Mureș: Furnizor nou de servicii de transport medical neasistat

Academia de Sănătate Samariteană Mureș are începând de miercuri, 6 decembrie, un nou serviciu autorizat, respectiv serviciul de ambulanță care oferă transport medical neasistat persoanelor nedeplasabile, la cerere.

Detalii despre noul serviciu

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Academiei de Sănătate Samariteană Mureș, ambulanța asigură confort superior și beneficiază de multiple dotări, necesare acestui serviciu.

”Serviciile de transport medical neasistat se adresează persoanelor stabile, din punct de vedere medical (non-urgențe), care necesită transport special, care trebuie transferați între spitale, la alt centru/ cămin de vârstnici sau acasă. Astfel, asigurăm transportul pacienților, neasistat, pentru externare/ internare în spital, consultații policlinică, CT, RMN, examene radiologice, transport județean, interjudețean, național”, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește cele mai solicitate servicii de transport medical neasistat, acestea sunt următoarele: transportul la și de la azile și cămine de bătrâni pentru consult de specialitate, transportul pacienților cu diferite tipuri de fracturi, fiind imobilizați, transportul pacienților externați din unitățile sanitare la domiciliul acestuia, transport pentru efectuarea dializei de la domiciliu la spital și retur, transport la orice instituție, atât intern cât și internațional și transportul celor ce necesită furnizarea de oxigen și asistență medicală pe durata deplasării.

”Știm că participarea la programările din spital/ efectuarea unor tratamente pot fi o experiență stresantă și cu siguranță nu este ceva ce așteptați cu nerăbdare. De aceea, ne asigurăm că oferim un serviciu de ambulanță privată complet personalizat, astfel încât fiecărei persoane să-i fie cât mai confortabilă deplasarea atunci când călătorește cu noi. Programări la numărul: 0775-112.112”, se mai arată în comunicat.

Dorința ”de a schimba în bine societatea”

Academia de Sănătate Samariteană Mureș este un centru socio-medical de tip rezidențial pentru vârstnici din localitatea Ernei care acordă atât îngrijire medicală pentru bolnavi cu afecțiuni cronice și cu diferite probleme sociale, cât și îngrijire, asistare și sprijin în integrarea socio-medicală.

”Încă de la începutul existenței noastre, ne-am implicat activ în programe și proiecte de responsabilitate socială, sprijinind o cauză, o idee creativă sau dorința de a schimba în bine societatea, am pus bazele realizării unui vis despre modul în care ar trebui să privim sănătatea. Una din marile mele preocupări a fost să creez mereu ceva de care oamenii au nevoie. Am identificat, în urmă cu trei ani, insuficiența serviciilor de îngrijire și rezidențiale dedicate seniorilor. Pe parcursul desfășurării activității, am constatat nevoia unui centru medical integrat cu specialități multiple și le-am gândit ca pe un adevărat ecosistem medical”, a precizat Ionela Ciotlăuș, președintele Academiei de Sănătate Samariteană Mureș.

