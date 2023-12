RESTART-IQ, Plan de dezvoltare instituțională pentru UMFST Târgu Mureș

Distribuie

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul principalei instituții de învățământ superior mureșene, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, va prezenta, în luna ianuarie 2024, un Plan de dezvoltare instituțională intitulat RESTART-IQ.

Anunțul a fost făcut joi, în cadrul Discursului Anual al Rectorului UMFST, susținut la tradiționala Gală a UMFST.

Redăm, în rândurile de mai jos, informațiile prezentate pe această temă de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei:

”Voi veni luna viitoare în fața dumneavoastră cu un plan de dezvoltare instituțională pe care l-am numit RESTART-IQ, care se va baza pe trei piloni: antreprenoriatul universitar, internaționalizarea (I) și creșterea calității (Q). Am spus-o și anul trecut, o spun din nou, în fața unui nou ciclu: calitatea predării și a evaluării trebuie să devină prioritare pentru cadrele didactice și pentru studenţi. Trebuie să predăm mai bine ca să putem cere mai mult de la studenți. Informațiile „prăfuite” pe alocuri sau nerelevante, duplicarea cursurilor la programe de studii diferite, evaluarea neunitară a studenţilor mă aștept sa dispară. În noua Cartă a universității, recent aprobată, frauda dovedită la un examen va fi sancționată direct cu exmatricularea. Pe de altă parte, în viitoarea metodologie de promovare în cariera universitară, evaluarea activității didactice la promovare va fi mult mai consistentă urmând a fi introduse criterii de evaluare obiectivă de către studenți, a predării, calitatea suporturilor de curs și a materialelor predate, distribuțiile corecte statistic a rezultatelor la evaluarea studenților. Nu avem de inventat ceva nou, ci doar să aplicăm reguli potrivite, multe făcute deja și aplicate de alții, înaintea noastră. Standardizarea predării și a evaluării este o soluție, dar nu unica și nici una miraculoasă. Monitorizarea calității predării va deveni însă reală, sistematică, impersonală într-un sens, aplicată pe ambele sensuri și nu doar formală și mai ales, generatoare de măsuri corective. Consider aceste lucruri ca fiind mai provocatoare ca orice program de investiții viitoare și dacă nu se vor realiza, tot ceea ce încercăm să facem pe alte planuri va fi umbrit pe nedrept.

Stăruie preocuparea noastră de a deveni parte a unei alianțe universitare europene și vă informez că am fost acceptați săptămâna trecută într-o asemenea alianță care acum se formează – un parteneriat internațional pentru formarea unui Centru pentru Venture Science – un concept relativ nou în știință – cu denumirea DIVERSE, acronim de la Digital and Innovative Venture Science Education for Resilient and Sustainable Entrepreneurship – alături de alte zece universități din Irlanda, Spania, Croația, Germania, Belgia, Lituania, Finlanda, Turcia și Olanda. Vom depune acest proiect în vederea finanțării în cadrul Inițiativei pentru Universitățile Europene, la Comisia Europeană, în luna februarie, cu speranța de a-l câștiga într-o competiție foarte strânsă. Această nouă poziționare a noastră, în contextul european, va impune ca standardele academice de calitate să fie aceleași pentru toți partenerii, urmând a deveni nu doar beneficiari ci și furnizori de educație universitară pentru aproximativ 100.000 de studenți. Și aici nu va fi loc de rabat!

Din aceste motive, stimați colegi, vă rog să fiți fiecare parte a acestui program strategic, de viitor – RESTART-IQ.

Relația cu mediul privat va rămâne o prioritate. În anul 2023 au venit în universitate companii multinaționale importante. Reprezentanții unora sunt astăzi cu noi. Vor veni altele noi și în anul 2024. Avem datoria să le furnizăm acestora absolvenți calificați dar și să ne raportăm față de aceste companii de pe poziția corectă, a unui beneficiu reciproc. Avem ce oferi, resursă umană și cunoștințe dar așteptăm și implicarea directă a acestora, ca o condiție de colaborare viitoare, sub forma unor start up-uri, motiv pentru care în Parcul științific și tehnologic menționat am prevăzut o serie de facilități de acest fel. Parteneriatul public-privat trebuie să devină un generator de resurse pentru universitate și o formă de colaborare de care nu avem de ce să ne mai temem.

Vom aplica în anul 2024 la competiția pentru înființarea de Centre de excelență în cercetarea științifică, finanțată prin PNRR, din cadrul Ministerului Cercetării, Digitalizării și Inovării, în calitate de coordonatori de proiect, în două proiecte: un Centru de neuroștiințe și neurotehnologii și un altul, un Centru de Humanities și incluziune socială. Vom participa, în aceeași competiție, ca parteneri, în alte patru centre. Competiția va fi foarte strânsă dar avem proiecte foarte bune.

În 2024 vom finaliza unele proiecte și, precum ați văzut, vom iniția altele noi! Vom face ceea ce trebuie să facă universitatea dar uneori, și ceea ce nu fac alții, deși ar trebui sa o facă. Va fi un an complicat din punct de vedere politic și indirect, acest fapt se va repercuta și în funcționarea oricărei instituții. Am început de curând procedurile electorale ale universității în urma cărora se vor constitui noile consilii ale facultăților și un senat nou. Unii își vor păstra funcțiile de conducere, alții nu, dinamica aceasta fiind naturală. Este nevoie și de continuitate, de experiență dar și de un suflu nou, pe alocuri. Ceea ce pentru mine este clar, este faptul ca nicio funcție, nicio poziție, nu este onorifică. Și nu va fi așa! Este singura soluție ca ceea ce am spus mai sus – RESTART-IQ, să se și întâmple. Astăzi este un moment festiv, vor mai fi câteva ocazii asemănătoare, dar toți cei care vreți sa vă implicați în dezvoltarea universității trebuie sa vă pregătiți „salopete” și nu robe. Începând cu mine!”

Alex TOTH