Brad propriu amplasat de un politician în Piața Teatrului din Târgu Mureș

Omul de afaceri Radu Pescar, consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară Mureș în Consiliul Local Târgu Mureș, a anunțat sâmbătă, 16 decembrie, că a amplasat un brad natural în zona magazinului Luxor din centrul municipiului.

”Am amplasat un brad de Crăciun natural de 7 metri în față la Luxor din fonduri proprii. După cum am obișnuit cetățenii, dacă primăria nu își face datoria din rea credință față de nevoia oamenilor, avertizez că fac eu ce trebuie făcut pe cont propriu. Din păcate așa am fost nevoit să fac și cu bradul de Crăciun. Îmi cer scuze că în timpul scurt avut la dispoziție nu am putut găsi un brad mai frumos, după cum merită cetățenii orașului. Vă rog să vă bucurați de bradul din Piața Teatrului, aflat în fața magazinului Luxor. Vă doresc Crăciun Fericit, dragi cetățeni”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Radu Pescar.

