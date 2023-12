a firefighter putting out a car that was burning

Incendiu izbucnit pe Autostrada A3, trafic blocat Distribuie Astăzi, în jurul orei 13:00, un autoturism care se afla pe Autostrada A3, în apropierea localității Vidrasău, pe sensul de mers către Târgu Mureș, a izbucnit în flăcări. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de stingere, o ambulanță SMURD de tip B2, precum și pompierii din cadrul SVSU Iernut pentru a lichida incendiul. În urma investigațiilor, s-a constatat faptul că incendiul a izbucnit la nivelul compartimentului motor. Din fericire, în urma incendiului nu a rezultat victime, cei doi pasageri ai autovehiculului autoevacuându-se în timp util. La momentul actual, circiulația este blocată pe sensul de mers către Târgu Mureș. Nu se cunosc alte detalii la momentul transmiterii acestei știri. M.R. Sursa foto: depositphotos

Share