Mureș, părinților mei pentru că mi-au dat cei șapte ani de acasă și poate de vreo 2-3 mai mult decât atât, profesioniștilor radioului public, Radio România, Prefecturii Județului Mureș, colegului meu, jurnalistului și omului de cultură Mureșean Mihai Suciu pentru această fantastică idee, și nu în ultimul rând, fiicei mele, pentru că există”, a comunicat Radu Florea.

Inițiatorul ideii, premiat cu creația sa

Penultima nominalizare a aparținut prozatorului și publicistului Mihai Suciu, introdus printr-un moment de Laudatio de către prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

“<<Când vorbesc despre mine, îmi vine să îmi scot pălăria>>, spunea Balzac. Eu nu o să-mi scot pălăria pentru că nu am avut niciodată acest accesoriu vestimentar sau, mă rog, mijloc de comunicare nonverbală și nici nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine, dar voi vorbi despre altceva și anume o faptă care a fost menționată de mai multe ori aici, această Fibulă de la Suseni. Mă felicit pe mine pentru că am avut această idee atunci”, a precizat Mihai Suciu.

”Tezaur Uman Viu”

Festivitatea de decernare a distincției Fibula de la Suseni s-a încheiat prin premierea lui Petruț Chirteș, introdus laudativ de către dr. Roxana Maria Man, directorul Muzeului Etnografic din Reghin.

„Cel mai mult lucrez pentru culte. Cu toate cultele sunt frate. Nu este săptămână în care să nu îmi calce pragul câte un preot. Vreau să ne iubim unii pe alții și să ne zicem frați”, a comunicat acesta.

Distincții unice

La finalul festivității a avut loc un moment cultural reprezentat prin interpretarea a două melodii tradiționale de către Grupul Vocal „Zestrea” din satul Dulcea, care a încheiat evenimentul într-o notă festivă, în tonurile cântului național.

„Cred că în județul Mureș și chiar în toată țara, aceste distincții sunt unice. Noi, mureșenii, ne mândrim cu foarte multe lucruri. Chiar prin acest Palat al Culturi, care este unic în tot județul, în toată țara și poate chiar și în Europa. Totodată, noi, mureșenii, trebuie să ne mândrim și cu UMFST și cu Universitatea de Teatru și avem o mulțime de lucruri în Târgu Mureș care sunt fie unice, fie foarte importante”, a conchis Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Alex TOTH