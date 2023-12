Dr. Tanaszi Sarolta, final de mandat la conducerea Spitalului Municipal Sighișoara

Distribuie

Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sîrbu, a anunțat vineri, 15 decembrie, că începând cu data de 18 decembrie 2023 Spitalul Municipal Sighișoara va avea un nou manager interimar.

Un primar nemulțumit

Anunțul a fost făcut printr-un material video postat pe pagina de Facebook a primarului municipiului Sighișoara.

”Așa cum știm cu toții, când vorbim de sănătate trebuie să fim raționali și asumați. În data de 16 decembrie 2023 încetează de drept contractul actualului manager al Spitalului Municipal, ceea ce înseamnă că în condițiile legii am obligația de a numi un manager interimar. Provizoriu. Cum bine știm cu toții, situația Spitalului Municipal Sighișoara nu este una foarte bună. În acest moment, înregistrează datorii de peste 3 milioane de lei, înregistrează arierate despre care am aflat doar în luna septembrie, dar se pare că acestea sunt mai vechi, și datorii la contribuțiile pentru angajați la stat. Ceea ce nu este un lucru pozitiv, deloc. Toate aceste lucruri, restanțele și arieratele, conform legii 273 din 2006 nu fac altceva decât să oprească investițiile de care Spitalul Municipal are nevoie. În această categorie, poate intra și Policlinica, ceea ce nu este deloc un lucru bun. Este o investiție pe care ne-o dorim cu toții pentru care m-am luptat alături de dumneavoastră să o împingem până în acest punct și sunt convins că Spitalul Municipal și noua echipă managerială va găsi soluție pentru a debloca această situație. Pe lângă toate aceste lucruri, îmi doresc să vă citesc din contract, ceea ce este și conform legii, un paragraf privind încetarea înainte de termen a contractului managerial. Și anume: ”în cazul existenței trei luni consecutive de plăți restante a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor.” Am încheiat citatul. Deci am acordat șansa de a rezolva toate aceste probleme până la terminarea contractului. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Având în Vedere toate acestea, având în vedere și problemele mai vechi pe care noi le știm, și anume lipsa medicamentelor ori modul în care aparținătorii pacienților așteaptă și condițiile în care aceștia așteaptă, din data de 18 decembrie 2023 vom avea un manager interimar, un manager cu experiență medicală și în management spitalicesc pe care ne bazăm că va găsi soluții pentru toate aceste probleme, într-un timp cât mai scurt”, a precizat Iulian Sîrbu, care a mai anunțat că ulterior postul va fi scos la concurs.

Un manager dedicat, mesaj de suflet

În aceeași zi, dr. Tanaszi Sarolta, care a ocupat timp de patru ani funcția de manager al Spitalului Municipal Sighișoara, a postat următorul text pe rețeaua de socializare Facebook:

”Au trecut 4 ani ca manager la Spitalul Municipal Sighisoara.

Contractul de management in data de 16 decembrie va inceta in cazul in care nu se va decide prelungirea acestuia de catre conducerea primariei, insa in acesti 4 ani am trait multe si am trecut prin multe impreuna cu colectivul spitalului, un colectiv special, care s-a dezvoltat, a devenit mai puternic in tot acest timp.

Inca de cand am fost numita manager interimar in 2019 a fost o perioada intensa, au fost momente pline de emotii cand cu ajutorul colectivului,a comunitatii, a unor institutii, societati , oameni cu suflet, Asociatia Ioana Figan – o speranta, o minune, s-a renovat ” maternitatea”, pentru a putea obtine prelungirea autorizatiei de functionare si a nu ramane Sighisoara fara acest serviciu, care poate nu e perfect nici acum, avand in vedere ca este la distanta de locatia principala a unitatii, insa personalul se straduieste sa ofere pacientelor si micutilor care vin pe lume tot suportul necesar.

Dupa promovarea concursului de manager din 17 decembrie am ocupat functia de manager, pana in prezent, infruntand multe obstacole, insa traind si multe momente frumoase si drage alaturi de oameni frumosi.

Apoi in martie 2020 a inceput pandemia, o alta incercare, o perioada dificila, necunoscuta, plina de teama, nopti nedormite, empatie, grija pentru personalul care era expus in fiecare moment pericolului de infectare insa tratau pacientii cu o dedicare iesita din comun, pentru care eu personal le sunt recunoscatoare si le multumesc ca au fost exceptionali ca echipa, ca profesionisti si ca oameni in primul rand.

In timpul in care personalul medical lupta pentru a trata pacientii internati in zonele Covid- 19, spitalul devenind spital suport Covid inca din luna martie, personalul din zona administratiei, Tesa, comitetul director, se lupta fiecare cu toata priceperea, sa asigure echipamente de protectie, aparatura, sa recruteze personal, sa asigure suportul necesar colegilor nostri.

Iar echipa de muncitori impreuna cu coordonatori acestora au fost de laudat, au asigurat circuite, au intervenit prompt la solicitari, care nu au fost putine, avand in vedere infrastructura invechita, au muncit si au fost un exemplu, ca se poate.

O alta reusita este formarea echipei Blocului alimentar, care au dat exemplu la nivel national si asa am reusit sa initiez competitia Meniuri de spitale, medicamente pentru suflet, un „master chef al spitalelor, care s-a bucurat de un succes neasteptat si am convingerea ca am reusit sa schimbam mentalitati in ceea ce priveste hrana din spitale. Este o satisfactie de nedescris sa poti schimba un pic macar ceva ce a fost acceptat ani la rand ca o normalitate. Multumesc fiecaruia care a facut posibil acest lucru.

In ciuda greutatilor si oboselii am dorit sa ofer macar cate un pic de recunostinta si in acea perioada si am organizat in fiecare an macar o data de Ziua mondiala a Sanatatii un mic moment dedicat personalului, pentru a nu uita ca nu sunt singuri si ca sunt apreciati. De sarbatori am tinut neaparat sa pot darui putina bucurie prin colinzi, un mos cu cateva daruri, dar in special ma bucur ca am trait bucuria de a fi impreuna zambind.

Am organizat si conferinta cu tema medicala, Nasterea ca o poveste, dorind sa se continue si sa devina o tradirie organizarea unor evenimente medicale in Sighisoara si sa devina cu pasi marunti, dar siguri chiar un centru de formare profesionala, fiind in inima tarii, cu potential in acest sens.

Pentru a dezvolta unitatea s-au accesat fonduri nerambursabile, s-a achizitionat aparatura performanta, s-au solicitat si s-au obtinut sponsorizari semnificative, in acest fel prin efort comun putand dota spitalul pentru a diversifica serviciile oferite, pentru a creste calitatea acestora, pentru a sprijini activitatea colegilor si pentru a creste increderea pacientilor in noi.

Ca exemple de aparatura achizitionata sau primita sponsorizare amintesc: CT – computer tomograf, asigurandu-se la momentul actual si CT de cord, pe langa investigatiile obisnuite; Aparat radiologic – RX, ventilatoare, ecografe, ECG-uri, videolaringoscop, bronhoscop, videoendoscop -asigurand colonoscopii si gastroscopii inclusiv cu sedare; dotare laborator de analize medicale spirometre, etc. Totodata s-au asigurat si alte echipamente de sterilizare, mobilier – paturi ATI, generatoare – acestea fiind inexistente la nivel de unitate in 2019, dar fiind de utilitate majora. Insumand toate acestea ca si o imagine de ansamblu arata cifrele care a fost tendinta de dezvoltare, valoarea tuturor echipamentelor medicale in 2019 inceput de an fiind de 2.569.385 ron, iar in prezent ca si dotare pe unitate se inregistreaza o valoare de 14.262.683 ron.

Dar cel mai important lucru este faptul ca tot mai multi medici au ales spitalul Sighisoara si atragerea specialistilor sper sa ramana si pe viitor un obiectiv prioritar, iar proiectul de a infiinta structura de paleatie in viitorul apropiat sa devina realitate, avand 2 medici care urmeaza cursul de specialitate, finalizand anul viitor si 17 asistenti care s- au inscris la curs de perfectionare, sustinand acest obiectiv, fiind din nou un exemplu, ca se doreste evolutia. Adaptarea serviciilor la nevoile actuale va fi un obiectiv de un real interes si apreciez implicarea personalului si adaptarea acestuia la schimbare.

Continuind scurta prezentare, s-au accesat si proiecte prin PNRR, proiectul de Reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriul de specialitate este in curs de demarare, un proiect accesat pentru reducerea riscului infectios, infectii nosocomiale inca nu a obtinut finantarea, iar un proiect depus in cursul acestui an pentru digitalizare, este in verificare.

Un alt aspect a fost faptul ca a avut loc si vizita de evaluare in vederea acreditarii a unitatii, un alt proces care a necesitat un efort comun, cu sacrificii multe si multa munca, insa si acest hop l-am trecut impreuna, ca multe altele.

In acest an 2023 ne confruntam cu o alta provocare, care afecteaza la nivel national spitale, nici noi nefiind exceptii din pacate, lipsa resurselor financiare ingreuneaza activitatea, acumuland datorii, care speram sa le putem achita in viitorul apropiat cu implicarea CAS, efectuand decontarea unor restante si a unor plati privind drepturi acordate de catre unitate salariatilor in perioada Covid si nerecuperate inca. Costurile au crescut si din cauza cresterii preturilor inca de anul trecut, rezultand si cresterea costurilor a tuturor serviciilor, produse medicale/ nemedicale, utilitati, etc. Am solicitat sprijin din partea UAT si Consiliu Local cu privire la preluarea achitarii a facturilor de energie, sau alte costuri de functionare (mentenante, intretinere cladiri), sustinerea in anul 2024 a proiectului de Reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu de specialitate – „fosta policlinica” in conditiile de fata, in cursul anului 2023 sustinand ca spital cheltuielile neeligibile, insa confruntandu- ne cu aspecte financiare nefavorabile in prezent, prioritatea va fi asigurarea serviciilor medicale, ne mai putand sustine intretinere cladiri sau investitii in acest sens, ca pana in prezent. Speram sa obtinem raspuns afirmativ, spitalul fiind de interes public si necesitand prioritizare ca interes local.

Am avut o intalnire si cu conducerile UAT urilor din zona municipiului Sighisoara, in luna octombrie, m-am bucurat de prezenta si interesul prezentat de domnii primari in ceea ce priveste spitalul, care deserveste nu doar municipiul nostru, ci asigura servicii medicale si comunitatilor pe care le reprezinta edilii prezenti la intalnire. Au fost prezenti domnii primari sau reprezentanti ai acestora, din localitatile: Danes, Albesti, Vanatori, Saschiz, Apold, Nades, Bunesti, Laslea, Hoghilag, Dumbraveni, Viisoara, si am speranta ca se vor gasi solutii pentru sustinerea activitatii spitalului, a dezvoltarii acestuia pe viitor. Cu dansii am inceput mandatul de manager, cand au fost alaturi de spital sustinand proiectul de renovare a maternitatii, iar la final de mandat sunt recunoscatoare de faptul ca au aceasi deschidere si dorinta de implicare ca si in trecut, serviciile medicale fiind foarte importante in fiecare comunitate.

Sigur am si suparat uneori unii colegi, sau avem opinii diferite, insa telul si obiectivul cel mai important a fost si va ramane pentru mine acela, ca fiecare persoana care si-a ales o meserie atat de nobila, ca cea de medic, asistent medical, infirmier, sau a ales sa faca parte din colectivul unui spital, indiferent de statut, trebuie sa isi practice meseria cu dedicare, cu rabdare, cu omenie avand satisfactia de a putea ajuta semenii.

Ar fi multe de spus, de povestit, amintiri, incercari, bune, rele, iar ca si concluzie:

Daca ar fi ca maine sa-mi incetez aceasta etapa a vietii, aceasta perioada ar ramane totusi intiparita in minte, inima si pe langa alte realizari cel mai important lucru este faptul ca las in urma un colectiv mai unit, un personal care doreste sa evolueze si care doreste sa ramana invingator si le doresc sa continue pe acest drum, sa aiba curaj si incredere in ei, sa ofere alinare celor suferinzi si sa fie mandrii de profesia si de spitalul lor, indiferent de statutul profesional.

Pacientilor, apartinatorilor le doresc sanatate in primul rand si sa fie intelegatori cu personalul nostru si le multumesc si lor pentru increderea acordata noua, ca si colectiv!

Eu personal multumesc pentru implinirea sufleteasca care o resimt datorita acestor 4 ani!

Cu recunostinta,

Manager

Dr. Tanaszi Sarolta.”

Puteau face mai mult autoritățile locale?

Pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor, precizăm că în data de 4 septembrie 2023 și ulterior în data de 28 septembrie 2023 managementul Spitalului Municipal Sighișoara a informat atât conducerea Primăriei Municipiului Sighișoara, cât și Consiliul Local Sighișoara cu privire la situația financiară a instituției, fiind invocate atât sume importante restante de primit din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), cât și aspecte neprevăzute, cum ar fi creșterea semnificativă a cheltuielilor cu utilitățile și cu întreținerea clădirilor, precum și existența unor cheltuieli necesare procesului de acreditare, nedecontate de către CJAS, dar și modificările survenite din luna ianuarie 2023 cu privire la modul de decontare din partea CJAS.

În acest sens, conducerea Spitalului Municipal Sighișoara a solicitat sprijin din partea autorităților locale.

Zero lei primiți, dintr-o rectificare de 4,5 milioane lei

Răspunsul oficial al Consiliului Local Sighișoara a venit în două ședințe extraordinare care au avut loc în data de 4 octombrie 2023 și 5 octombrie 2023, în care s-a decis ca suma de 4,5 milioane de lei bugetată în data de 30 martie 2023 pentru achiziționarea unui echipament RMN să fie utilizată pentru plata unor datorii.

Curios, decizia consilierilor a fost să acopere datorii anunțate de entități aflate în subordinea Consiliului Local Sighisoara care au solicitat suplimentarea bugetului, precum Clubul Sportiv Municipal Sighișoara (solicitare pentru suma de 1.275.000 de lei), Ecoserv Sig SRL Sighișoara și Apă Termic Transport SA Sighișoara (solicitare pentru suma de 2.878.900 de lei), în timp ce Spitalul Municipal Sighișoara, instituție de interes public, a primit zero lei.

Alex TOTH