Sărbători fără foc de artificii și petarde la Târgu Mureș

Distribuie

Cumpăna dintre ani va fi întâmpinată fără artificii la Târgu Mureș, au anunțat marți, 12 decembrie, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

”Decizia a fost impusă prin prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 90/27 octombrie 2023, care prevede restricționarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor de sfârșit de an. Deși Primăria a prevăzut în buget banii necesari pentru focul de artificii, ordonanța mai sus menționată limitează cheltuielile privind desfășurarea evenimentelor de final de an. Tot în contextul sărbătorilor de iarnă, pentru prevenirea incidentelor provocate de petarde și artificii, în urma Hotărârii Colegiului Prefectural al Județului Mureș nr. 3/8 decembrie 2023, Primăria Târgu Mureș nu va emite, în acest an, avize de amplasament pe domeniul public sau privat, pentru comercializarea articolelor pirotehnice”, se menționează pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)