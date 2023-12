Glasul minorităților mureșene, la ceas de sărbătoare

Distribuie

Începând cu anul 1992, ziua de 18 decembrie este recunoscută colectiv drept Ziua Minorităților Naționale în România, deoarece la această dată a fost adoptată de către Adunarea Generală a ONU „Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice”, document internațional în care sunt preevăzute drepturile membrilor acestor comunități minoritare, motiv pentru care această zi a rămas în conștiința statală a țărilor membre ONU drept Ziua Națională a Minorităților.

În această zi, omagiem contribuția minorităților la definirea patrimoniului cultural, la propagarea spiritului românesc, la dezvoltarea armonioasă a cetățenilor din România prin multiculturalitate, prin toleranță, prin sprijit unanim, principii funcționale ale unei societăți democratice durabile. Faptul că astăzi serbăm această zi prin diverse activități culturale, simpozioane, spectacole și altele, denotă maturitate socială, prietenie etnică, solidaritate umană și predispoziție pentru o conviețuire armonioasă și prielnică.

Statistica comunităților minoritare în județul Mureș

Conform informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș, în cadrul Recensământului populației și locuințelor efectuat în anul 2021, s-a constatat faptul că la nivelul județului nostru se regăsesc următoarele minorități: maghiari (165014), romi (44880), ucraineni, (47), germani (904), turci (49), ruși-lipoveni (24), tătari (9), serbi, croați, sloveni (12), slovaci (5), bulgari (11), greci (9), evrei (56), cehi (3), polonezi (5), armeni (10), altă etnie (377). Această statistică indică un cumul mare de colectivități minoritare domiciliate în localitățile mureșene, ceea ce atestă faptul că județul Mureș se poate mândri cu o diversitate culturală bogată.

Opinii civice

Mureșenii sunt o comunitate integrată, definită nu doar de români, ci de această bogată varietate de etnii care conferă culoare, diversitate și tradiție județului nostru. Conceptul de toleranță rămâne însă o atitudine subiectivă, măsurabilă, individualizabilă, motiv pentru care fenomenul excluderii sociale nu a fost pe deplin înlăturat. „Să știi că niciodată nu am simțit că am fi diferiți. Fiind de etnie maghiară, am avut mereu prieteni români. Grădinița am făcut-o în limba română iar scoala și liceul in limba maghiară. Înainte să intru la școală nu am simțit niciodată această <<diferențiere>> român-maghiar, pot afirma că totul a început cu școala. La școală și la liceu m-am întâlnit prima data cu așa-zisul fenomen al „sovinismului” din partea ambelor etnii. Înainte să intru în sistemul educational pot afirma că eram oameni egali, dar sistemul ne-a dat diferențiat. La momentul actual nu mă interesează partea etnică. Apreciez enorm de mult statul de om”, a explicat Orban Attila, membru al comunității minoritare maghiare. “Pentru a crește armonios, trebuie să o facem împreună. Cu toate că trăim printre români de când e lumea, oamenii continuă încă să ne diferențieze pe baza hainelor pe care le purtăm sau al statului pe care îl avem. Orice haine am purta, orice culoare a pielii am avea, orice vorbă am vorbii, rămânem oameni mai presus de toate. Trebuie să fim uniți pentru a putea să creștem frumos”, a fost declarația lui Iancu, membru al comunității rrome din Municipiul Târgu Mureș.

Mădălina ROHAN

